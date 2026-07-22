Dictaron prisión preventiva a un hombre acusado de golpear y abusar de su pareja tras revisarle el celular

El acusado ya contaba con una condena por violencia de género

Un hombre de 24 años quedó bajo prisión preventiva luego de que fuera imputado por golpear, amenazar y abusar sexualmente de su pareja en la localidad de Rufino, ubicada en la provincia de Santa Fe. Pese a que la defensa intentó evitar el arresto, la Justicia rechazó el pedido tras considerar que había factores que podrían derivar en eventuales riesgos procesales.

Los hechos enmarcados en un caso de violencia de género ocurrieron hace dos semanas en la vivienda que el acusado compartía con la víctima. Según la reconstrucción de la secuencia, todo comenzó en la madrugada del martes 7 de julio, cuando el detenido revisó el teléfono móvil de la mujer.

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En ese momento, la víctima se encontraba dormida, pero su sueño se vio interrumpido por los golpes y las agresiones verbales de su ex pareja, quien le recriminó que tenía fotografías junto a sus amigos y una ex novio archivadas en el dispositivo.

Durante la audiencia de imputación celebrada en los tribunales rufinenses, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rafaela Florit, apuntó que la mujer había intentado calmar al agresor mientras era el blanco de los insultos y los golpes. Sin embargo, indicó que la situación escaló en niveles de peligrosidad, debido a que el acusado tomó un cuchillo y se lo apoyó en el cuerpo mientras la amenazaba de muerte.

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El detenido agredió a la víctima por varios días hasta que pudo radicar la denuncia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas después, el hombre obligó a la víctima a acompañarlo al campo donde trabaja y durante todo el día continuó recriminándole el contenido hallado en el teléfono. De acuerdo con la información obtenida por Aire de Santa Fe, los ataques continuaron al día siguiente.

Según el relato expuesto por la Fiscalía, el acusado había intentado mantener relaciones sexuales con la mujer. Pese a la negativa de ella, el detenido utilizó la fuerza para desvestirla y la abusó sexualmente. Dos días después, volvió a atentar contra la integridad sexual de su pareja.

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Por este motivo, la fiscal Fiorit solicitó que el acusado permanezca bajo un régimen de prisión preventiva. Aunque la defensa del hombre propuso medidas alternativas a la privación de la libertad, la jueza Lorena Garini consideró que existen riesgos procesales y decidió aceptar el requerimiento de prisión preventiva.

Entre los argumentos expresados por la magistrada, destacó que existirían elementos que configurarían riesgos procesales para la investigación. De la misma manera, consideró los antecedentes del imputado en situaciones similares de violencia de género, ya que había sido condenado previamente por hechos de violencia de género que habían sido cometidos contra ex pareja.

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Condenaron a prisión efectiva a un hombre por agredir y amenazar a su pareja en Santa Fe

Un hombre de 39 años, identificado como Juan Pablo Romero, fue condenado a un año y cuatro meses de prisión efectiva por agredir y amenazar a su pareja en un caso de violencia de género ocurrido en la ciudad de Santa Fe. La sentencia fue dictada por el juez Nicolás Falkenberg en el marco de un juicio abreviado que incluyó la admisión de responsabilidad penal por parte del acusado.

El acusado fue condenado en un juicio abreviado, tras aceptar su responsabilidad penal

El proceso se inició tras los hechos ocurridos en la madrugada del domingo 7 de junio, en una vivienda del barrio San Lorenzo. Según la exposición del fiscal Ignacio Suasnabar, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el acusado agredió físicamente a su pareja con golpes de puño y la amenazó de muerte. Horas más tarde, cerca de las 15:00, repitió la violencia en el mismo domicilio.

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La investigación determinó que las conductas de Romero no eran episodios aislados, sino parte de un patrón sostenido de maltrato físico y verbal ejercido contra la víctima. No obstante, la denuncia de la mujer motivó la intervención de la justicia, que logró reunir pruebas suficientes para avanzar al juicio abreviado y obtener la condena.

Durante la audiencia, el acusado compareció junto a su abogado defensor y admitió su responsabilidad penal por lesiones leves dolosas calificadas —al haber sido cometidas en un contexto de violencia de género— y amenazas. También aceptó el carácter efectivo de la condena, lo que implica que deberá cumplir la prisión en un establecimiento carcelario y no podrá acceder a una excarcelación anticipada.

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Por otro lado, el fallo declaró a Romero reincidente, lo que agravó su situación penal y limitará futuras posibilidades de acceder a libertades condicionales u otros beneficios procesales. Asimismo, la víctima fue informada previamente de las condiciones del acuerdo y manifestó su conformidad con la resolución.