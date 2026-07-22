Crimen y Justicia

Dictaron prisión preventiva a un hombre acusado de golpear y abusar de su pareja tras revisarle el celular

La defensa intentó que el denunciado continuara el proceso en libertad, pero la Justicia consideró que había riesgos procesales. Además, se conoció que tenía antecedentes por violencia de género

Guardar
Google icon
El acusado ya contaba con una condena por violencia de género
El acusado ya contaba con una condena por violencia de género

Un hombre de 24 años quedó bajo prisión preventiva luego de que fuera imputado por golpear, amenazar y abusar sexualmente de su pareja en la localidad de Rufino, ubicada en la provincia de Santa Fe. Pese a que la defensa intentó evitar el arresto, la Justicia rechazó el pedido tras considerar que había factores que podrían derivar en eventuales riesgos procesales.

Los hechos enmarcados en un caso de violencia de género ocurrieron hace dos semanas en la vivienda que el acusado compartía con la víctima. Según la reconstrucción de la secuencia, todo comenzó en la madrugada del martes 7 de julio, cuando el detenido revisó el teléfono móvil de la mujer.

PUBLICIDAD

En ese momento, la víctima se encontraba dormida, pero su sueño se vio interrumpido por los golpes y las agresiones verbales de su ex pareja, quien le recriminó que tenía fotografías junto a sus amigos y una ex novio archivadas en el dispositivo.

Durante la audiencia de imputación celebrada en los tribunales rufinenses, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rafaela Florit, apuntó que la mujer había intentado calmar al agresor mientras era el blanco de los insultos y los golpes. Sin embargo, indicó que la situación escaló en niveles de peligrosidad, debido a que el acusado tomó un cuchillo y se lo apoyó en el cuerpo mientras la amenazaba de muerte.

PUBLICIDAD

Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
El detenido agredió a la víctima por varios días hasta que pudo radicar la denuncia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas después, el hombre obligó a la víctima a acompañarlo al campo donde trabaja y durante todo el día continuó recriminándole el contenido hallado en el teléfono. De acuerdo con la información obtenida por Aire de Santa Fe, los ataques continuaron al día siguiente.

Según el relato expuesto por la Fiscalía, el acusado había intentado mantener relaciones sexuales con la mujer. Pese a la negativa de ella, el detenido utilizó la fuerza para desvestirla y la abusó sexualmente. Dos días después, volvió a atentar contra la integridad sexual de su pareja.

Por este motivo, la fiscal Fiorit solicitó que el acusado permanezca bajo un régimen de prisión preventiva. Aunque la defensa del hombre propuso medidas alternativas a la privación de la libertad, la jueza Lorena Garini consideró que existen riesgos procesales y decidió aceptar el requerimiento de prisión preventiva.

Entre los argumentos expresados por la magistrada, destacó que existirían elementos que configurarían riesgos procesales para la investigación. De la misma manera, consideró los antecedentes del imputado en situaciones similares de violencia de género, ya que había sido condenado previamente por hechos de violencia de género que habían sido cometidos contra ex pareja.

Condenaron a prisión efectiva a un hombre por agredir y amenazar a su pareja en Santa Fe

Un hombre de 39 años, identificado como Juan Pablo Romero, fue condenado a un año y cuatro meses de prisión efectiva por agredir y amenazar a su pareja en un caso de violencia de género ocurrido en la ciudad de Santa Fe. La sentencia fue dictada por el juez Nicolás Falkenberg en el marco de un juicio abreviado que incluyó la admisión de responsabilidad penal por parte del acusado.

Fachada de edificio con cartel azul de Ministerio Público de la Acusación, Unidad Fiscal de Violencia de Género, y señal de prohibido estacionar para Fiscalía
El acusado fue condenado en un juicio abreviado, tras aceptar su responsabilidad penal

El proceso se inició tras los hechos ocurridos en la madrugada del domingo 7 de junio, en una vivienda del barrio San Lorenzo. Según la exposición del fiscal Ignacio Suasnabar, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el acusado agredió físicamente a su pareja con golpes de puño y la amenazó de muerte. Horas más tarde, cerca de las 15:00, repitió la violencia en el mismo domicilio.

La investigación determinó que las conductas de Romero no eran episodios aislados, sino parte de un patrón sostenido de maltrato físico y verbal ejercido contra la víctima. No obstante, la denuncia de la mujer motivó la intervención de la justicia, que logró reunir pruebas suficientes para avanzar al juicio abreviado y obtener la condena.

Durante la audiencia, el acusado compareció junto a su abogado defensor y admitió su responsabilidad penal por lesiones leves dolosas calificadas —al haber sido cometidas en un contexto de violencia de género— y amenazas. También aceptó el carácter efectivo de la condena, lo que implica que deberá cumplir la prisión en un establecimiento carcelario y no podrá acceder a una excarcelación anticipada.

Por otro lado, el fallo declaró a Romero reincidente, lo que agravó su situación penal y limitará futuras posibilidades de acceder a libertades condicionales u otros beneficios procesales. Asimismo, la víctima fue informada previamente de las condiciones del acuerdo y manifestó su conformidad con la resolución.

Temas Relacionados

Santa FeRufinoViolencia de géneroAmenazasGolpesAbuso sexualÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arrastró media cuadra a un jubilado por resistirse a un robo en San Juan y fue condenado

El episodio ocurrió en 25 de Mayo y Jujuy. El imputado fue detenido a pocos metros y sentenciado tras un juicio abreviado

Arrastró media cuadra a un jubilado por resistirse a un robo en San Juan y fue condenado

“Te mato al nene, no me importa nada”: motochorros intentaron robar un auto y amenazaron al hijo del dueño

Ocurrió en la esquina de San José de Calazans y López de Gomara del barrio Los Pinares. Los dos delincuentes huyeron en una moto

“Te mato al nene, no me importa nada”: motochorros intentaron robar un auto y amenazaron al hijo del dueño

Condenaron a dos hombres por planificar la producción de éxtasis y ocultar una plantación de marihuana

La investigación tuvo su origen en una encomienda que traía artefactos para la elaboración de drogas. En los allanamientos secuestraron además 800 ejemplares de la planta. Las penas superaron los cuatro años de prisión y multas millonarias

Condenaron a dos hombres por planificar la producción de éxtasis y ocultar una plantación de marihuana

Detuvieron en Mendoza a ciudadano peruano buscado por Interpol por el abuso de un menor de edad en su país

El hombre, de 36 años y oriundo de Trujillo, fue localizado en una vivienda tras una investigación conjunta entre autoridades argentinas y peruanas. Sobre él pesaba una alerta roja

Detuvieron en Mendoza a ciudadano peruano buscado por Interpol por el abuso de un menor de edad en su país

Una mujer murió atropellada por un auto que se dio a la fuga en San Juan: el conductor cayó por las cámaras de la zona

La víctima de 38 años quedó tendida al costado de la calzada. La trasladaron a un centro de salud, pero llegó sin signos vitales. El sospechoso estaría vinculado en otras causas

Una mujer murió atropellada por un auto que se dio a la fuga en San Juan: el conductor cayó por las cámaras de la zona

DEPORTES

De las travesuras con Colapinto a triunfar en Europa: Nacho Montenegro, el argentino que brilla en el Gran Turismo

De las travesuras con Colapinto a triunfar en Europa: Nacho Montenegro, el argentino que brilla en el Gran Turismo

Todo lo que pasó en la final del Mundial: de la verdad sobre la arenga de Messi al emotivo discurso tras la derrota

El polémico lugar que le asignó la Fórmula 1 a Colapinto en su ranking semanal pese a haber brillado en el GP de Bélgica

Las fotos y videos del ataque a balazos a los micros de los hinchas de Tigre tras el triunfo ante Nacional en Uruguay

“Superestrella”: la burla de Nacional de Uruguay a Tigre por la final del Mundial perdida por Argentina ante España

TELESHOW

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

Uno por uno: quiénes son los explosivos ex Gran Hermano que reingresaron a la casa de Generación Dorada

La reacción de Natalie Pérez ante la sensual performance de un participante de Es mi Sueño: “Famoso colágeno”

La furia de Maia Reficco por la supuesta campaña antiargentina en redes: “Me voy a pelear con medio planeta”

Marcelo Tinelli se despidió de Infobae Mundial con emoción por su vuelta al periodismo: “Me siento en mi casa”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio afirmó que EEUU está dispuesto a negociar con Irán, pero advirtió que “no se toman en serio las conversaciones”

Marco Rubio afirmó que EEUU está dispuesto a negociar con Irán, pero advirtió que “no se toman en serio las conversaciones”

Corea del Sur capturó un buque acusado de violar las sanciones de la ONU contra el régimen norcoreano

Bolivia investiga a 26 ciudadanos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia por presunto reclutamiento para la guerra en Ucrania

Flávio Bolsonaro cuestionó las urnas electrónicas de Brasil de cara a las elecciones presidenciales

Éxodo en Cuba: más de 245.000 personas emigraron de la isla en 2025 en medio de apagones y escasez de productos básicos