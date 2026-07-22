Los 5 beneficios de la canela para la salud comprobados por la ciencia

La canela se asocia en estudios con mejoras modestas en marcadores metabólicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela y la salud metabólica aparecen vinculadas en estudios a mejoras modestas de algunos marcadores, como la glucosa en sangre, ciertos lípidos y parámetros inflamatorios, pero las fuentes consultadas coinciden en que no reemplaza tratamientos ni justifica promesas rápidas. También advierten que su seguridad depende de la cantidad, del tipo de canela y de la forma en que se consume.

Según Tua Saúde, portal web especializado en temas de salud y bienestar, una revisión sistemática y metanálisis en personas con diabetes tipo 2 asoció la suplementación de canela con reducciones de glucemia en ayunas, glucosa posprandial, hemoglobina glucosilada y resistencia a la insulina.

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La evidencia disponible no justifica promesas rápidas ni reemplaza tratamientos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Drugs, portal web internacional que ofrece información sobre interacciones farmacológicas y temas relacionados con la salud, a su vez, describe la evidencia general para diabetes como contradictoria y sin respaldo claro para su uso clínico. Además, ambas fuentes señalan posibles efectos modestos sobre colesterol, triglicéridos, inflamación, presión arterial y cintura, con cautela especial ante suplementos, dosis altas y la presencia de cumarina en la canela casia.

La canela es una especia de uso común que contiene compuestos bioactivos como cinamaldehído y polifenoles, asociados en las fuentes a efectos sobre el metabolismo de la glucosa y algunos procesos inflamatorios. Aun así, se subraya que muchos resultados con significación estadística no siempre se traducen en beneficios clínicos relevantes.

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Los 5 beneficios de la canela para la salud, según la ciencia

La seguridad del consumo depende de la cantidad, el tipo de canela y la forma de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Control de la glucosa en personas con diabetes tipo 2

Una revisión publicada en Nutrition Reviews evaluó 28 ensayos clínicos aleatorizados con 3.054 personas con diabetes tipo 2. En ese análisis, la suplementación de canela se asoció con una reducción media de 15,26 mg/dL en la glucemia en ayunas, 39,22 mg/dL en la glucosa posprandial y 0,56 puntos en la hemoglobina glucosilada.

El mayor beneficio apareció en intervenciones con cápsulas y dosis de hasta 2g al día. Drugs, por su parte, recopiló metanálisis, revisiones y ensayos con resultados equívocos y señaló que la evidencia disponible no respalda con claridad la canela como herramienta clínica para el manejo de la diabetes.

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Ensayos clínicos en diabetes tipo 2 exploran su relación con la glucosa en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Posible mejora de algunos marcadores lipídicos

La canela también se asoció con mejorías en algunos marcadores lipídicos. La fuente habló de descensos en colesterol total, LDL y triglicéridos, sobre todo cuando se utilizó en cápsulas.

Drugs coincide en parte del hallazgo, aunque con matices. En su revisión de 13 ensayos con 750 participantes, la suplementación mostró reducciones en colesterol total y triglicéridos, pero no un efecto significativo claro sobre LDL o HDL.

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Revisiones analizan efectos posibles sobre colesterol total y triglicéridos con resultados variables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Posible efecto antiinflamatorio

Se atribuye al cinamaldehído actividad experimental sobre vías inflamatorias, al resumir estudios de laboratorio en los que ese compuesto inhibió la producción de óxido nítrico y la biosíntesis de prostaglandina E2 mediada por ciclooxigenasa-2. Esa misma fuente también recoge un ensayo en 36 adultos con artritis reumatoide activa.

En ese estudio, la canela a razón de 1g dos veces al día durante 8 semanas mejoró 5 de seis medidas frente a placebo, entre ellas actividad de la enfermedad, dolor, recuento de articulaciones inflamadas y proteína C reactiva. Por otra parte, Science Daily difundió un trabajo del profesor Genichiro Arimura de la Tokyo University of Science sobre sinergias antiinflamatorias entre mentol, 1,8-cineol y capsaicina, pero ese estudio no evaluó canela.

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Compuestos bioactivos como el cinamaldehído se vinculan con procesos inflamatorios en investigaciones experimentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Posible reducción modesta de la presión arterial

Se también reunió metanálisis con indicios de una reducción modesta de la presión arterial en algunos grupos. Una revisión de tres ensayos con placebo halló beneficio tras 12 semanas con polvo o extracto de canela en dosis de 500 mg a 2,4g al día.

Otra revisión de 9 ensayos encontró una reducción global de la presión sistólica y diastólica, aunque con heterogeneidad alta. Un análisis adicional calificó los resultados de equívocos y señaló que los efectos parecieron más consistentes con dosis de 2 g al día o menos y tratamientos de 12 semanas o más en ciertos subgrupos.

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Metanálisis reportan indicios de reducciones pequeñas en la presión arterial en ciertos grupos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Posible apoyo complementario en peso y cintura

La fuente V Beautify señaló que varios metaanálisis han descrito reducciones pequeñas en peso, índice de masa corporal y perímetro de cintura con suplementación de canela. También remarcó que esos efectos se observaron sobre todo en intervenciones más largas y no prueban que una sola bebida con canela elimine grasa abdominal.

Ese mismo texto insistió en que ninguna infusión o batido reduce grasa de forma selectiva y que la pérdida de grasa depende de cambios sostenidos en la alimentación, actividad física, sueño y la ingesta calórica. En esa línea, la canela aparece como apoyo posible dentro de una rutina, no como atajo.

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Algunos estudios describen cambios discretos en peso y perímetro de cintura con suplementación prolongada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir canela para absorber todos sus nutrientes

Las fuentes no aportan pruebas sobre una forma concreta de consumir canela que permita “absorber todos sus nutrientes”. Lo que sí describen es cómo incorporarla con prudencia a la dieta y qué rangos de suplementación se han estudiado.

En estudios sobre diabetes, prediabetes y síndrome metabólico se han usado dosis de canela molida de 1 a 3 g al día, con un rango general de 120 mg a 6g al día. Se destacaron mejores resultados en algunos análisis con dosis de hasta 2 g diarios y con cápsulas, pero esa misma fuente advirtió que las cápsulas y las dosis altas exigen cautela.

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La canela casia puede aportar más cumarina y exige cautela en consumos altos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las razones es la canela casia, más común en el mercado, que puede contener más cumarina. Ambas fuentes advierten que, en exceso, esta sustancia puede asociarse a hepatotoxicidad en personas sensibles.

También se recogen posibles efectos adversos e interacciones. La fuente menciona alergia a la canela o al bálsamo del Perú como contraindicación, además de irritación cutánea, dermatitis, lesiones orales y una posible potenciación de fármacos antidiabéticos.

Se indica cautela adicional cuando existen otros fármacos con potencial hepatotóxico o enfermedades previas.

Posibles interacciones con fármacos y efectos adversos refuerzan la recomendación de supervisión profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideas para sumar la canela a la dieta cotidiana

Para el uso culinario, se propone añadirla a frutas, yogur, avena, café o preparaciones simples. V Beautify también la incluye en un té verde con una pizca de canela de Ceilán y en un desayuno licuado con avena, chía, bebida de soja, jengibre y cacao.

La misma fuente plantea esas combinaciones como formas de facilitar un desayuno equilibrado o sustituir bebidas azucaradas, no como fórmulas de adelgazamiento rápido. Se recomienda no mezclar varias bebidas para bajar de peso a la vez, porque pueden sumar calorías innecesarias o causar acidez, diarrea o malestar digestivo.

En personas con diabetes tipo 2, las fuentes presentan la canela como un apoyo posible dentro del tratamiento habitual, siempre con expectativas medidas. Cuando ya existen medicamentos o controles de laboratorio en curso, el seguimiento profesional resulta clave para valorar cualquier cambio en la dieta o en la suplementación.