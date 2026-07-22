Retiran más de 184.000 latas de sopa por posible descomposición: estos son los estados afectados en EE. UU.

Amy’s Kitchen retiró en Estados Unidos y Canadá 15.350 cajas de la sopa Organic Lentil Soup – Light in Sodium por una falla en la apertura fácil de las latas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amy’s Kitchen, fabricante estadounidense de alimentos preparados, inició el retiro voluntario de 15.350 cajas —más de 184.000 latas— de su sopa “Organic Lentil Soup – Light in Sodium” en Estados Unidos y Canadá. El proceso comenzó el 22 de junio de 2026 tras detectarse un defecto en el sistema de apertura fácil del envase, lo que podría provocar la descomposición del alimento. La medida afecta a consumidores de más de veinte estados y se mantiene vigente, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La FDA indicó que el retiro responde a un posible deterioro del producto debido a una falla en la lengüeta de apertura de las latas correspondientes al lote 60D0924, con fecha de caducidad en abril de 2027. El caso ha sido clasificado como Clase II, es decir, existe la posibilidad de consecuencias adversas temporales o reversibles para la salud, aunque la probabilidad de daños graves es baja. La alerta sigue activa y la información está disponible en la base de datos pública del organismo.

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De acuerdo con la FDA, la empresa con sede en Petaluma, California, ya realizó retiros similares en el pasado, pero este destaca por su alcance y la cantidad de producto involucrado. Los retiros por potencial deterioro son habituales dentro del protocolo de seguridad alimentaria en Estados Unidos y Canadá, en cumplimiento de las regulaciones federales para proteger la salud pública.

¿Por qué Amy’s Kitchen retiró su sopa orgánica y cuál es el riesgo para la salud?

El motivo principal del retiro es un defecto de fabricación en la lengüeta de apertura fácil de las latas, lo que puede comprometer la integridad del envase y favorecer la descomposición del contenido. Según la FDA, aunque no se han reportado enfermedades asociadas, el consumo del producto podría causar molestias temporales como náuseas. El organismo clasificó el retiro como Clase II, lo que implica que el riesgo de efectos graves es muy bajo, pero existe la posibilidad de consecuencias adversas reversibles.

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La agencia aclaró que la empresa tomó la decisión como medida preventiva y que la calidad y seguridad de los consumidores es la prioridad. No se han registrado, hasta el momento, casos de intoxicación ni hospitalizaciones por el consumo de las latas implicadas.

La FDA mantiene activa la alerta por el retiro voluntario de más de 184.000 latas de sopa orgánica de Amy’s Kitchen iniciado el 22 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué lotes y productos de Amy’s Kitchen están implicados en el retiro?

El retiro afecta únicamente al lote 60D0924 de la sopa “Amy’s Organic Lentil Soup – Light in Sodium”, en presentación de 14,5 onzas (411 gramos), con fecha de vencimiento abril de 2027. El código de barras (UPC) es 042272005833 para Estados Unidos y 10042272905833 para Canadá. No se incluyen otros productos ni lotes de Amy’s Kitchen en esta medida, según el reporte oficial de la FDA.

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La cantidad retirada corresponde a 15.350 cajas, cada una con 12 latas, sumando un total de 184.200 unidades distribuidas en dos países.

¿En qué estados de EE.UU. y provincias de Canadá se distribuyó la sopa retirada?

La retirada afecta a consumidores en los siguientes estados de Estados Unidos: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Maryland, Maine, Michigan, Missouri, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nevada, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Washington y Wisconsin. En Canadá, la distribución alcanzó diversas provincias y puntos de venta, de acuerdo con la información oficial y la agencia reguladora canadiense.

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¿Cuáles son las recomendaciones para los consumidores que compraron la sopa retirada?

La FDA y la propia Amy’s Kitchen recomiendan a quienes hayan adquirido el producto afectado abstenerse de consumirlo, incluso si no presenta señales visibles de deterioro. Se sugiere devolver las latas al punto de compra para su reembolso o reemplazo, o bien descartarlas de manera segura. El organismo aconseja envolver las latas y depositarlas en un recipiente cerrado para evitar el acceso de personas o animales, siguiendo las prácticas habituales para el manejo de productos retirados.

“Los consumidores que posean latas del lote 60D0924 con vencimiento abril de 2027 deben contactar al comercio donde realizaron la compra para gestionar la devolución o eliminación del producto”, señala la base de datos oficial.

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La FDA clasificó el retiro de la sopa de Amy’s Kitchen como Clase II, con riesgo de efectos temporales o reversibles y baja probabilidad de daños graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existen riesgos si se consume una lata del lote retirado?

La FDA indica que el riesgo principal es la descomposición del producto, lo cual puede generar mal olor, sabor o apariencia anormal. Aunque la exposición a alimentos deteriorados puede producir malestar gastrointestinal como náuseas o vómitos, la probabilidad de consecuencias graves es baja en personas sanas. Sin embargo, la agencia enfatiza que algunos microorganismos pueden producir toxinas resistentes al calor, por lo que recalentar la sopa no elimina el riesgo.

No se han confirmado casos de intoxicación asociados al lote retirado en EE.UU. ni en Canadá al cierre del presente informe. El seguimiento epidemiológico continúa mientras la alerta permanezca activa.

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¿Cómo se gestiona un retiro voluntario de alimentos en Estados Unidos?

Un retiro voluntario, como el realizado por Amy’s Kitchen, implica la notificación directa a la FDA y a los distribuidores, así como la publicación de la información en la base de datos del organismo. La FDA clasifica los retiros en tres niveles según su gravedad:

Clase I: Riesgo serio o fatal.

Clase II: Riesgo temporal o reversible, baja probabilidad de daño severo.

Clase III: Producto que infringe normativas, pero sin riesgo aparente para la salud.

El retiro actual es Clase II y continúa en curso. La agencia actualiza la base de datos en caso de novedades, como la inclusión de nuevos lotes o el cierre de la alerta.

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¿Qué otros retiros recientes ha habido en la industria alimentaria de EE.UU.?

La base de datos de la FDA muestra que en 2026 se reportaron otros retiros, como los de hornos tostadores y vegetales frescos, en respuesta a defectos de fabricación o brotes bacterianos. El caso de Amy’s Kitchen se suma a la lista de productos retirados preventivamente para evitar riesgos al consumidor.

La falla en la lengüeta de apertura puede comprometer el envase de la sopa orgánica y favorecer la descomposición del alimento, según la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta este retiro en los consumidores y qué sigue a partir de ahora?

El retiro afecta a consumidores de productos orgánicos y vegetarianos en Estados Unidos y Canadá, especialmente a quienes adquirieron la sopa “Organic Lentil Soup – Light in Sodium” con el lote y vencimiento señalados. Los canales de venta incluyen supermercados, tiendas especializadas y plataformas en línea. Los consumidores deben verificar el lote de sus productos y, en caso de coincidencia, abstenerse de consumirlos. Las devoluciones y reembolsos pueden gestionarse en el punto de compra. La FDA mantiene la alerta abierta y recomienda consultar regularmente su base de datos para estar al tanto de actualizaciones.

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La empresa no ha publicado un comunicado oficial en su página web ni en redes sociales sobre la retirada. La información oficial se encuentra disponible en la base de datos de la FDA y medios especializados como NBC Bay Area.