Ojos rojos: las 10 causas más frecuentes y cuándo es necesario consultar a un especialista

Los ojos enrojecidos pueden deberse a alergias, sequedad ocular, infecciones o procesos inflamatorios, además del cansancio o la falta de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ojos enrojecidos suelen asociarse con cansancio o falta de sueño, pero también pueden deberse a alergias, sequedad ocular, irritación, infecciones o procesos inflamatorios, según especialistas de Cleveland Clinic.

Aunque muchas veces se trata de una molestia leve y transitoria, el enrojecimiento persistente o acompañado de dolor, secreciones o cambios en la visión puede indicar un problema que requiere atención médica.

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Las oftalmólogas Nicole Bajic y Catherine Hwang señalaron cuáles son las causas más frecuentes, cómo reconocer sus síntomas y en qué situaciones resulta necesario consultar a un oftalmólogo.

1. Alergias

Las alergias estacionales provocadas por polen, ambrosía u otros alérgenos suelen desencadenar inflamación en los ojos. Según Cleveland Clinic, cuando el organismo entra en contacto con estas sustancias libera histamina, un compuesto que favorece el enrojecimiento y la irritación.

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Las alergias estacionales y la exposición a polen, moho o caspa de mascotas pueden causar enrojecimiento ocular por liberación de histamina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición permanente a caspa de mascotas, moho u otros agentes también puede mantener este síntoma durante todo el año.

2. Irritación por agentes externos

La entrada de humo, polvo, arena o cualquier otro elemento extraño puede irritar la superficie ocular y producir una coloración rojiza temporal. En estos casos, el malestar generalmente disminuye después de enjuagar el ojo y eliminar el irritante.

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3. Sequedad ocular

La falta de una adecuada producción de lágrimas provoca ardor, picazón y sensación de arenilla, además del enrojecimiento. Las oftalmólogas indicaron que esta afección puede estar relacionada con el uso prolongado de pantallas, determinados medicamentos, condiciones climáticas, cirugías o el envejecimiento.

El uso prolongado de pantallas puede favorecer la sequedad ocular y contribuir al enrojecimiento de los ojos (Freepik)

4. Vasos sanguíneos rotos

Un pequeño vaso sanguíneo roto sobre la superficie del ojo suele llamar la atención por el intenso color rojo que produce. Sin embargo, normalmente no causa dolor ni afecta la visión.

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La oftalmóloga Hwang, de Cleveland Clinic, explicó: “Un vaso sanguíneo roto en el ojo es como un pequeño moretón. A menudo, empeoran antes de mejorar. Pero la mayoría de la gente ni siquiera los nota”.

Este tipo de lesión puede aparecer tras un esfuerzo intenso, como toser, estornudar o levantar peso, además de golpes, frotarse los ojos con fuerza o el uso de medicamentos anticoagulantes.

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5. Conjuntivitis

La conjuntivitis aparece cuando virus, bacterias o sustancias irritantes inflaman la membrana que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados.

La conjuntivitis provoca enrojecimiento, ardor, picazón, secreciones y costras, y algunos tipos son contagiosos y requieren tratamiento oportuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del enrojecimiento, pueden presentarse picazón, ardor, hinchazón, secreciones o formación de costras. Las expertas advirtieron que algunos tipos de conjuntivitis son altamente contagiosos y pueden ocasionar complicaciones si no reciben tratamiento oportuno.

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6. Otras infecciones oculares

Las infecciones provocadas por bacterias, virus, hongos o parásitos también producen ojos rojos y suelen acompañarse de dolor, secreciones, sensibilidad a la luz y visión borrosa.

Sobre este punto, la Dra. Hwang afirmó: “Queremos tratar esas infecciones rápidamente. De lo contrario, pueden convertirse en una úlcera grave”.

Las infecciones oculares pueden provocar enrojecimiento, dolor, secreciones y alteraciones en la visión, por lo que requieren atención médica temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Orzuelos internos

Los orzuelos internos corresponden a una inflamación de las glándulas sebáceas ubicadas en el interior del párpado. Al rozar la superficie ocular pueden provocar dolor, irritación y enrojecimiento. La aplicación de compresas tibias suele aliviar temporalmente las molestias, aunque el diagnóstico debe realizarlo un profesional.

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8. Úlcera corneal

Una úlcera en la córnea constituye una urgencia médica. Generalmente aparece como una mancha blanca o gris sobre la parte coloreada del ojo y suele deberse a una infección.

El cuadro puede incluir dolor intenso, secreciones, sensación de cuerpo extraño y sensibilidad a la luz. Sin tratamiento oportuno existe riesgo de daño permanente en la visión.

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9. Blefaritis

La blefaritis, o inflamación de los párpados, puede causar enrojecimiento persistente acompañado por costras en las pestañas, párpados grasos o hinchados, ojos secos y picazón.

La blefaritis provoca inflamación en los párpados y puede causar enrojecimiento ocular persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a que comparte síntomas con otras enfermedades oculares, la Dra. Bajic recomendó una evaluación oftalmológica para identificar el origen del problema y definir el tratamiento adecuado.

10. Iritis

La iritis consiste en una inflamación del iris, la parte coloreada del ojo. Además del enrojecimiento, puede provocar dolor, irritación, visión borrosa, sensibilidad a la luz, aparición de cuerpos flotantes y cefaleas.

Las especialistas señalaron que esta afección únicamente puede diagnosticarse mediante un examen realizado por un oftalmólogo y advirtieron que, sin tratamiento, existe riesgo de pérdida de visión.

Cómo aliviar el enrojecimiento y cuándo buscar atención médica

El tratamiento del enrojecimiento ocular varía según su causa. La institución médica estadounidense recomendó medidas como el uso de lágrimas artificiales, medicamentos para las alergias y compresas tibias, además de evitar irritantes.

Lágrimas artificiales, compresas tibias y evitar irritantes forman parte de las medidas que pueden aliviar los ojos enrojecidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También desaconsejó utilizar de forma habitual las gotas destinadas únicamente a reducir el enrojecimiento, ya que pueden agravar el problema con el tiempo.

La consulta con un oftalmólogo es necesaria si el enrojecimiento persiste durante más de uno o dos días o se acompaña de dolor, cambios en la visión o secreciones.

La Dra. Bajic advirtió que “las causas del enrojecimiento ocular son muy variadas e incluyen afecciones de urgencia que requieren atención inmediata. No ignore los síntomas preocupantes. Podría tratarse de algo grave”.