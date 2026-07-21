El Salvador

“La presencia de drogas sintéticas como el fentanilo ya es una realidad en El Salvador”, advierte Hogares CREA

El doctor Manuel Morales, vicepresidente de Hogares Crea, advierte que la fundación ya ha atendido casos relacionados con el consumo de fentanilo y llama a fortalecer la prevención en El Salvador

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Frasco de fentanilo con pastillas blancas y azules, jeringa sin aguja, y más pastillas dispersas sobre una mesa de madera, con una mano adulta al fondo.
La organización Hogares Crea reporta la atención de personas con adicción a fentanilo y otras drogas sintéticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Carisma ha consolidado su reputación como uno de los pilares en la lucha contra las adicciones en El Salvador tras 38 años de servicio. Actualmente, la organización enfrenta un desafío adicional: la presencia cada vez más notoria de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, en la población salvadoreña.

Así lo advirtió Manuel Morales, vicepresidente de Hogares Crea, en el espacio de entrevista de Enfoque, Canal 8 Ágape TV, destacando que el fenómeno exige fortalecer la atención y la prevención pese a la ausencia de estadísticas exactas sobre el consumo de estas sustancias en el país.

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El fentanilo, un opioide sintético de alta potencia, representa un riesgo creciente por su fácil acceso y su elevada letalidad. Esta sustancia, utilizada legalmente como analgésico en contextos médicos, ha pasado a formar parte del mercado ilegal de drogas en varios países. La dosis mortal de fentanilo es particularmente baja, lo que incrementa el peligro para los usuarios.

Hogares Crea ya ha atendido casos de personas con consumo problemático de fentanilo. Morales describió en el programa que “el problema con el fentanilo es de que la dosis mortal es bien mínima, y esto no es algo que se hace a través de un laboratorio especializado, sino que son laboratorios clandestinos que fabrican esta droga”.

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Añadió que, aunque no existen estadísticas oficiales sobre el uso de fentanilo en El Salvador, la fundación ha comprobado su presencia en el país. “Ya dentro de los hogares hemos tenido gente que ha utilizado fentanilo. O sea que sí hay fentanilo en este país”, resaltó Morales.

El doctor Manuel Morales, vicepresidente de Hogares Crea, durante su participación en el programa Enfoque de Canal 8 Ágape TV (Cortesía: Mix de medios).
El doctor Manuel Morales, vicepresidente de Hogares Crea, durante su participación en el programa Enfoque de Canal 8 Ágape TV (Cortesía: Mix de medios).

La preocupación se extiende al aumento de accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol y drogas. Según datos compartidos por Morales en la entrevista, “aparentemente el 73% de los accidentes ocurren por causa de personas que están alcoholizadas”. La gravedad de esta problemática subraya la urgencia de fortalecer la prevención y el tratamiento de adicciones.

Modelo integral y fases de rehabilitación de la fundación y Hogares Crea

Desde 1988, la organización ha desarrollado una estructura sólida de apoyo y tratamiento para personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. El proyecto inicial, la Clínica Asistencial Corazón de María, dirigida por el propio Morales, sentó las bases para un modelo de atención multidisciplinaria.

A partir de 1990, la fundación amplió su alcance con la apertura de hogares destinados a niños en situación de calle y, en 1996, adoptó el método de Hogares Crea proveniente de Puerto Rico, estableciendo el primer centro en la colonia Escalón de San Salvador.

La organización mantiene actualmente tres comunidades terapéuticas en el país, por ejemplo el tratamiento, de carácter voluntario y gratuito, el cual se apoya en un esquema de fases y etapas. El ingreso comienza con el denominado “compromiso existencial”, orientado a la desintoxicación y estabilización.

Morales explicó en la entrevista que “el tratamiento tiene que ser totalmente voluntario, no podemos mantener a alguien en contra de su voluntad porque sería un secuestro”.

Dos manos entrelazadas sobre una mesa: una con guante azul. Hay papeles, un estetoscopio y una placa de madera con el logo de Hogares Crea.
Hogares Crea ha atendido a más de 648 personas en proceso de reinserción social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la Clínica Asistencial Corazón de María, ofrece atención médica integral sin fines de lucro. El sistema de consultas se basa en donativos voluntarios, lo que facilita el acceso a la población de menores recursos. Los servicios incluyen atención médica general y especializada, odontología, tecnologías avanzadas para tratamientos dermatológicos, retiro de tatuajes, laboratorios clínicos y equipos de ultrasonido con inteligencia artificial.

Impacto social y reinserción

El modelo de Hogares Crea ha permitido la reinserción social de más de 648 personas, conocidas como “reeducados”. Morales destacó en el espacio de Enfoque casos de éxito, como el de un joven que vivió en la calle desde los once años y, tras completar su tratamiento, se graduó como psicólogo y formó una familia.

Son más de 640 y pico de reeducados que tenemos de Hogares Crea, que se han incorporado a la sociedad como seres útiles a sí mismos, a su familia y a El Salvador”, señaló el vicepresidente.

Pese a las limitaciones legales que impiden actualmente recibir adolescentes, la organización mantiene su compromiso de atender a personas mayores de 18 años sin límite superior de edad, siempre que no presenten condiciones de salud incompatibles con el tratamiento.

La organización aspira a ampliar sus servicios y responder a la creciente demanda, especialmente ante el avance de nuevas sustancias como el fentanilo. La trayectoria de la fundación demuestra que la intervención temprana, la atención integral y la reinserción social son herramientas efectivas para enfrentar la problemática de las adicciones en El Salvador.

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