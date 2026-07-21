República Dominicana

Los cotizantes mayores de 64 años en República Dominicana aumentan 33% en seis años

Los registros de la Tesorería de la Seguridad Social muestran que 117,719 personas siguieron activas en 2026, frente a 87,907 en 2020, en un contexto de pensiones insuficientes e inflación que presiona el ingreso familiar

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Primer plano de las manos de un adulto mayor sosteniendo un bastón de madera. Se ven las mangas de un suéter marrón y una camisa azul.
Más de 117 mil dominicanos mayores de 64 años siguen cotizando en la TSS y postergan su jubilación en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La realidad económica en la República Dominicana expone un fenómeno creciente: cada vez más personas mayores de 64 años siguen cotizando al sistema de seguridad social y postergan su jubilación.

Esta tendencia, reflejada en los registros oficiales, responde a la necesidad de sostener el ingreso familiar ante las condiciones actuales del mercado laboral y el poder adquisitivo.

Más de 117 mil dominicanos superan los 64 años y permanecen activos en el sistema de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). El crecimiento de este grupo ha sido marcado, con un aumento del 33.9 % en seis años.

En 2020, el número de trabajadores en esa franja etaria ascendía a 87,907; en 2026, la cifra llegó a 117,719. El incremento no solo revela una mayor longevidad laboral, sino también las dificultades de la población para cubrir sus necesidades con los ingresos de la jubilación, según una reciente publicación de Diario Libre.

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En este contexto, el impacto de la inflación y la insuficiencia de las pensiones se manifiestan como factores determinantes.

Muchos trabajadores, incluso tras completar los años reglamentarios de servicio y acceder a algún tipo de pensión o renta vitalicia, no logran cubrir los gastos básicos del hogar.

La experiencia de quienes superan la edad legal de retiro no se limita a la prolongación de la vida laboral por vocación, sino que responde a la urgencia por mantener la estabilidad económica del núcleo familiar.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
Los cotizantes mayores de 64 años en la seguridad social crecieron 33.9 % en seis años, al pasar de 87,907 en 2020 a 117,719 en 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La composición de este segmento de cotizantes muestra que la mayoría corresponde al sexo masculino. El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de estos trabajadores y registra los salarios promedio más altos.

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En contraste, Elías Piña cuenta con apenas 26 personas mayores de 64 años activas en la TSS, mientras que Bahoruco presenta el ingreso salarial más bajo para este grupo etario. Esta distribución evidencia una marcada desigualdad entre regiones, tanto en el acceso al empleo como en la calidad de los ingresos recibidos.

El sector privado absorbe el 69.6 % de los trabajadores mayores de 64 años, mientras que el sector público representa solo el 3.02 %.

Dentro del sector privado, los servicios lideran la lista de áreas económicas con mayor presencia de adultos mayores, seguidos por la industria y la agropecuaria. En seis años, los cotizantes en el sector servicios pasaron de 31,331 en 2020 a 54,697 en 2026, un incremento del 74.5 %.

El sector público, en cambio, experimentó un aumento más moderado, con 3.8 % de crecimiento en el mismo periodo.

A pesar de que la experiencia y la antigüedad representan un valor añadido para los empleadores, buena parte de estos trabajadores continúan en actividad debido a la insuficiencia de las prestaciones recibidas tras la jubilación.

Muchos, como en el caso de quienes han trabajado más de cuatro décadas, se ven obligados a seguir en sus puestos para sostener los gastos del hogar, pagar servicios y apoyar a familiares dependientes.

Mano de adulto mayor con arrugas sostiene una tarjeta de débito azul frente a la pantalla de una laptop con una ventana de alerta roja desenfocada.
El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de trabajadores mayores de 64 años en la TSS y registra los salarios promedio más altos de este grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha entre lo que ofrecen las pensiones y el costo real de la vida se ha ampliado en los últimos años. El aumento de precios en bienes y servicios básicos, junto con un mercado laboral que privilegia la juventud pero mantiene la demanda de experiencia, ha motivado que miles de dominicanos decidan retrasar su retiro.

Algunos optan por mantener su empleo a tiempo completo, mientras que otros buscan reducir su carga laboral sin abandonar completamente la actividad económica.

El análisis de los datos de la TSS revela que la industria paga los salarios más altos a los trabajadores mayores de 64 años, mientras que las actividades económicas no identificadas presentan los ingresos más bajos. Esta diferencia salarial añade un componente adicional de desigualdad a la decisión de postergar la jubilación, ya que no todos los adultos mayores cuentan con la posibilidad de acceder a sueldos que permitan una vida digna tras el retiro.

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