El Salvador

El Salvador: dictan sentencias de 10 a 45 años de prisión en casos de estafa, violación y crimen organizado

Diversos tribunales de El Salvador emitieron sentencias que suman décadas de prisión para responsables de estafa agravada, violación, tenencia ilegal de armas y pertenencia a pandillas, en casos ocurridos en San Salvador, Ahuachapán, San Miguel y San Martín.

Guardar
Google icon
Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y shorts blancos, con las manos esposadas a la espalda sobre un fondo oscuro.
La estafa agravada ocurrió entre 2021 y 2023 en la comunidad El Milagro de la colonia Santa Marta, donde las víctimas firmaron contratos de promesa de venta por una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diez años de prisión fue la condena otorgada a Edgar Alexander López Medina por el delito de estafa agravada contra dos víctimas, a quienes les ofreció la venta de una vivienda y sin cumplir con la entrega del inmueble ni devolvió el dinero recibido.

Según el proceso, los hechos ocurrieron entre 2021 y 2023, cuando López Medina abordó a las víctimas y logró convencerlas de comprar una casa “muy amplia a buen precio” en la comunidad El Milagro de la colonia Santa Marta, San Salvador Centro.

Mediante contratos de promesa de venta, obtuvo diferentes cantidades de dinero, pero incumplió lo acordado, ya que el procedimiento realizado fue ilegal.

Edgar Alexander López Medina recibió diez años de prisión por estafa agravada tras ofrecer una vivienda en San Salvador Centro y no entregar el inmueble ni devolver el dinero. (Imagen: FGR)
Edgar Alexander López Medina recibió diez años de prisión por estafa agravada tras ofrecer una vivienda en San Salvador Centro y no entregar el inmueble ni devolver el dinero. (Imagen: FGR)

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador emitió el fallo condenatorio y determinó una responsabilidad civil de USD 4,000 a favor de una de las víctimas. Para la segunda, estableció una condena de manera abstracta y dejó abierta la posibilidad de llevar el proceso ante un Juzgado de lo Civil para que se determine el monto a reclamar.

PUBLICIDAD

Sentencia por violación en Ahuachapán

En Ahuachapán, José Mateo Linares Hernández fue sentenciado a catorce años de prisión por violar a una mujer en la jurisdicción de Tacuba, Ahuachapán Centro.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2025, cuando el imputado se encontraba en la casa de la víctima y, aprovechándose del vínculo que compartía con ella, se abalanzó, la coaccionó tomándola de los brazos para que no pudiera defenderse y la abusó sexualmente.

Linares fue procesado por el delito de violación y la condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán. Actualmente, el imputado se encuentra recluido en un centro penitenciario.

PUBLICIDAD

Condena por portación ilegal de arma de fuego en San Miguel

En San Miguel, la Fiscalía General de la República consiguió que Ricardo Chávez García fuera condenado a diez años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.

Chávez García fue capturado el 20 de marzo de 2026 en la sexta avenida sur del barrio La Cruz, distrito de El Tránsito, San Miguel. Según la acusación fiscal, la Policía Nacional Civil intervino al sujeto mientras se encontraba en el interior de un vehículo pick-up estacionado y le encontraron un revólver calibre 357 Magnum con cartuchos y casquillos percutidos.

Ricardo Chávez García fue condenado a diez años de cárcel en San Miguel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. (Imagen: FGR)
Ricardo Chávez García fue condenado a diez años de cárcel en San Miguel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. (Imagen: FGR)

Al momento de la detención, al procesado se le practicó la prueba de alcotest, obteniendo un resultado de 0.142 % de alcohol en aire espirado.

Chávez García fue capturado en rebeldía por orden del Juzgado de Paz del distrito de El Tránsito, San Miguel.

Dos cabecillas y seis pandilleros más son condenados por agrupaciones ilícitas

En San Martín, San Salvador Este, ocho integrantes de la pandilla 18 Sureños, tribu San Martín, cancha Sel Sutt, fueron condenados a penas de hasta 45 años por el delito de agrupaciones ilícitas.

Durante la audiencia única, la Fiscalía General de la República sustentó con prueba documental, pericial y testimonial la pertenencia de los sujetos a la estructura terrorista. La acusación también fue robustecida con la declaración de varios testigos.

La FGR documentó que estos sujetos se dedicaron a delinquir durante varios años en la colonia Jardines de Sel Sutt, distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador, hasta que fueron capturados entre 2022 y 2024 para enfrentar la justicia.

Ocho integrantes de la pandilla 18 Sureños fueron condenados por agrupaciones ilícitas en San Salvador Este, con penas de 45 años para dos cabecillas y de 30 años para seis soldados. (Imagen: FGR)
Ocho integrantes de la pandilla 18 Sureños fueron condenados por agrupaciones ilícitas en San Salvador Este, con penas de 45 años para dos cabecillas y de 30 años para seis soldados. (Imagen: FGR)

Por su pertenencia y jerarquía en la estructura, Julio Salvador Ramírez Orantes y Ricardo Ismael Echeverría Meléndez fueron condenados a 45 años de prisión cada uno. De acuerdo con el expediente fiscal, ambos tenían el rango de encargados de cancha de la pandilla, es decir, ejercían un cargo de cabecillas.

A 30 años de prisión fueron condenados: Giovanni Francisco Durán, Luis Fernando Menjívar Arévalo, Walter Oswaldo Funes Escobar, Fidel Francisco Hernández, Mauricio Antonio Pérez González y Juan Carlos Romero Argueta. Según la investigación fiscal, los seis ejercieron el rango de soldados en la estructura criminal.

Todos fueron condenados en presencia del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 3.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la RepúblicaSan SalvadorEstafasCrimen organizadoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica registró 504 llamadas por violencia intrafamiliar durante la final del Mundial 2026, el máximo anual

El Servicio de Emergencias 911 reportó en esa jornada casi 200 incidentes por encima del promedio habitual, en un contexto de alza sostenida de avisos durante el torneo disputado entre el 11 de junio y el 19 de julio

Costa Rica registró 504 llamadas por violencia intrafamiliar durante la final del Mundial 2026, el máximo anual

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana proyecta un crecimiento de 4% hacia 2027 y alerta por el año preelectoral

El foro realizado el 20 de julio reunió a autoridades y empresarios para revisar la ruta económica, con un déficit fiscal estimado de 3,7% del PIB y cautela privada por estabilidad institucional

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana proyecta un crecimiento de 4% hacia 2027 y alerta por el año preelectoral

Trágico hallazgo: Encuentran sin vida en su apartamento a la virreina de Miss Universo Tegucigalpa, Honduras

Autoridades de la Policía Nacional e Investigaciones indagan las causas de la muerte de la modelo Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su apartamento en la colonia Altos del Trapiche

Trágico hallazgo: Encuentran sin vida en su apartamento a la virreina de Miss Universo Tegucigalpa, Honduras

Universidad de Costa Rica recibe Galardón Protector de la Niñez por su aporte al fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido

La distinción reconoce el trabajo desarrollado por la UCR junto a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil desde 2020, mediante proyectos de capacitación, investigación, innovación y acompañamiento técnico dirigidos a mejorar la atención de la primera infancia

Universidad de Costa Rica recibe Galardón Protector de la Niñez por su aporte al fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido

Bajo el lema “Raíces unidas, futuros enlazados”, Panamá acoge el Congreso Manglares de América

Encuentro favorece el trabajo conjunto con miras a desarrollar respuestas compartidas frente a los desafíos que enfrentan los humedales de la región

Bajo el lema “Raíces unidas, futuros enlazados”, Panamá acoge el Congreso Manglares de América

TECNO

Ajedrez con disparos y piezas con superpoderes: el juego que está regalando Epic Games para PC

Ajedrez con disparos y piezas con superpoderes: el juego que está regalando Epic Games para PC

En qué se diferencian la letra M y N en la transmisión automática de un auto

El celular protagonista de la celebración de España como campeón Mundial 2026: HONOR Robot Phone

Netflix confirma que ha usado IA en 300 de sus películas y series: “da contenido a menor coste”

La nueva versión de X para Android ya está disponible: conoce qué cambia y qué fallos elimina

ENTRETENIMIENTO

Olivia Wilde recuerda el caos mediático que vivió junto a Harry Styles tras ‘Don’t Worry Darling’: “Era ingenua sobre la trituradora de basura que podía ser Internet”

Olivia Wilde recuerda el caos mediático que vivió junto a Harry Styles tras ‘Don’t Worry Darling’: “Era ingenua sobre la trituradora de basura que podía ser Internet”

Toy Story 5 supera los USD 950 millones en taquilla y queda muy cerca de romper otro récord histórico

El duro camino de Sharon Stone para dejar la marihuana y los fármacos: “Estuve enferma como un perro”

“La Odisea” recauda USD 264,1 millones en su estreno y logra el mayor debut mundial de Christopher Nolan

He-Man busca su revancha: Amos del Universo desembarca en Prime Video

MUNDO

Kuwait denunció ataques iraníes a centrales eléctricas y desalinizadoras por cuarto día

Kuwait denunció ataques iraníes a centrales eléctricas y desalinizadoras por cuarto día

Al menos 10 muertos al colapsar un túnel en construcción en el noreste de India

Trump descarta la vía diplomática para abrir el estrecho de Ormuz y profundiza su ofensiva militar contra Irán

Un buque petrolero con destino Ucrania fue atacado por un drone naval en el mar Negro

El presidente del Líbano se reúne con Donald Trump en Washington para abordar el desarme del grupo terrorista Hezbollah