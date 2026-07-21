El Salvador: dictan sentencias de 10 a 45 años de prisión en casos de estafa, violación y crimen organizado

La estafa agravada ocurrió entre 2021 y 2023 en la comunidad El Milagro de la colonia Santa Marta, donde las víctimas firmaron contratos de promesa de venta por una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diez años de prisión fue la condena otorgada a Edgar Alexander López Medina por el delito de estafa agravada contra dos víctimas, a quienes les ofreció la venta de una vivienda y sin cumplir con la entrega del inmueble ni devolvió el dinero recibido.

Según el proceso, los hechos ocurrieron entre 2021 y 2023, cuando López Medina abordó a las víctimas y logró convencerlas de comprar una casa “muy amplia a buen precio” en la comunidad El Milagro de la colonia Santa Marta, San Salvador Centro.

Mediante contratos de promesa de venta, obtuvo diferentes cantidades de dinero, pero incumplió lo acordado, ya que el procedimiento realizado fue ilegal.

Edgar Alexander López Medina recibió diez años de prisión por estafa agravada tras ofrecer una vivienda en San Salvador Centro y no entregar el inmueble ni devolver el dinero. (Imagen: FGR)

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador emitió el fallo condenatorio y determinó una responsabilidad civil de USD 4,000 a favor de una de las víctimas. Para la segunda, estableció una condena de manera abstracta y dejó abierta la posibilidad de llevar el proceso ante un Juzgado de lo Civil para que se determine el monto a reclamar.

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Sentencia por violación en Ahuachapán

En Ahuachapán, José Mateo Linares Hernández fue sentenciado a catorce años de prisión por violar a una mujer en la jurisdicción de Tacuba, Ahuachapán Centro.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2025, cuando el imputado se encontraba en la casa de la víctima y, aprovechándose del vínculo que compartía con ella, se abalanzó, la coaccionó tomándola de los brazos para que no pudiera defenderse y la abusó sexualmente.

Linares fue procesado por el delito de violación y la condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán. Actualmente, el imputado se encuentra recluido en un centro penitenciario.

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Condena por portación ilegal de arma de fuego en San Miguel

En San Miguel, la Fiscalía General de la República consiguió que Ricardo Chávez García fuera condenado a diez años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.

Chávez García fue capturado el 20 de marzo de 2026 en la sexta avenida sur del barrio La Cruz, distrito de El Tránsito, San Miguel. Según la acusación fiscal, la Policía Nacional Civil intervino al sujeto mientras se encontraba en el interior de un vehículo pick-up estacionado y le encontraron un revólver calibre 357 Magnum con cartuchos y casquillos percutidos.

Ricardo Chávez García fue condenado a diez años de cárcel en San Miguel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. (Imagen: FGR)

Al momento de la detención, al procesado se le practicó la prueba de alcotest, obteniendo un resultado de 0.142 % de alcohol en aire espirado.

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Chávez García fue capturado en rebeldía por orden del Juzgado de Paz del distrito de El Tránsito, San Miguel.

Dos cabecillas y seis pandilleros más son condenados por agrupaciones ilícitas

En San Martín, San Salvador Este, ocho integrantes de la pandilla 18 Sureños, tribu San Martín, cancha Sel Sutt, fueron condenados a penas de hasta 45 años por el delito de agrupaciones ilícitas.

Durante la audiencia única, la Fiscalía General de la República sustentó con prueba documental, pericial y testimonial la pertenencia de los sujetos a la estructura terrorista. La acusación también fue robustecida con la declaración de varios testigos.

La FGR documentó que estos sujetos se dedicaron a delinquir durante varios años en la colonia Jardines de Sel Sutt, distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador, hasta que fueron capturados entre 2022 y 2024 para enfrentar la justicia.

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Ocho integrantes de la pandilla 18 Sureños fueron condenados por agrupaciones ilícitas en San Salvador Este, con penas de 45 años para dos cabecillas y de 30 años para seis soldados. (Imagen: FGR)

Por su pertenencia y jerarquía en la estructura, Julio Salvador Ramírez Orantes y Ricardo Ismael Echeverría Meléndez fueron condenados a 45 años de prisión cada uno. De acuerdo con el expediente fiscal, ambos tenían el rango de encargados de cancha de la pandilla, es decir, ejercían un cargo de cabecillas.

A 30 años de prisión fueron condenados: Giovanni Francisco Durán, Luis Fernando Menjívar Arévalo, Walter Oswaldo Funes Escobar, Fidel Francisco Hernández, Mauricio Antonio Pérez González y Juan Carlos Romero Argueta. Según la investigación fiscal, los seis ejercieron el rango de soldados en la estructura criminal.

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Todos fueron condenados en presencia del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 3.