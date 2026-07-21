Costa Rica

Rescatan en Costa Rica un mono ardilla en peligro de extinción que era ofrecido para presunto comercio ilegal

El ejemplar de mono ardilla, una especie declarada en peligro de extinción en el país centroamericano, fue recuperado durante un operativo conjunto entre el SINAC, el OIJ y la Fiscalía de Coto Brus. Un sospechoso fue detenido y quedó a las órdenes del Ministerio Público.

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El ejemplar era presuntamente ofrecido para la venta cuando fue localizado por las autoridades. Crédito: MINAE
El ejemplar era presuntamente ofrecido para la venta cuando fue localizado por las autoridades. Crédito: MINAE

Un operativo interinstitucional permitió el rescate de un mono ardilla (Saimiri oerstedii), especie catalogada en peligro de extinción en Costa Rica, luego de que las autoridades recibieran una denuncia sobre su presunta tenencia y comercialización ilegal en el cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas.

La intervención concluyó con el decomiso del animal y la aprehensión de un sospechoso, quien quedó a disposición del Ministerio Público para el proceso judicial correspondiente.

La acción fue coordinada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP-SINAC), en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Corredores y la Fiscalía de Coto Brus.

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El operativo se originó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de un mono ardilla mantenido de forma ilegal en una vivienda de la comunidad de Agua Buena.

Según la información oficial, la Oficina Subregional del SINAC en Coto Brus recibió el reporte el pasado 14 de julio. Paralelamente, el MINAE obtuvo información de que el animal estaba siendo ofrecido para la venta, situación que motivó la coordinación inmediata entre las distintas instituciones para dar seguimiento al caso e iniciar la investigación.

Como parte de las diligencias, agentes del OIJ lograron ubicar al presunto responsable en las cercanías de una escuela de la comunidad de Agua Buena. De acuerdo con el comunicado, el sospechoso portaba al mono dentro de una mochila al momento de ser interceptado por las autoridades.

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En ese sitio se procedió al decomiso del ejemplar, mientras que el individuo fue detenido y presentado ante el Ministerio Público para continuar con el proceso correspondiente.

Las manos de un hombre con esposas de metal, en un entorno oscuro con una ventana borrosa con barrotes y un patrón de luz en la pared.
Agentes del OIJ decomisaron el animal y detuvieron a un sospechoso, quien quedó a las órdenes del Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el rescate, el mono ardilla quedó bajo custodia del personal del SINAC de Coto Brus, que coordinó su traslado hacia un centro de manejo autorizado.

En ese lugar será sometido a una valoración veterinaria especializada con el fin de determinar su estado de salud, identificar posibles afectaciones derivadas de su permanencia fuera de su hábitat natural y definir el procedimiento más adecuado para su recuperación. Las autoridades indicaron que, si las condiciones lo permiten, posteriormente podría valorarse una eventual reinserción del animal en su entorno natural.

El gerente de Manejo de Recursos Naturales del Área de Conservación La Amistad Pacífico, Luis Sánchez, recordó que el mono ardilla forma parte del Listado Oficial de Especies de Fauna Silvestre en Peligro de Extinción de Costa Rica, conforme a la Resolución R-SINAC-CONAC-092-2017. Añadió que la captura, tenencia, transporte o comercialización de esta especie representa una afectación para los esfuerzos de conservación de la biodiversidad nacional.

El mono ardilla, conocido también como tití, es una de las especies de primates más vulnerables del país. Su condición de amenaza ha llevado a que cuente con protección especial dentro de la legislación costarricense, debido a la disminución de sus poblaciones y a las presiones que enfrenta por la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal de fauna silvestre.

El MINAE y el SINAC reiteraron que toda la fauna silvestre constituye patrimonio natural del Estado y desempeña un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas. Indicaron que la extracción de animales de su medio natural, así como su tenencia y comercialización sin autorización, afectan la supervivencia de especies vulnerables y comprometen los programas nacionales de conservación.

El primate fue trasladado a un centro de manejo autorizado, donde recibirá atención veterinaria especializada. Crédito: MINAE
El primate fue trasladado a un centro de manejo autorizado, donde recibirá atención veterinaria especializada. Crédito: MINAE

Las autoridades también destacaron que la denuncia ciudadana fue determinante para localizar al ejemplar y desarrollar el operativo. En ese sentido, instaron a la población a continuar reportando posibles casos relacionados con la caza, captura, transporte, tenencia o comercio ilegal de fauna silvestre mediante los canales oficiales habilitados para este tipo de denuncias.

El caso continuará ahora en la vía judicial, mientras el mono permanece bajo atención especializada. El proceso permitirá determinar su evolución clínica y establecer si reúne las condiciones necesarias para regresar a su hábitat natural, una vez concluya su recuperación.

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