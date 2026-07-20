Salud

Yogur griego: el nuevo básico de la heladera que combina proteína, fermentos y cocina rápida

Expertas destacan su aporte proteico, su papel en la saciedad y su utilidad para sumar cremosidad a platos diarios, además de recomendar versiones naturales y revisar ingredientes para evitar azúcares añadidos elevados

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Vista superior de un tazón de yogur con granola y frutos rojos, una taza de café, un recipiente con miel, y cuencos adicionales de bayas y granola sobre azulejos azules.
El yogur griego aporta proteína y cultivos vivos a la dieta diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego ocupa un lugar fijo en la lista de compras de una dietista por su aporte de proteína, su contenido de cultivos vivos y su facilidad para encajar en comidas y colaciones a lo largo del día.

En el texto de EatingWell, la dietista registrada Kelsey Kunik, dietista registrada, cuenta que suele tener al menos dos envases en la heladera y que recurre a este lácteo más de una vez al día. Su argumento gira en torno a cuatro puntos: proteína, bacterias beneficiosas, versatilidad y una tolerancia a la lactosa que, en algunas personas, puede ser mejor que con otros lácteos.

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Infografía con tazón de yogur griego, frutas y nueces. Paneles explicativos sobre beneficios, selección y uso del yogur. Logo Infobae.
El proceso de colado concentra la textura cremosa y eleva el contenido proteico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego pasa por un proceso de colado que elimina gran parte del suero líquido, lo que da como resultado una textura más espesa y cremosa. Ese proceso también eleva su contenido proteico, hasta unos 17 gramos de proteína por porción en la versión descremada, con alrededor de 100 calorías.

Diversos estudios publicados por la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos destacan que el elevado contenido proteico del yogur griego contribuye a preservar la masa muscular y favorece la recuperación tras el ejercicio. Además, la proteína láctea que contiene posee un perfil de aminoácidos completo, lo que la convierte en una fuente valiosa para adultos y personas mayores.

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Mano sostiene una cuchara sobre un tazón de yogur, granola y frutos rojos. En la mesa hay huevos revueltos, tocino, tostadas y jugo de naranja.
El consumo de yogur con bacterias activas se asocia con mayor diversidad de microbiota intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kunik señala que esa característica le permite añadir una porción a comidas y colaciones sin mayor preparación. La proteína ayuda al mantenimiento y crecimiento muscular, favorece la saciedad y contribuye a una mayor estabilidad de la glucosa en sangre durante más tiempo.

El texto también subraya su vínculo con la salud intestinal. El yogur griego se obtiene al fermentar leche con bacterias beneficiosas y contiene cultivos vivos y activos, entre ellos cepas de Lactobacillus, Streptococcus y Bifidobacterium.

Tazón blanco con yogur, arándanos, frambuesas y granola, cuchara dorada y taza de café espumoso sobre mesa blanca, con manta tejida beige.
Las dietistas recomiendan elegir opciones naturales y limitar el azúcar añadido por porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, el consumo regular de yogur con cultivos vivos está asociado con una microbiota intestinal más diversa y una mejor salud digestiva. Estas bacterias contribuyen al equilibrio de la flora del intestino y pueden reforzar el sistema inmunológico, de acuerdo con investigaciones revisadas por la institución.

A partir de esa composición, el artículo menciona investigaciones que asocian el consumo habitual de yogur griego con un menor riesgo de diabetes tipo 2 y con apoyo a un peso corporal saludable. La nota no presenta esos efectos como una garantía universal, sino como asociaciones observadas en estudios.

Consejos para elegirlo

Aderezo ranch, receta casera, alitas, apio, zanahorias, yogur griego, suero de mantequilla, sabor cremoso, acompañamiento ideal - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sello de cultivos vivos y activos orienta sobre niveles significativos de microorganismos beneficiosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista Maggie Bell, licenciada en nutrición y dietética, recomienda revisar con atención la tabla nutricional y la lista de ingredientes. Aunque todos los yogures contienen azúcares propios de la leche, algunas variedades también suman cantidades altas de azúcares añadidos.

Por eso, Kunik dice que suele buscar yogur griego natural o versiones saborizadas con poco o nada de azúcar añadido, de forma ideal cinco gramos o menos por porción.

El artículo añade que limitar el azúcar añadido se relaciona con beneficios para la salud general y con un menor riesgo de varias enfermedades crónicas.

Mujer con cabello blanco, entre 60 y 75 años, en una cocina moderna, agrega bayas frescas a un tazón de yogur griego sobre una encimera de madera clara.
El yogur griego funciona como base para tazones con fruta, semillas y mantequillas de frutos secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pieza también advierte que no todos los yogures ofrecen el mismo aporte de bacterias beneficiosas. Una de las señales que conviene revisar en la etiqueta es el sello voluntario de cultivos vivos y activos, que certifica niveles significativos de esos microorganismos.

Ese sello verifica que, al momento de la fabricación, el producto contenía al menos 100 millones de cultivos por gramo. El objetivo, según el medio citado, es respaldar una microbiota intestinal saludable y diversa.

Tazón de desayuno

Mano vertiendo miel en un tazón de yogur con rodajas de plátano y arándanos. Sobre una mesa blanca, hay una botella deportiva, zapatillas y un plátano entero.
La proteína láctea completa contribuye a preservar masa muscular y apoyar la recuperación tras ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las formas de consumo que propone el artículo figura un tazón de desayuno con yogur griego natural, frutas frescas, semillas de chía o de cáñamo y una porción de mantequilla de almendra o de mani. Whitney Stuart, dietista registrada y especialista certificada en diabetes, afirma que esa combinación aporta proteína, fibra y grasas saludables, y ayuda a estabilizar la glucosa durante varias horas.

La autora también menciona el parfait con fruta y granola como una opción habitual por la mañana. En ese uso, el yogur funciona como una base lista para comer y aporta cremosidad sin exigir preparación adicional.

Sustituto de crema agria y dip salado

Un tazón de nachos de garbanzo. Hummus, dos tazones de guacamole y uno de yogur griego en recipientes. Garbanzos sueltos y servilleta en mesa de madera.
El yogur griego puede reemplazar la crema agria o la mayonesa en preparaciones saladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las aplicaciones es su uso como reemplazo de la crema agria. Kunik explica que también lo emplea en lugar de mayonesa, mientras que Katrina Cox, dietista registrada, sostiene, que funciona bien sobre tacos y tazones de burrito por su textura y su sabor ácido.

La nota agrega que el yogur griego natural, ya sea descremado, entero o intermedio, sirve tanto en platos dulces como salados. También puede incorporarse a guisos para dar un acabado cremoso o añadirse a salsas y otras preparaciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La versatilidad del producto permite integrarlo en salsas, guisos, dips y aderezos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stuart propone usar yogur griego natural como dip salado para verduras y crudités, con aceite de oliva, jugo de limón, ajo y hierbas frescas. También, lo recomienda para panecillos y panes, ya que aporta humedad y una textura más tierna, además de un refuerzo de proteína.

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