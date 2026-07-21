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Más evidencias relacionan la apnea del sueño con la demencia y la pérdida de memoria

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LUNES, 20 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Roncar por la noche puede no solo molestar a una pareja o a las mascotas; También podría afectar a la función de la memoria y al riesgo de demencia.

Un nuevo estudio publicado en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association examinó la relación entre la apnea obstructiva del sueño (AOS), la memoria y el riesgo de demencia . Los investigadores utilizaron pruebas cognitivas en adultos de 40 a 77 años para comparar a personas con y sin el trastorno del sueño.

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Quienes tenían AOS no tratada tenían peor función cognitiva y de memoria. También tenían un mayor riesgo de demencia.

Sin embargo, si la apnea del sueño se trataba, eso cambiaba. Los adultos que gestionaron su apnea tuvieron resultados en pruebas cerebrales equivalentes a los de los adultos sin ella.

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La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando las vías respiratorias colapsan o se estrechan parcialmente durante el sueño, provocando ronquidos y afectando la respiración. Los médicos llevan mucho tiempo sospechando que puede ser un factor en el desarrollo de la demencia. La AOS interrumpe el flujo de oxígeno y los ciclos de sueño, lo que puede afectar a la función cerebral.

Las personas con apnea obstructiva del sueño suelen tener otros factores de riesgo para la demencia, como obesidad, hipertensión y colesterol alto. Como resultado, puede ser complicado saber qué factor contribuye más a la memoria y a las habilidades de pensamiento.

El estudio ayudó a responder a esto controlando estos otros factores de riesgo. Incluso fuera de otros riesgos, la AOS seguía vinculada a una menor cognición y un mayor riesgo de demencia.

Los investigadores también analizaron cómo el alelo ε4 de APOE , un gen conocido por aumentar el riesgo de Alzheimer, afectaba al riesgo de demencia con apnea obstructiva del sueño. Las personas con AOS tenían mayor riesgo de demencia que quienes tenían el gen pero no tenían OS.

"La apnea del sueño es común, frecuentemente no diagnosticada y altamente tratable, pero no suele tenerse en cuenta en las discusiones sobre el riesgo de demencia", dijo el autor principal Gabriel Abdelmessih, estudiante de doctorado en neuropsicología clínica en la Universidad Monash en Australia.

"Nuestros hallazgos sugieren que identificar y gestionar la apnea del sueño en la mediana edad puede representar una oportunidad importante para apoyar la salud cerebral a largo plazo", añadió en un comunicado de prensa.

Las opciones de tratamiento para la AOS incluyen el uso de un dispositivo de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) por la noche, la pérdida de peso, cambios en el estilo de vida o dispositivos orales personalizados.

La AOS puede diagnosticarse mediante un estudio del sueño.

Más información

Para obtener más información sobre la salud cerebral y el riesgo de demencia, visita la Sociedad de Alzheimer.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Monash, 30 de junio de 2026

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