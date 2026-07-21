Bacterias intestinales pueden ser clave para prevenir alergias graves al cacahuete

LUNES, 20 de julio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Por qué la alergia al cacahuete es un evento de vida o muerte para algunas personas pero una molestia menor para otras?

Achaca esto a que diferentes poblaciones de bacterias colonizan la boca y el intestino, sugiere una nueva investigación.

"Encontramos pruebas de que algunos de estos microbios pueden ayudar a descomponer los componentes del cacahuete de formas que podrían influir en las respuestas alérgicas", dijo el investigador Dr. Alberto Caminero Fernandez, profesor asociado de medicina en la Universidad McMaster en Ontario, Canadá. "Estos hallazgos apuntan a una vía recién identificada que vincula el microbioma oral e intestinal con la alergia alimentaria."

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El estudio --publicado recientemente en Cell Host & Microbe -- muestra cómo las bacterias intestinales descomponen partes de un alimento alergénico e influyen en la reacción de una persona a los cacahuetes en particular.

Las alergias al cacahuete son de las más comunes tanto en Canadá como en Estados Unidos. En total, entre el 2% y el 3% de los estadounidenses tienen alergia al cacahuete.

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"Las alergias al cacahuete pueden causar reacciones graves como dificultad para respirar y, en algunos casos, incluso pueden ser potencialmente mortales", dijo en un comunicado de prensa el coautor del estudio Liam Rondeau, investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación en Salud Digestiva Familiar Farncombe de McMaster. "Sin embargo, algunas personas con alergia al cacahuete pueden comer pequeñas cantidades sin reacción. Teníamos curiosidad por saber por qué pasa esto."

Para el estudio, él y sus colegas examinaron muestras de saliva y del intestino superior de voluntarios sanos. Aunque identificaron varias especies de bacterias capaces de descomponer los principales alérgenos del cacahuete, una destacó.

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Las especies de Rothia podrían limitar la capacidad de las proteínas del cacahuete para unirse a anticuerpos --el proceso que desencadena reacciones alérgicas . Los participantes que tenían más de estas bacterias degradantes de los alérgenos pudieron tolerar más cacahuetes antes de tener una reacción.

"Estos hallazgos apuntan a una vía recién identificada que vincula el microbioma oral e intuyente con la alergia alimentaria, y pueden ayudar a orientar futuros trabajos en predicción y tratamiento", dijo Fernandez.

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Los investigadores validaron sus hallazgos en un grupo de 120 niños. Quienes tenían mayor tolerancia al cacahuete consumían significativamente más Rothia.

Dijeron que estas bacterias permiten que menos alérgenos de cacahuete lleguen al torrente sanguíneo y reducen la activación de las células inmunitarias que causan la reacción alérgica potencialmente mortal, la anafilaxia.

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El resultado: una reacción alérgica mucho más leve tras la exposición.

En Canadá, donde la alergia al cacahuete es la más común en los niños, la única forma recomendada para controlarla es la evitación estricta. Aproximadamente 1 de cada 3 niños tiene una exposición accidental cada año.

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Los investigadores afirmaron que sus hallazgos allanan el camino para nuevos enfoques de prevención y tratamiento, como terapias microbianas o probióticas, así como inmunoterapias orales.

El estudio también incluyó investigadores de EE. UU. y España.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la alergia al cacahuete.

FUENTE: Universidad McMaster, comunicado de prensa, 3 de marzo de 2026