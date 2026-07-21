Salud

¿Por qué tantas mujeres pasan por alto los signos de la perimenopausia?

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LUNES, 20 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres mayores de 35 años no está segura de si está en perimenopausia, y los investigadores afirman que la confusión de síntomas es una de las principales razones de ello.

Un equipo liderado por Yihan Xu, de Flo Health Inc. en Londres, encuestó a más de 7.600 mujeres estadounidenses y el 34% dijo que no estaba seguro de su etapa reproductiva. Esa incertidumbre alcanzó su pico con un 42% entre las mujeres de 40 a 44 años.

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La perimenopausia es el periodo de transición que conduce al ciclo menstrual final de una mujer.

A menudo comienza a mediados de los 40 años, pero puede empezar antes y durar entre cuatro y ocho años.

Los síntomas comunes incluyen sofocos, cambios de humor, sequedad vaginal e infecciones urinarias recurrentes, que a menudo afectan a la calidad de vida.

Más de la mitad de los encuestados (56%) dijo que les costaba saber si los cambios que experimentaban eran causados por la perimenopausia u por otra cosa.

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No existe una prueba de laboratorio definitiva para la perimenopausia, según los investigadores, y los síntomas pueden solaparse con condiciones como el síndrome premenstrual, las enfermedades tiroideas y los trastornos de salud mental.

"La confusión de síntomas, los conceptos erróneos y las barreras para la atención están dejando a muchas mujeres sin la claridad y el apoyo que necesitan durante la transición a la menopausia ", dijo la coautora del estudio, la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society.

El objetivo, según los autores, es ir más allá de buscar un diagnóstico y, en su lugar, proporcionar a las mujeres la información, validación y apoyo que necesitan.

El estudio fue publicado recientemente en la revista Menopause.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la perimenopausia.

FUENTE: HealthDay TV, 20 de julio de 2026

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