¿Por qué tantas mujeres pasan por alto los signos de la perimenopausia?

LUNES, 20 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres mayores de 35 años no está segura de si está en perimenopausia, y los investigadores afirman que la confusión de síntomas es una de las principales razones de ello.

Un equipo liderado por Yihan Xu, de Flo Health Inc. en Londres, encuestó a más de 7.600 mujeres estadounidenses y el 34% dijo que no estaba seguro de su etapa reproductiva. Esa incertidumbre alcanzó su pico con un 42% entre las mujeres de 40 a 44 años.

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La perimenopausia es el periodo de transición que conduce al ciclo menstrual final de una mujer.

A menudo comienza a mediados de los 40 años, pero puede empezar antes y durar entre cuatro y ocho años.

Los síntomas comunes incluyen sofocos, cambios de humor, sequedad vaginal e infecciones urinarias recurrentes, que a menudo afectan a la calidad de vida.

Más de la mitad de los encuestados (56%) dijo que les costaba saber si los cambios que experimentaban eran causados por la perimenopausia u por otra cosa.

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No existe una prueba de laboratorio definitiva para la perimenopausia, según los investigadores, y los síntomas pueden solaparse con condiciones como el síndrome premenstrual, las enfermedades tiroideas y los trastornos de salud mental.

"La confusión de síntomas, los conceptos erróneos y las barreras para la atención están dejando a muchas mujeres sin la claridad y el apoyo que necesitan durante la transición a la menopausia ", dijo la coautora del estudio, la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society.

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El objetivo, según los autores, es ir más allá de buscar un diagnóstico y, en su lugar, proporcionar a las mujeres la información, validación y apoyo que necesitan.

El estudio fue publicado recientemente en la revista Menopause.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la perimenopausia.

FUENTE: HealthDay TV, 20 de julio de 2026