Cuatro alimentos que conviene evitar justo antes de dormir, según la ciencia

La última comida del día influye en el descanso y en la regulación metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la noche, las decisiones alimentarias influyen directamente en el descanso y el metabolismo. Elegir incorrectamente qué consumir antes de dormir puede tener consecuencias que van más allá de una simple indigestión o malestar pasajero. Diversos especialistas coinciden en que el tipo y el momento de la última comida pueden marcar la diferencia entre un sueño reparador y dificultades para dormir.

Algunos alimentos que evitar antes de dormir pueden asociarse con aumento de peso, problemas de sueño y riesgo de diabetes, según Healthy Magazines. A su vez, añade que la recomendación general es no comer durante las dos horas antes de acostarse.

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La Clínica Mayo advierte que consumir alimentos pesados o ricos en grasas y azúcares cerca de la hora de dormir puede incrementar el riesgo de insomnio y acidez gástrica.

Evitar ingerir alimentos durante las dos horas previas al sueño reduce molestias nocturnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las comidas copiosas o picantes suelen causar reflujo y malestar nocturno, lo que interfiere con la calidad del sueño”, sostiene la institución en sus recomendaciones para el descanso saludable. Además, enfatizan que ajustar el horario de las comidas nocturnas favorece tanto el metabolismo como la conciliación del sueño.

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La fuente señala que pueden elevar la glucosa en sangre, exigir más al sistema digestivo, causar acidez, aportar cafeína o subir la temperatura corporal, con efectos en el descanso nocturno.

La experta en nutrición Rene Ficek de Seattle Sutton’s Healthy Eating dijo al medio citado que comer antes de dormir es algo habitual, pero suele responder más al aburrimiento que al hambre. También indicó que esos tentempiés nocturnos suelen ser más calóricos, como helado, pastel y papas fritas, lo que puede llevar a superar las calorías diarias necesarias y favorecer el aumento de peso.

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El picoteo nocturno se asocia con un mayor índice de masa corporal en estudios observacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio con más de 400 participantes del The Center of Obesity Research and Education asoció el picoteo nocturno con un mayor índice de masa corporal.

Investigaciones de la Harvard Medical School refuerzan esta asociación, al señalar que los hábitos alimenticios nocturnos pueden alterar el ciclo circadiano y predisponer al sobrepeso. Según los especialistas de esa institución, “comer tarde modifica la secreción de hormonas vinculadas al hambre y la saciedad”, lo que puede llevar a consumir más calorías de lo necesario y a una peor regulación metabólica.

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Además, la nutricionista Alyssa Cellini, cofundadora de My Custom Cleanse, explicó que grandes cantidades de azúcar y carbohidratos pueden alterar los niveles de insulina y cortisol y afectar el ritmo circadiano.

Comer tarde puede alterar el ciclo circadiano y la señalización de hambre y saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cellini añadió que el sueño depende en gran medida de ese ritmo y que, si se altera, la persona puede pasar la noche inquieta y tener más dificultad para levantarse por la mañana. También advirtió que las oscilaciones de glucosa en sangre y las variaciones de insulina son factores previos al desarrollo de diabetes.

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La directora de nutrición Ana Goldseker de Nava Health and Vitality Centers recomendó comer al menos dos horas antes de ir a la cama. Esa pauta da al organismo tiempo suficiente para completar la digestión antes del descanso.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM, por sus siglas en inglés) destaca que los alimentos con alto índice glucémico, como muchos cereales de caja, pueden provocar aumentos abruptos de glucosa y una posterior caída, afectando la continuidad del sueño.

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1. Helado

El helado combina azúcar y grasa, lo que prolonga la digestión en horario de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helado concentra cantidades altas de azúcar y grasa, dos componentes que pueden exigir más al sistema digestivo durante la noche. La fuente señala que, si el cuerpo continúa con ese proceso, dormir resulta más difícil.

Ese tipo de tentempié también coincide con los snacks nocturnos más calóricos mencionados por Ficek. Su consumo a última hora puede añadir calorías innecesarias y afectar el descanso.

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2. Hamburguesas

Las hamburguesas cerca de la cama elevan la probabilidad de reflujo por su densidad calórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hamburguesas pueden tener un alto contenido de grasa y una elevada densidad calórica. Esa combinación puede causar acidez y aumentar la probabilidad de una noche inquieta.

La recomendación se centra en el momento de consumo, no en prohibirlas de forma general. El problema aparece cuando se comen justo antes de dormir y el organismo afronta la digestión durante el periodo de descanso.

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3. Chocolate negro

El chocolate negro aporta cafeína, un estímulo que puede dificultar conciliar el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate negro suele asociarse con beneficios para la salud, pero la fuente recuerda que también contiene cafeína. Ese componente puede dificultar el sueño si se consume a última hora del día.

Se compara ese hábito con tomar café antes de acostarse para ilustrar su efecto estimulante. Por esa razón, incluye al chocolate negro entre los alimentos que conviene evitar en ese tramo de la noche.

4. Chiles jalapeños y comidas picantes

Las comidas picantes elevan la temperatura corporal y pueden generar malestar gastrointestinal nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chiles jalapeños y las comidas picantes aceleran el metabolismo y elevan la temperatura corporal. La fuente añade que también pueden causar malestar gastrointestinal y mantener despierta a la persona.

Si aun así hace falta comer antes de dormir, el medio citado menciona como alternativas semillas de calabaza, soja, cerezas y verduras de hoja verde oscura. La recomendación apunta a que el cuerpo descanse por la noche y no tenga que centrarse en la digestión.