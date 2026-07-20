“Un país está orgulloso de ustedes”: la sentida carta de Di María para la Selección tras la derrota ante España en el Mundial

Di María reconoció a sus excompañeros como la mejor selección de la historia del país, con cinco finales seguidas como marca que, según él, nadie va a poder quitarles

Ángel Di María le escribió un mensaje en sus redes sociales al plantel de la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España. “Un país está orgulloso de ustedes”, escribió el exjugador de la Albiceleste, que esta vez vivió la final desde afuera, tras su retiro internacional en la última Copa América.

La derrota llegó con el peso de todas las adversidades acumuladas. Argentina arribó a la final con sus titulares con lo justo desde lo físico, tal es así que la zaga central —Lisandro Martínez y Cristian Romero— debió salir por lesión y además el equipo debió afrontar con diez jugadores el encuentro desde los últimos minutos del tiempo reglamentario, tras la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla. Ferrán Torres marcó el único tanto del partido a los 105 minutos, en el primer tiempo del alargue. Emiliano Martínez realizó 11 atajadas, y el primer remate al arco de la Albiceleste llegó recién en el descuento del suplementario, cuando Giuliano Simeone mandó la pelota por encima del travesaño. El tricampeón no pudo retener la copa.

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Di María, que se retiró del seleccionado tras ganar la Copa América 2024, siguió la final como un hincha más. Cuando el árbitro Slavko Vincic dio por terminado el partido, Di María no tardó en tomar su teléfono. En su cuenta de Instagram publicó una imagen del plantel con una leyenda que sintetizó el sentimiento de millones de argentinos: “Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial”.

Y fue más lejos: “Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. 5 finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. MUCHAS GRACIAS POR TODO. LOS QUIERO MUCHO.” En otra historia, Di María respondió una publicación de la AFA con un mensaje que también se viralizó entre los hinchas: “Simplemente muchas gracias”, acompañado de banderas argentinas y corazones celestes.

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El rosarino fue parte de los títulos de la Scaloneta, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, y ahora celebra a sus excompañeros desde las redes

El camino hasta esa instancia no había sido sencillo. Argentina superó a Cabo Verde y Suiza en el tiempo suplementario, remontó ante Egipto en el descuento y venció a Inglaterra en semifinales en uno de los partidos más exigentes del torneo. Ese recorrido había arrancado una reacción anticipada del Fideo cuando la Albiceleste confirmó su lugar en la final. “Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más”, escribió entonces. Segundos después amplió: “Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias”. Una tercera publicación llegó casi de inmediato: “Qué hermosa locura. Qué lindo es ser argentino”.

Fue en un cuarto posteo de aquella noche donde el exdelantero extendió su agradecimiento hacia el plantel actual con una carta publicada como historia: “No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino.” Y agregó: “Llevamos unos 5/6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes”. El mensaje incluyó también un reconocimiento generacional: “Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años.”

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Di María cerró aquellas publicaciones con una dedicatoria directa al plantel de Lionel Scaloni: “Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos.” Y añadió: “Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando que, si ustedes disfrutan, nosotros somos felices”.

El rosarino fue parte fundamental de los títulos que construyeron esa historia que hoy celebra desde afuera: la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima 2022 contra Italia y el Mundial de Qatar 2022. Esos logros forman el fondo sobre el que escribió su mensaje del domingo, el de alguien que conoce el vestuario, que sabe lo que pesa esa camiseta, y que ahora, frente al televisor, sintió exactamente lo que siente la gente.

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