Polvo del Sahara mantendrá bajo bruma a Honduras durante julio y expertos advierten sobre posibles efectos en la salud

El polvo del Sahara puede afectar la visibilidad, la calidad del aire y la sensación de calor por el ambiente seco en Honduras. - Visuales IA.

El polvo del Sahara seguirá presente en Honduras durante este fin de semana, según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El fenómeno genera una capa de bruma visible en distintos puntos del país y, de acuerdo con los registros recientes, alcanza concentraciones de entre 20 y 30 microgramos por metro cúbico en la zona central y hasta 50 en sectores del occidente.

De acuerdo con Cenaos, la bruma se observa principalmente durante las primeras horas del día, cuando las condiciones atmosféricas favorecen la concentración de partículas minerales transportadas desde África por los vientos alisios.

El pronosticador Jorge Castellanos explicó que los registros muestran niveles variables de polvo sahariano. En la zona central se detectaron valores de entre 20 y 30 microgramos por metro cúbico, mientras que en sectores del occidente las mediciones alcanzaron hasta 50 microgramos por metro cúbico.

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Cómo afecta el fenómeno al país

Estas concentraciones pueden generar cambios temporales en la visibilidad, influir en la calidad del aire y aumentar la sensación de calor por las condiciones secas que acompañan este fenómeno. Cenaos indicó que la presencia del polvo del Sahara continuará de manera intermitente durante el resto de julio.

Aunque la bruma suele reducirse durante la tarde por cambios en la circulación del viento y otros factores atmosféricos, las partículas seguirán ingresando al país mientras continúen las corrientes de aire procedentes del Atlántico.

Esta condición favorece un ambiente más seco, con temperaturas cálidas y menores posibilidades de lluvias en varias zonas de Honduras.

Cientos de ejemplares de langosta africana se mueven con el polvo que viene del Sáhara (Montaje Infobae)

Las autoridades meteorológicas señalaron que el fenómeno puede combinarse con otros factores climáticos de la temporada y provocar días con mayor sensación térmica y cielos parcialmente nublados por la presencia de partículas suspendidas.

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Qué es el polvo del Sahara

El polvo del Sahara está compuesto principalmente por pequeñas partículas de arena y minerales que se levantan desde las zonas desérticas del norte de África y son transportadas por corrientes de aire a través del océano Atlántico.

Cada año, entre finales de la primavera y durante el verano del hemisferio norte, estas masas de polvo llegan a países del Caribe, Centroamérica y algunas regiones de América Latina.

Aunque se trata de un fenómeno natural que forma parte de los ciclos atmosféricos del planeta, cuando las concentraciones son elevadas puede generar efectos temporales en la calidad del aire.

Además, estas partículas pueden influir en la formación de nubes y modificar ligeramente las condiciones atmosféricas al reducir la humedad disponible en el ambiente.

Recomendaciones para proteger la salud

Ante la presencia del polvo sahariano, las autoridades meteorológicas y especialistas en salud recomiendan adoptar medidas preventivas, en especial para quienes padecen enfermedades respiratorias como asma, alergias, bronquitis u otros problemas relacionados con las vías respiratorias.

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Entre las principales recomendaciones están mantener una adecuada hidratación durante el día; evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, generalmente entre las 10:00 y 15:00; utilizar protección solar y ropa adecuada para actividades al aire libre; mantener cerradas puertas y ventanas cuando exista mayor presencia de bruma; utilizar mascarilla en caso de presentar sensibilidad al polvo o molestias respiratorias, y evitar actividades físicas intensas al aire libre si se percibe una alta concentración de partículas.

Impacto en la calidad del aire

Aunque el polvo del Sahara no representa una amenaza grave para la mayoría de la población, la acumulación de partículas suspendidas puede provocar molestias temporales como irritación en los ojos, congestión nasal, tos, estornudos y sensación de resequedad en la garganta.

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Las personas que trabajan al aire libre también pueden verse más expuestas a estos efectos, por lo que se recomienda tomar descansos, consumir suficiente agua y utilizar medidas de protección.

En zonas urbanas, donde ya existen otros factores que afectan la calidad del aire, como emisiones vehiculares y contaminación industrial, la presencia del polvo sahariano puede contribuir a una mayor concentración de partículas suspendidas.

Imagen de referencia. Las partículas minerales del Sahara pueden causar cielos grisáceos y atardeceres rojizos en las regiones afectadas - crédito Colprensa

Además del ingreso de polvo sahariano, Cenaos mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas para determinar el comportamiento de las lluvias, temperaturas y otros fenómenos que puedan afectar al territorio nacional.

Durante este período se espera que Honduras continúe con presencia de bruma, temperaturas cálidas y períodos con pocas precipitaciones en varias regiones.

Las autoridades reiteraron que la población debe mantenerse informada mediante los reportes oficiales y seguir las recomendaciones emitidas para reducir los efectos del fenómeno.