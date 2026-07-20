Cuánto tiempo estuvo en manos de España el trofeo original del Mundial: cómo es la exclusiva réplica que con la que se quedó

España ganó el Mundial 2026, pero el campeón no se queda con el trofeo original (Photo by ELSA / Getty Images via AFP)

En la final de la Copa del Mundo 2026, la selección española se consagró campeona y dejó grabado su nombre en la base del trofeo original. El desenlace, que se selló en los últimos minutos, se realizó bajo la atenta mirada de la FIFA y millones de espectadores en el MetLife Stadium. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente alcanzó el título en un cierre cargado de tensión y drama, resuelto en la prórroga con un gol de Ferran Torres a los 106 minutos.

El duelo entre España y Argentina mantuvo el suspenso hasta el tiempo suplementario. La Roja logró imponerse en la recta final, tras un partido en el que el seleccionado sudamericano sufrió pérdidas clave por lesiones y donde la expulsión de Enzo Fernández inclinó la balanza. El arquero Emiliano Martínez sostuvo las esperanzas argentinas, pero no pudo evitar el desenlace. La definición además dejó una dolorosa imagen con las lágrimas de Lionel Messi luego de haber recibido la medalla de subcampeón.

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La escena, acompañada por el ritual de la copa, esconde un entramado de normas, historia y simbolismo que rodea a la pieza más codiciada del fútbol mundial.

Luego de consagrarse campeones deberán regresar la pieza auténtica que pertenece a la FIFA (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Las reglas de la FIFA sobre el trofeo mundialista son precisas. El artículo 45 del reglamento establece que el trofeo original es propiedad exclusiva del organismo. “A la selección ganadora del Mundial de la FIFA 26 se le hará entrega del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, el cual seguirá siendo propiedad de la FIFA. Inmediatamente después del pitido final, la selección ganadora recibirá el trofeo en una ceremonia que se celebrará en el terreno de juego. Una vez finalizada dicha ceremonia y antes de abandonar el estadio, la selección ganadora devolverá el trofeo a la FIFA en el vestuario. En ese momento, recibirá el Trofeo de los Campeones de la Copa Mundial de la FIFA (el trofeo de los campeones)”, especifica el reglamento.

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El control es minucioso: “La federación participante ganadora deberá tomar todas las medidas necesarias, por cuenta propia, para garantizar la seguridad del trofeo y del trofeo de los campeones mientras dichos galardones estén en su poder”. Además la réplica exclusiva estará en las vitrinas junto con los títulos de cada país, pero será legalmente propiedad de FIFA: “La federación participante ganadora custodiará temporalmente el trofeo de los campeones, que seguirá siendo propiedad en todo momento de la FIFA. Deberá devolverlo de inmediato a la FIFA si esta lo solicitara por escrito”.

Solo los campeones y los jefes de Estado pueden tocar el trofeo sin guantes. El resto debe usar protección. Así quedó en evidencia durante el sorteo del Mundial 2026, cuando Lionel Scaloni portó el trofeo con guantes blancos. Al día siguiente, Gianni Infantino le pidió disculpas y lo invitó a tocarlo como campeón de la Copa del Mundo que se realizó en Qatar en 2022.

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El seleccionado ganador recibe una réplica exclusiva (Photo by David Ramos / Getty Images via AFP)

La pieza entregada en cada final es una escultura de oro de 18 quilates, mide 36,8 centímetros y pesa 6,175 kilogramos. La base luce dos bandas de malaquita, una piedra verde semipreciosa. El diseño es obra del italiano Silvio Gazzaniga, quien la describió con pasión: “Las líneas emergen de la base, se elevan en espirales y se extienden para abrazar el mundo”, expresó el artista, según la FIFA. Añadió que “de las notables tensiones dinámicas del cuerpo compacto de la escultura surgen las figuras de dos atletas en el emocionante momento de la victoria”.

A pesar de su apariencia robusta, el trofeo es hueco. Si fuera macizo, superaría los 68 kilogramos, una cifra que complicaría la tradicional celebración de los campeones. En la base, cada campeón desde 1974 tiene su lugar reservado, lo que transforma a la copa en un testimonio físico de la historia del deporte. La obra fue seleccionada tras un concurso internacional al que llegaron 53 propuestas de artistas de siete países. La fabricación quedó a cargo de la empresa italiana GDE Bertoni, responsable también de las réplicas entregadas a los campeones.

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Desde 2016, la sede permanente del trofeo original es el Museo Mundial de Fútbol de la FIFA, en Zúrich. Antes, permanecía en una bóveda bancaria, lo que subraya el nivel de seguridad que rodea a la pieza. La copa solo abandona el museo en tres ocasiones: el sorteo del próximo torneo, el partido inaugural y la final.

Al concluir la ceremonia de premiación, el trofeo regresa de inmediato a Suiza. El acceso restringido y los movimientos controlados del trofeo buscan evitar episodios como los ocurridos con su antecesor, el Jules Rimet, que fue robado en dos ocasiones.

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España celebra el título, pero activa un protocolo estricto con custodia permanente sobre la copa (Photo by Justin Setterfield / Getty Images via AFP)

El primer trofeo entregado a los campeones mundiales fue el Jules Rimet, una estatuilla dorada de 30 centímetros que representaba a la diosa griega Nike, esculpida por Abel Lafleur. Tenía una regla particular: si una selección lo ganaba tres veces, podía conservarlo de forma permanente.

Brasil logró ese objetivo en 1970 y se llevó el trofeo a casa. Sin embargo, lo que siguió fue un episodio oscuro. Según documentó The Guardian, en la noche del 19 al 20 de diciembre de 1983, un grupo de ladrones redujo al vigilante nocturno de la Confederación Brasileña de Fútbol y forzó la vitrina blindada que exhibía el trofeo, llevándose el original. A pesar de que en el edificio había una réplica, los ladrones eligieron la pieza auténtica.

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El trofeo jamás fue recuperado. Se presume que fue fundido y vendido como oro en bruto, aunque existen dudas sobre esa versión, ya que la copa era de plata bañada en oro y no de oro macizo, como recordó el escritor Simon Kuper citado por The Guardian. El Jules Rimet ya había sido robado en Londres en 1966 y recuperado a la semana siguiente por un perro llamado Pickles. Estos antecedentes motivaron a la FIFA a cambiar radicalmente el protocolo de custodia.

Fue precisamente ese robo —y los antecedentes de inseguridad del Jules Rimet, que también fue sustraído en Londres en 1966 y recuperado una semana después por un perro llamado Pickles— lo que llevó a la FIFA a establecer que el nuevo trofeo jamás saldría de su poder, explicó la agencia Reuters al reportar el hallazgo de un fragmento de la base original del Jules Rimet en las oficinas de la FIFA en Zúrich.

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Tras la final celebrada en New Jersey, España grabó su nombre en la base del trofeo original que regresará a Zúrich (Photo by ELSA / Getty Images via AFP)

Lo que recibe el campeón del mundo tras la ceremonia es una réplica exclusiva conocida como FIFA World Cup Winner’s Trophy. Esta pieza está fabricada en bronce y recubierta en oro, reproduce fielmente la forma del trofeo original y es realizada por GDE Bertoni, la misma empresa encargada de la copa original. La réplica no está disponible para el público general. La FIFA la entrega únicamente al equipo ganador, mientras que en su tienda oficial solo se pueden adquirir miniaturas oficiales, cuyo precio ronda los USD 70.

Sobre el valor del trofeo original, The Athletic citó que el costo de producción inicial era de unos USD 50.000, pero con el aumento del precio del oro y los ajustes anuales, estiman que hoy supera los USD 250.000. “Si bien calcular el coste de producción es bastante sencillo, determinar el precio de venta es considerablemente más complejo”, reconocieron en ese medio. Las tasaciones sugieren que, en una subasta, el trofeo podría alcanzar un valor superior a los USD 20 millones.

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La base del trofeo original tiene espacio para nuevas inscripciones hasta cerca de 2038, a partir de entonces, la FIFA deberá decidir cómo continuará la tradición, ya sea modificando el diseño, ampliando la base o creando un nuevo trofeo.