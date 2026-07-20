Crimen y Justicia

Se registraron disturbios en el Obelisco tras la derrota de la Selección: hay al menos detenidos

La Policía redujo a un grupo de personas que comenzó a arrojar botellas y otros elementos, dejando al menos siete efectivos con politraumatismos. Los hechos se registraron cerca de la medianoche y debió intervenir un camión hidrante

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Lo que parecía ser una noche pacífica de festejos en el Obelisco terminó en una batalla campal cerca de las 23.45. Entre miles de fanáticos que se reunieron para acompañar a la selección argentina tras la derrota ante España, un numeroso grupo de personas se enfrentó con la Policía. Hay al menos 15 detenidos, varias personas y policías heridos.

De acuerdo con la información oficial a la que pudo acceder Infobae, los primeros incidentes se registraron cuando varias personas sobrepasaron la reja perimetral del Obelisco. A partir de ese momento, comenzaron a producirse los enfrentamientos en donde lanzaron botellas de vidrio por el aire y otros artículos, en dirección a los efectivos.

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Las autoridades respondieron a las agresiones con gases lacrimógenos y alcanzaron a reducir a algunos de los violentos. Muchos de ellos se resistieron y lograron escapar en distintas direcciones. En paralelo, siete efectivos resultaron con politraumatismos de acuerdo a los datos recabados por este medio.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Incidentes Obelisco
Al menos 12 detenidos (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Incidentes Obelisco
Hubo gases lacrimógenos arrojados por la Policía para detener los disturbios (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

También contaron con la presencia de un camión hidrante de la Infantería que comenzó a circular por la intersección de Avenida 9 de Julio y Corrientes para disipar a los agresores, activando los cañones de agua.

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El recorrido abarcó desde Avenida Corrientes hasta al menos Avenida Belgrano y continuó en dirección hacia el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde empezaron a mermar los enfrentamientos.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Incidentes Obelisco
Algunos de los presentes resultaron heridos, entre ellos un hombre que quedó en medio de los enfrentamientos (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

En el medio hubo personas heridas, entre ellas un hombre que fue retirado por otros individuos que participaban de los enfrentamientos, y una mujer. Se desconoce el estado de salud de ambos.

Tras el avance de los efectivos por la arteria principal de la avenida, los presentes comenzaron a alejarse dando fin a la convocatoria. Las imágenes de los destrozos comenzaron a circular rápidamente, en tanto quince personas quedaron a disposición de la Justicia.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Incidentes Obelisco
Incidentes en el Obelisco (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
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Así se trasladaba la policía motorizada en medio de los manifestantes (Jaime Olivos)

La secuencia duró poco más de 20 minutos y se concentró alrededor del Obelisco, donde miles de personas —familias con niños, grupos de amigos y fanáticos— se habían reunido desde temprano para alentar al equipo de Lionel Scaloni. Al finalizar la disputa futbolística en la que Argentina perdió, la concentración comenzó a ser mayor.

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Los efectivos respondieron a los disturbios (Jaime Olivos)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Incidentes Obelisco
Los enfrentamientos se concentraron en los alrededores del Obelisco (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Durante la jornada del domingo de la final del Mundial se registraron una serie de incidentes médicos en distintos puntos de Buenos Aires, con atenciones de emergencia principalmente en la zona de mayor concentración.

Según los datos del informe del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que conoció Infobae, el episodio de mayor gravedad entre los heridos involucró a un hombre de 47 años que cayó desde una altura de aproximadamente cuatro metros en la intersección de Lavalle y Avenida 9 de Julio, con una luxofractura en el pie izquierdo que requirió traslado de urgencia.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Incidentes Obelisco
Así quedó Avenida 9 de Julio y Corrientes

Otro caso de alta complejidad fue el de una mujer de 40 años que perdió el conocimiento y no logró recuperarse en el lugar, por lo que debió ser asistida por el personal del SAME. Durante la concentración de personas en la zona céntrica, se registraron múltiples situaciones de ingesta excesiva de alcohol y traumatismos de distinta consideración.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Incidentes Obelisco
Al menos 15 detenidos y 7 policías heridos (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Un hombre de 26 años presentó bradicardia e hipotensión, mientras que otro de 23 rechazó la asistencia médica pese a su estado. Se atendieron además heridas cortantes en mano y cuero cabelludo provocadas por una botella, traumatismos faciales y nasales por riñas y caídas, y excoriaciones en una mujer de 34 años en la zona de Cerrito.

Una mujer de 44 años con un ataque de pánico fue derivada al Hospital Ramos Mejía, y se reportaron episodios de crisis asmáticas y nerviosas. En Plaza Inmigrantes de Armenia, tres hombres fueron atendidos tras una pelea sin necesidad de traslado. En total, el SAME asistió a 25 personas, de las cuales solo dos requirieron derivación hospitalaria.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Incidentes Obelisco
Todo ocurrió cerca de la medianoche (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

A esos casos se sumaron dos fallecimientos. El primero fue el de un hombre de 67 años: el llamado de emergencia se recibió a las 18:40 desde un domicilio en la intersección de Sarandí y Adolfo Alsina, en el barrio de Monserrat, donde otras personas ya practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El SAME continuó con el procedimiento, pero no logró revertir el cuadro.

El segundo deceso correspondió a un hombre de 88 años cuya hija alertó al sistema de emergencias a las 17:39 por dificultades respiratorias y paro cardiorrespiratorio. Tras las maniobras de RCP, fue trasladado al Hospital Durand, donde murió poco más de cinco horas después. Su fallecimiento se comunicó al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cerca de las 22.

Un tercer caso, un hombre de 72 años atendido a las 18:22 por dificultad respiratoria y dolor precordial de inicio repentino, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Álvarez con pronóstico reservado. Los tres casos trascendieron públicamente a las 20:08, una vez finalizado el partido.

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