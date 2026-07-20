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La feroz crítica de un famoso periodista español para Argentina tras la derrota en la final del Mundial: “La imagen es patética”

El conductor de El Chiringuito, Josep Pedrerol, aseguró que España “bailó” durante todo el partido al equipo de Scaloni y le pidió al fútbol argentino “más humildad”

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El periodista español, eufórico por el triunfo de La Roja en la final de la Copa del Mundo con el gol de Ferrán Torres, sentenció que el rendimiento del equipo de Scaloni fue "patético",

Josep Pedrerol, conductor del programa español El Chiringuito de Jugones, no esperó ni un minuto para tomar la palabra tras el pitazo final del árbitro Slavko Vincic en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. Con España coronada campeona del Mundial 2026 y Argentina derrotada 1-0 en la prórroga, el periodista abrió su programa con un tono que no dejó lugar a interpretaciones: “La imagen de Argentina es patética hoy”.

Pedrerol marcó el tono de la noche en el plató de El Chiringuito desde el inicio con una sentencia: “Hoy ha ganado el fútbol”. Posteriormente realizó un resoplido, en referencia a un gol que, según él, le fue anulado a España de forma incorrecta durante el partido. “Nos han quitado un gol legal y hemos seguido”, insistió, para luego proclamar a España como “la campeona” con “segunda estrellita” y proyectar un futuro aún más ambicioso: “Haremos la cuarta y la quinta. Somos mejores”.

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El análisis del partido no tardó en llegar, y el conductor fue directo. Según Pedrerol, Argentina “ha ido por detrás de España todo el partido” y La Roja “le ha bailado”. Sus palabras sobre el rendimiento de la selección argentina fueron tajantes: “La imagen ha sido patética”. Un colaborador del programa coincidió con el término —“Terrible”— y otro lo reforzó con una lectura propia: “Es de equipo pequeño”. El presentador no se detuvo ahí. Sobre Lionel Messi, reconoció que había hecho “un buen mundial”, pero aclaró que el astro “no ha merecido” —en referencia al título— y que Argentina “se acabaría el mundial”.

Uno de los momentos más tensos de la noche en el programa llegó desde el móvil en Nueva Jersey, donde Matías Palacios, cronista argentino del programa, transmitía desde la puerta de la zona mixta. Palacios abrió su intervención con una felicitación a España: “Enhorabuena. Merecidísimo campeón del mundo por haber ganado una final. De manera muy justa. De manera maravillosa”. El cronista explicó que Argentina “llegó desvencijada después de todo el desgaste” acumulado frente a Inglaterra en semifinales, y que eso explicaba, en parte, por qué España “lo abrumó a Argentina, lo pasó por arriba en un momento".

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El conductor aseguró que Argentina fue por detrás de España durante todo el partido y que la imagen del equipo fue patética (REUTERS/Hannah Mckay)
El conductor aseguró que Argentina fue por detrás de España durante todo el partido y que la imagen del equipo fue patética (REUTERS/Hannah Mckay)

Fue entonces cuando Pedrerol intervino con ironía: “O sea que claro, como estaban cansados por Inglaterra. Por eso han jugado tan mal”. Cuando Palacios intentó matizar que reconocía la superioridad española pero que no calificaría la derrota de “humillante”, el conductor lo interrumpió: “Matías, ha sido un baño descomunal y humillante. Ni un tiro a puerta, por favor”. El cronista argentino respondió sin ceder del todo: “Yo no sé si calificarlo de humillante, Josep”. Y subrayó que, a su criterio, si el partido hubiera llegado a los penales, no habría sido justo, porque “el fútbol tiene lógica” y España mereció ganar.

La estadística que citó Pedrerol tenía sustento en la crónica del encuentro: Argentina no registró un solo remate al arco durante los 90 minutos reglamentarios. Su primer disparo llegó en el descuento del tiempo suplementario, cuando Giuliano Simeone mandó la pelota por encima del travesaño. Emiliano Martínez sostuvo el arco con 11 atajadas, pero el equipo de Lionel Scaloni no pudo compensar las bajas de Lisandro Martínez y Cristian Romero por lesión, ni la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla a los 92 minutos. Con diez hombres y sin sus centrales titulares, Argentina afrontó la prórroga hasta que Ferrán Torres convirtió el 1-0 a los 105 minutos.

El intercambio entre Pedrerol y Palacios derivó en un tramo que fue más allá del análisis futbolístico. El conductor le dijo al cronista que “sería bueno un poquito más de humildad a partir de ahora” en Argentina y en el “fútbol argentino”. Palacios respondió con calma: “Nosotros tenemos un rasgo de vivir apasionadamente el fútbol que a veces nos sobrepasa. Yo no estoy ni enfadado ni enojado. Yo reconozco lo que ha pasado, punto”. El cronista también admitió que sufrió el partido en el estadio: “Yo padecí el partido. Digo: que se termine esto, que es un suplicio”.

El episodio de Leandro Paredes al final del partido —el mediocampista tomó del cuello a Eric García en medio de los festejos españoles, y Thiago Almada tomó de la camiseta a Gavi y lo arrojó al suelo, situación que Scaloni intervino para calmar— también fue mencionado en el programa. Pedrerol lo utilizó para cerrar su análisis sobre el comportamiento de Argentina durante la noche, en línea con el tono que había mantenido desde la apertura del programa.

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