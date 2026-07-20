República Dominicana

Gremio pide publicar los resultados de la evaluación docente y pagar retroactivos en República Dominicana

La Asociación Dominicana de Profesores reclamó al Ministerio de Educación aplicar incentivos económicos y divulgar el protocolo de revisión, reclamación y apelación

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Una mujer con vestido floral lee un libro a seis niños sentados en pupitres en un aula. Hay un pizarrón, mapas y carteles en las paredes.
La ADP pidió el cumplimiento inmediato de los beneficios, la publicación de calificaciones finales y el pago retroactivo para quienes completaron el proceso iniciado en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) lanzó un llamado al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) para que cumpla de manera inmediata los compromisos asumidos con el magisterio nacional, luego de la conclusión del proceso de Evaluación del Desempeño Docente. El gremio docente sostiene que, tras haber cumplido con todas las etapas del proceso, los maestros esperan la publicación oficial de los resultados, la aplicación de incentivos y el pago de los retroactivos acordados.

De acuerdo con la ADP, miles de maestros y maestras participaron en la evaluación, cumpliendo con la planificación, autoevaluaciones y ejercicios de rendimiento profesional, así como la preparación de recursos didácticos y la dedicación de largas horas adicionales. El sindicato destaca que el esfuerzo del magisterio se realizó confiando en la palabra del Gobierno y en los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Educación.

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El proceso de Evaluación del Desempeño, que debía realizarse cada tres años según la Ley General de Educación No. 66-97 y el Estatuto del Docente, había acumulado un retraso desde 2017. El acuerdo firmado en 2023 permitió destrabar una situación que afectaba derechos profesionales, laborales y económicos de decenas de miles de docentes. La ADP señala que la responsabilidad histórica del gremio se ha cumplido y que ahora corresponde al Estado honrar su parte.

Las exigencias de los docentes

Un hombre en camisa azul señalando una pizarra, varios alumnos sentados en pupitres, libros sobre un escritorio y mapas en la pared.
El Comité Ejecutivo Nacional convocó una reunión urgente para definir medidas dentro del marco legal, mientras la dirigencia insiste en que se respeten revisión, apelación e incentivos económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización gremial reclama al Ministerio de Educación la publicación inmediata de las calificaciones finales, la divulgación íntegra del protocolo de revisión, reclamación y apelación, así como la aplicación de los incentivos económicos correspondientes a las categorías alcanzadas por los docentes evaluados. Además, exige el pago retroactivo para quienes participaron y concluyeron satisfactoriamente el proceso. “No existe ninguna justificación para retrasar la aplicación de estos derechos”, subraya la directiva nacional de la ADP.

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En su comunicado, la ADP advierte que el conflicto actual no es provocado por el magisterio ni por la organización, sino por el incumplimiento de los acuerdos suscritos. El Comité Ejecutivo Nacional del gremio ha convocado a una reunión urgente para definir un plan de lucha y acciones gremiales, con el objetivo de garantizar que se respeten los derechos conquistados por los docentes. El sindicato insiste en que las decisiones se adoptarán dentro del marco constitucional y legal, y pide a sus miembros mantenerse atentos a las orientaciones oficiales.

La dirigencia de la ADP subraya que la dignidad del magisterio y la confianza en las instituciones dependen del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. “Cuando se incumple la palabra empeñada, se debilita la confianza en las instituciones”, sostiene el gremio. Además, recalca que la evaluación y los beneficios derivados de ella son un derecho legítimamente ganado por los docentes y que la organización no descansará hasta que cada maestro reciba la calificación que le corresponde y ejerza plenamente sus derechos de revisión y apelación.

El sindicato docente asegura que continuará actuando con serenidad, responsabilidad y firmeza, y que la unidad del magisterio será su principal fortaleza. La ADP concluye que la historia respalda sus reclamos y que la organización seguirá defendiendo los derechos del magisterio nacional hasta las últimas consecuencias.

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