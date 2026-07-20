Guatemala

Liberan cuatro crías de lagarto escorpión, especie endémica de Guatemala en peligro de extinción

Los especialistas advierten que la especie, restringida al Valle del Motagua, afronta presión por agricultura y urbanización, además de cambio climático, pérdida de hábitat y tráfico ilegal por su alta demanda

Guardar
Google icon
Los expertos buscan desmentir los mitos sobre el niño dormido para que las comunidades protejan al lagarto escorpión y su hábitat.
Cuatro crías de lagarto escorpión fueron liberadas en Sansare, El Progreso, para apoyar la supervivencia de la especie en Guatemala. (Fundesgua)

Cuatro crías de lagarto escorpión dieron un paso decisivo hacia la supervivencia de su especie tras ser liberadas en una finca de conservación en Sansare, El Progreso.

El acto, impulsado por la Fundación para las Especies Amenazadas de Guatemala (Fundesgua), marca un avance en los programas nacionales de reproducción en cautiverio para preservar este reptil único, conocido localmente como “niño dormido”.

Nacidos en condiciones controladas y bajo la supervisión de expertos, los pequeños ejemplares —de cerca de dos meses de edad— pasaron por un proceso de monitoreo exhaustivo antes de regresar a la naturaleza. La liberación busca fortalecer la población silvestre de la especie y garantizar su presencia en los ecosistemas propios de Guatemala.

PUBLICIDAD

Estrategias de conservación y participación comunitaria

La liberación de estas crías forma parte de un programa integral de conservación liderado por Fundesgua. Sus objetivos van más allá de la reproducción asistida: la organización impulsa la investigación científica para comprender mejor la biología y necesidades del reptil, y promueve la educación ambiental en las comunidades locales.

Representantes de la fundación declararon: “Hace unos días vivimos uno de los momentos más importantes de nuestro trabajo: la liberación de ejemplares de Heloderma charlesbogerti en su hábitat natural”.

Los expertos buscan desmentir los mitos sobre el niño dormido para que las comunidades protejan al lagarto escorpión y su hábitat.
Fundesgua impulsó la liberación como parte de un programa de reproducción en cautiverio del lagarto escorpión, conocido como niño dormido. (Fundesgua)

Subrayaron que este paso ofrece una nueva oportunidad para reforzar las poblaciones silvestres y asegurar que el lagarto escorpión siga formando parte del patrimonio natural guatemalteco.

PUBLICIDAD

El estado crítico del lagarto escorpión

El lagarto escorpión, científicamente denominado Heloderma charlesbogerti, solo existe de manera natural en Guatemala. Su distribución está limitada a los matorrales espinosos del Valle del Motagua -Zacapa y El Progreso-, un entorno semiárido fuertemente presionado por la expansión agrícola, la urbanización y otras amenazas humanas.

Actualmente, los especialistas estiman que en libertad sobreviven entre 500 y 700 individuos. Esta cifra coloca a la especie en una situación de vulnerabilidad extrema y la acerca al borde de la extinción.

El hecho se agrava por la combinación de factores como el cambio climático, la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal de ejemplares, ya que el animal es codiciado por coleccionistas debido a su rareza y apariencia.

El rol de la educación y los mitos

La conservación de la especie enfrenta otro reto: los mitos que la rodean. Durante años, la creencia popular ha calificado erróneamente al “niño dormido” como un animal letal para el ser humano. Estas ideas infundadas provocan que, al encontrarse con uno, los habitantes locales a menudo los eliminen por temor.

Una de las leyendas más famosas (y dañinas para la especie) afirmaba que el lagarto era tan peligrosamente venenoso que bastaba con que su sombra pasara sobre una persona para que esta cayera muerta al instante. También se dice que el animal, al verse amenazado, lanza o proyecta un chorro de líquido blanquecino o “leche” altamente tóxica para cegar o matar a sus atacantes.

Los expertos buscan desmentir los mitos sobre el niño dormido para que las comunidades protejan al lagarto escorpión y su hábitat.
Los ejemplares de Heloderma charlesbogerti nacieron en condiciones controladas y pasaron por un monitoreo antes de volver a la naturaleza. (Fundesgua)

Los expertos insisten en que es fundamental desmentir estos mitos. Solo así las comunidades podrán sumarse activamente a la protección del lagarto escorpión y de su hábitat, convirtiéndose en aliados clave para asegurar su futuro.

La introducción de las cuatro crías a los matorrales de Sansare representa una pequeña victoria para la biodiversidad guatemalteca. Con acciones como esta, Fundesgua y sus aliados buscan consolidar una red de apoyo que garantice la permanencia de una de las especies más singulares y amenazadas de la región, reafirmando la importancia de la ciencia y la colaboración social en la lucha contra la extinción.

Temas Relacionados

ReptilesGuatemalaConservación de especiesPeligro de extinciónLagarto escorpiónNiño dormido

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Laura Fernández saluda a la comunidad sorda y recuerda que la Lesco es lengua materna por ley en Costa Rica

La presidenta compartió un mensaje por el Día Nacional de la Lesco y puso sobre la mesa el reconocimiento legal vigente desde 2012, además de su papel en una sociedad más accesible e inclusiva

Laura Fernández saluda a la comunidad sorda y recuerda que la Lesco es lengua materna por ley en Costa Rica

Dictadura usó el aniversario sandinista para reforzar su culto personal y borrar a los históricos en Nicaragua

La celebración oficial giró en torno a Daniel Ortega mientras excomandantes fueron encarcelados, exiliados, desnacionalizados o señalados como “traidores” por el régimen

Dictadura usó el aniversario sandinista para reforzar su culto personal y borrar a los históricos en Nicaragua

Se registran 249 réplicas tras el sismo de magnitud 7.4 y Guatemala sigue en alerta

A 48 horas del movimiento telúrico que sacudió la costa sur, el país sigue bajo alerta y con monitoreo permanente, luego de que 31 de los eventos posteriores fueran sentidos por la población

Se registran 249 réplicas tras el sismo de magnitud 7.4 y Guatemala sigue en alerta

Embajada de Japón benefició a familias rurales de Ilobasco con acceso a agua potable

Decenas de hogares y dos centros escolares dejaron de depender de pozos y recolección de lluvia gracias a un sistema financiado por Japón, que mejora la salud y la economía en la zona rural de Cabañas Oeste

Embajada de Japón benefició a familias rurales de Ilobasco con acceso a agua potable

Honduras mantiene vigente la emergencia sanitaria por influenza aviar

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) informaron que los casos de influenza aviar registrados en aves domésticas y de producción comercial se mantienen bajo contro

Honduras mantiene vigente la emergencia sanitaria por influenza aviar

TECNO

Identificador de llamadas de Google: cómo activarlo para bloquear spam

Identificador de llamadas de Google: cómo activarlo para bloquear spam

Lista de celulares que se quedan sin Netflix desde el 20 de julio de 2026

Si te gusta conectar un ventilador USB a tu celular deja de hacerlo porque estás dañando su batería

Cuál es el significado del símbolo H+ que aparece en tu celular

No te pierdas nunca usando este botón de Google Maps que te guía con realidad aumentada

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney y Scooter Braun presumen su relación con románticas fotos desde Australia

Sydney Sweeney y Scooter Braun presumen su relación con románticas fotos desde Australia

La ciudad natal de Ozzy Osbourne le rinde homenaje con su primer “Día de Ozzy” tras su fallecimiento

Christopher Atkins asegura que sus excesos le costaron el papel que lanzó a la fama a Kevin Bacon

Timothée Chalamet y Kylie Jenner presumen su amor con un beso en la final del Mundial 2026

El examigo de Will Smith pide que el actor testifique en la demanda millonaria que interpuso contra Jada Pinkett

MUNDO

El Ejército de Estados Unidos desvió dos buques más en su bloqueo naval contra Irán

El Ejército de Estados Unidos desvió dos buques más en su bloqueo naval contra Irán

El régimen de Irán dijo que atacó un centro de mando “del enemigo” en Siria

Estados Unidos atacó objetivos del régimen iraní por novena noche consecutiva para reducir sus capacidades militares

EEUU recuperó los posibles restos del militar desaparecido tras el ataque iraní contra una base en Jordania

Rusia atacó un buque mercante que navegaba por el corredor marítimo de Ucrania: al menos cinco muertos