Los detalles del regreso de la Selección a la Argentina tras perder la final del Mundial: el regalo de bienvenida

Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

La selección argentina se despidió del Mundial 2026 con una derrota en la final ante España en el Estadio MetLife después del único gol de Ferrán Torres a los 105 minutos de juego. El campeón de Qatar 2022 no pudo repetir la corona, aunque dejó diferentes momentos destacados durante su camino y las calles de todo el país se llenaron para destacar la entrega de un equipo que dejó su huella y será recibido por miles de hinchas en Buenos Aires.

El plantel completo y el resto de la delegación tiene previsto se subirse a un avión de Aerolíneas Argentinas para emprender el regreso en la madrugada de este lunes, cerca de las 5 AM (hora de Nueva Jersey, es una hora menos que Argentina), mientras que otra aeronave estará preparada para el regreso de las familias de los jugadores al mismo tiempo. La intención era que arriben al país alrededor de las 17 horas.

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A la hora de aterrizar, ya está preparado un detalle muy especial para darles la bienvenida al territorio, y lo podrán ver desde el aeroplano, ya que se mandó a pintar por AA200 todo el pasto de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto de Ezeiza. Se trata de 150 metros de largo para que los futbolistas lo observen desde el aire este mismo lunes. Para lograr esta idea, se usaron 100 estacas para marcar la zona y se necesitaron tres días de trabajo para marcar las letras de un cálido mensaje: “¡¡GRACIAS!!”.

El tema más importante pasaba por el secado debido a la humedad, ya que se necesitaron más de 20 latas de pintura. Se tratará de otra muestra de cariño a un seleccionado que enamoró a todos los argentinos y llevó la bandera a lo más alto en las últimas dos Copas América, la Finalíssima contra Italia y el Mundial de Qatar 2022.

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Todavía no hay certezas respecto de si habrá un reconocimiento al plantel. Javier Milei, presidente de la Nación, realizó un posteo en X al respecto: “Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional”.

*La emoción de Lionel Scaloni

Esto sucede después de que Lionel Scaloni pusiera en duda su continuidad al frente del equipo nacional más allá de diciembre, cuando vence su contrato: “Se necesitan muchas cosas para seguir”. El oriundo de Pujato profundizó frente a la pregunta sobre su futuro: “Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo”.

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A continuación, brindó una de sus declaraciones más personales desde que asumió el cargo, que obligó a cortar la conferencia de prensa: “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si va a poder hacerse algo tan grande como esto. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé que podía estar acá”. Se quebró y se levantó de la silla.

Además, Lionel Messi se mostró muy dolido por la caída en los Estados Unidos y, al igual que su entrenador, no pudo contener las lágrimas cuando bajó del podio, mientras los hinchas le rendían una emotiva despedida a uno de los mejores jugadores de la historia. La Pulga no pudo convertir goles ante la Roja y le cedió el trono del futbolista más anotador en la historia de las Copas del Mundo a Kylian Mbappé.

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*El llanto de Lionel Messi

La Albiceleste afrontó un encuentro con muchos imponderables porque tuvo que realizar cambios obligados por las lesiones de sus dos centrales Cristian Romero y Lisandro Martínez, sumado a la expulsión de Enzo Fernández en el tramo final del tiempo reglamentario.

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Con este resultado, la Celeste y Blanca no pudo romper la maldición de 64 años sin que haya un bicampeón del mundo de manera consecutiva, pero se retiró de la competencia con la cabeza levantada después de realizar una absoluta entrega física y resistir los ataques permanentes de un rival que fue superior y se llevó el trofeo de manera justa a su país.