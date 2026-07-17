Salud

Cuánto café tomar, a qué hora y qué errores evitar para impulsar el rendimiento mental

Huberman Lab y Harvard Health Publishing detallaron el mecanismo por el que la cafeína no solo da energía, sino que puede ralentizar el deterioro cognitivo asociado a la edad

Guardar
Google icon
Taza de café vista desde arriba con un cerebro estilizado reflejado en su superficie y grandes estructuras moleculares (cafeína, mozambiosida) flotando sobre el líquido.
La cafeína puede mejorar la concentración y el rendimiento mental si se consume con moderación y no reemplaza el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cafeína y la concentración sí mantienen una relación útil para el trabajo, el estudio y otras tareas de atención sostenida, pero el beneficio depende de la forma de consumo. Según GQ, puede aportar más energía y mejorar el rendimiento mental, aunque no reemplaza el descanso ni compensa malos hábitos.

La cafeína puede ayudar a mejorar la concentración y el rendimiento mental si se toma en la dosis adecuada, en horarios que no interfieran con el sueño y dentro de una rutina con buena alimentación e hidratación. Según GQ, que cita a Harvard Health Publishing y a Huberman Lab, el efecto aparece en 15 a 45 minutos y conviene evitar el exceso, el consumo tardío y las bebidas azucaradas o muy calóricas.

PUBLICIDAD

El texto de GQ sitúa este interés en la búsqueda de suplementos y hábitos para mejorar el desempeño mental. En ese marco, menciona al magnesio como una opción con respaldo de la ciencia y presenta a la cafeína como otra alternativa.

Según el National Institute on Aging, en un estudio citado por Harvard Health Publishing, la cafeína presente en el café puede ofrecer un estímulo mental inmediato y aportar efectos positivos a largo plazo sobre habilidades cognitivas como la memoria.

PUBLICIDAD

Cerebro humano translúcido con líneas de energía roja y naranja en su interior, rodeado de una red de neuronas y puntos de luz.
El café y otras bebidas con cafeína pueden aportar un estímulo mental inmediato y beneficios cognitivos vinculados con la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación, citada por GQ, explica su mecanismo de esta manera: “La cafeína no solo estimula el cerebro, sino que también bloquea los receptores de una sustancia química llamada adenosina, que normalmente impide la liberación de neurotransmisores excitatorios. Al eliminarse la adenosina, estos neurotransmisores pueden fluir con mayor libertad, lo que proporciona un aumento de energía y puede mejorar el rendimiento mental y ralentizar el deterioro cognitivo asociado a la edad”.

Ese posible beneficio no opera por sí solo. GQ remarca que la cafeína funciona mejor cuando se integra con buena alimentación y hábitos de sueño adecuados, porque la fatiga y la falta de descanso pueden perjudicar el desempeño mental aunque haya café cada mañana.

Cuánta cafeína tomar y de dónde obtenerla

La guía práctica empieza por la dosis. Según Huberman Lab, citado por GQ, “es importante determinar la dosis y el horario óptimos de cafeína”. La recomendación general es empezar con 1 a 3 mg de cafeína por kilogramo de peso corporal. El texto aclara que quienes tienen mayor sensibilidad necesitan una cantidad menor.

El café no es la única vía para obtenerla. La cafeína también puede consumirse a través de tés y otras bebidas, una alternativa para quienes no toman café.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los tés y otras bebidas también aportan cafeína para quienes no toman café (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota añade una advertencia sobre la hidratación. Como la cafeína tiene efecto diurético, conviene acompañarla con agua y mantener una ingesta suficiente durante el día.

También aconseja no cargar la bebida con azúcar o cremas. Ese añadido puede elevar el consumo de calorías y generar picos de energía que, según el texto, no resultan convenientes para el cerebro.

Cuál es la mejor hora para tomar cafeína

El mejor momento, de acuerdo con los expertos citados, se ubica por la mañana. La recomendación no es tomar café apenas una persona despierta, sino empezar el día con agua. El margen sugerido para comenzar está entre 1,5 y 2 horas después de despertar. La ventana recomendada va de las 9:00 a las 11:30.

La cafeína también puede reservarse para momentos de baja energía o antes de tareas que exijan concentración, memoria o atención. Aun así, el texto desaconseja consumirla después de las 15:00 porque puede alterar el sueño nocturno.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cafeína actúa al bloquear la adenosina y favorecer la liberación de neurotransmisores que aumentan la energía y la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el consumo con el estómago vacío, Huberman Lab plantea una ventaja concreta y una advertencia. Según la cita recogida por GQ, hacerlo “permite que una dosis menor tenga los mismos efectos estimulantes y de mejora del rendimiento”, aunque la nota agrega que no se recomienda demasiado porque puede elevar el cortisol.

Cuánto tarda en hacer efecto y qué errores evitar

La cafeína no actúa de inmediato, pero tampoco tarda demasiado. GQ señala que sus efectos pueden empezar entre 15 y 45 minutos después del consumo.

La duración también varía. Ese efecto puede extenderse entre tres y siete horas, según la sensibilidad individual y la cantidad ingerida.

Esa persistencia explica por qué uno de los errores más repetidos es tomar café cerca de la hora de dormir. La recomendación del texto es dejar de consumir cafeína entre ocho y 12 horas antes de acostarse.

Exceso de cafeína
Tomar cafeína tarde, excederse en la cantidad o elegir bebidas azucaradas puede alterar el sueño y provocar ansiedad, dolor de cabeza, irritabilidad y taquicardia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro fallo consiste en usarla como remedio para noches mal dormidas. La nota insiste en que el rendimiento mental depende de una base de descanso real y que ninguna taza corrige por sí sola la falta de sueño.

La lista de errores incluye además excederse en la cantidad, tomarla justo al despertar y buscarla en bebidas azucaradas y altas en calorías. El exceso, según GQ, puede traducirse en ansiedad, dolor de cabeza, irritabilidad y taquicardia.

Tomada con medida, en el momento adecuado y dentro de una rutina saludable, la cafeína puede servir de apoyo para la atención y la memoria. Cuando se usa para ocultar el cansancio o se convierte en sustituto del descanso, su margen de ayuda se reduce y aparecen más riesgos que beneficios.

Temas Relacionados

CafeínaConcentraciónRendimiento CognitivoHábitos SaludablesGQNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio a partir de resonancias magnéticas confirmó que cuidar el estilo de vida antes de los 70 años ayuda a proteger el cerebro

La investigación se hizo con adultos en riesgo de deterioro cognitivo en los Estados Unidos. Qué se halló al evaluar una rutina guiada de ejercicio, alimentación, estimulación mental y vida social

Un estudio a partir de resonancias magnéticas confirmó que cuidar el estilo de vida antes de los 70 años ayuda a proteger el cerebro

Cuatro claves para entrenar la flexibilidad cognitiva, la habilidad para adaptarse y afrontar cambios

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó estrategias prácticas que permiten enfrentar situaciones inesperadas con mayor seguridad y reducir el impacto de la incertidumbre

Cuatro claves para entrenar la flexibilidad cognitiva, la habilidad para adaptarse y afrontar cambios

Por qué perdemos altura con la edad y cuándo puede ser señal de osteoporosis

Cleveland Clinic advierte que estos cambios no siempre deben atribuirse solo al envejecimiento. La columna, la postura y la salud ósea pueden mostrar señales que requieren evaluación médica

Por qué perdemos altura con la edad y cuándo puede ser señal de osteoporosis

'Noctámbulos' en riesgo de cinturas más anchas y corazones poco saludables

Healthday Spanish

'Noctámbulos' en riesgo de cinturas más anchas y corazones poco saludables

¿Podría una vacuna prevenir el cáncer de páncreas en personas con alto riesgo?

Healthday Spanish

¿Podría una vacuna prevenir el cáncer de páncreas en personas con alto riesgo?

DEPORTES

Los secretos de Messi para brillar en el Mundial 2026 a los 39 años: cómo le ganó al tiempo

Los secretos de Messi para brillar en el Mundial 2026 a los 39 años: cómo le ganó al tiempo

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

Mano a mano con el argentino Mattia Colnaghi: qué le falta en la Fórmula 3, el trabajo de su equipo y su frase sobre Red Bull que ilusiona

El origen de la íntima relación de amistad entre Scaloni y De la Fuente que tendrá su clímax en la final del Mundial: “Soy su admirador”

Pasticceria Tagliafico: buscando raíces, el jugador de la Selección se cruzó en Génova con un posible pariente de 84 años

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

Tomás Dente estalló de furia contra Fernando Dente y lo llevará a la justicia: “Jamás en mi vida toqué a un hermano”

Daniela Celis relató su encuentro sexual con Thiago Medina en el que quedó embarazada: “Pasó de todo y me llevé el souvenir”

INFOBAE AMÉRICA

De Hong Kong al mundo: la nueva ley china de unidad étnica y la expansión de la jurisdicción extraterritorial

De Hong Kong al mundo: la nueva ley china de unidad étnica y la expansión de la jurisdicción extraterritorial

La UE debatirá una nueva reforma sobre el mercado del carbono en busca de un equilibrio entre gobiernos y activistas

El dictador norcoreano Kim Jong-un se reunió con el principal ideólogo de Xi Jinping en Pyonyang para reforzar las relaciones bilaterales

El presidente de Ecuador reorganizó el Gobierno y creó seis gabinetes para coordinar las políticas públicas

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El petróleo continúa en aumento tras los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán