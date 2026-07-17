Los alimentos que Harvard recomienda para proteger la memoria y retrasar el deterioro cognitivo

Una dieta equilibrada con omega-3, antioxidantes, vitaminas y minerales favorece la función cerebral, la memoria y la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro es el órgano central del sistema nervioso y desempeña un papel fundamental en todas las funciones del cuerpo, desde el pensamiento y la memoria hasta las emociones y el control de los movimientos. Su correcto funcionamiento resulta esencial para afrontar las exigencias cotidianas, como el estudio, el trabajo y las relaciones sociales. La salud cerebral incide directamente en la capacidad de concentración, el aprendizaje, la toma de decisiones y la gestión del estrés.

La alimentación influye de manera directa en la salud. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede aportar los elementos necesarios para mantener la energía mental, favorecer la plasticidad neuronal y proteger frente a enfermedades neurodegenerativas. Los ácidos grasos omega-3, antioxidantes, vitaminas y minerales son clave para el desarrollo, el mantenimiento y el rendimiento cerebral. Por ello, mantener una nutrición adecuada no solo ayuda a potenciar la memoria y la atención, sino que también resulta crucial para preservar el bienestar general y la calidad de vida.

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Cuáles son los alimentos que potencian al cerebro

Harvard vincula una mayor ingesta de pescados azules con niveles más bajos de beta-amiloide, una proteína asociada al Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutos secos y semillas

Los frutos secos destacan por su aporte de grasas saludables, antioxidantes y vitamina E, nutrientes que protegen las células cerebrales del estrés oxidativo y la inflamación. Entre ellos, las nueces y las almendras sobresalen por su contenido en ácidos grasos omega-3 y vitamina B6, esenciales para la estructura y el funcionamiento neuronal. Las semillas, como las de calabaza y girasol, ofrecen proteínas, omega-3, vitaminas del grupo B y zinc, todos vinculados a la mejora de la memoria y el estado de ánimo. Estos alimentos pueden incorporarse crudos, en ensaladas, como snack o mezclados en yogur.

El consumo regular proporciona grasas buenas y micronutrientes que ayudan a mantener la salud cerebral, mejorar la función cognitiva y favorecer la concentración durante actividades exigentes como el estudio.

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Pescados

Los denominados azules, como el salmón, la caballa, las sardinas y el arenque, son fuente principal de ácidos grasos omega-3, especialmente DHA, crucial para la función cerebral. La Universidad de Harvard y varios nutricionistas señalan que una mayor ingesta se asocia con niveles más bajos de beta-amiloide, proteína vinculada al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Los expertos recomiendan consumirlos al menos dos veces por semana, optando por variedades bajas en mercurio.

El pescado, fresco o enlatado, puede cocinarse o sumarse a ensaladas, y aporta también vitamina D y calcio, especialmente cuando se consume con espinas. La inclusión habitual en la dieta promueve la estructura y reparación de las células cerebrales, optimiza el aprendizaje y la memoria, y ayuda a mantener el flujo sanguíneo cerebral.

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Verduras de hoja verde

Vegetales como la espinaca, la col rizada, la berza y el brócoli son ricos en vitaminas del grupo B, magnesio, vitamina C, vitamina K, luteína, folato y betacaroteno. Estos nutrientes favorecen la producción de energía, el funcionamiento del sistema nervioso y ofrecen protección antioxidante.

Harvard sugiere que el consumo frecuente puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo. Estas verduras pueden incorporarse al vapor, en guisos, sopas o simplemente como guarniciones. El consumo regular contribuye a mantener la vitalidad cerebral, fortalecer las conexiones neuronales y proteger la memoria frente al paso del tiempo.

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Las bayas y frutas rojas como arándanos, frutillas y moras contienen flavonoides y antioxidantes que reducen la inflamación cerebral y protegen la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bayas/frutas rojas

Especialmente arándanos, frutillas y moras, contienen altos niveles de antioxidantes, flavonoides y vitamina C. Los flavonoides presentes en estos frutos, como las antocianinas y la quercetina, han demostrado reducir la inflamación cerebral, estimular el crecimiento de nuevas neuronas y mejorar el flujo sanguíneo a áreas cerebrales clave para la memoria y la concentración. Los expertos de Harvard muestran que un consumo regular puede retrasar la pérdida de memoria hasta 2,5 años.

Pueden consumirse frescas o congeladas, en licuados, con avena o yogur. Las bayas aportan compuestos que protegen las células cerebrales del daño oxidativo y potencian la función cognitiva, siendo un tentempié ideal para quienes buscan mejorar su rendimiento mental.

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Cereales integrales

El pan, arroz, pasta y avena aportan carbohidratos complejos que liberan glucosa de manera sostenida, proporcionando energía constante para el cerebro. Mantener niveles estables es esencial para la concentración y el enfoque durante el estudio. Optar por los integrales en lugar de refinados ayuda a evitar picos de azúcar y caídas de energía, favoreciendo una agudeza mental prolongada.

El consumo de cereales integrales resulta clave para mantener la atención y el rendimiento cognitivo a lo largo del día.

Otros alimentos relevantes

Existen otros alimentos que, aunque menos mencionados, poseen beneficios específicos para la función cerebral. El chocolate negro con al menos 70% de cacao contiene flavonoides y antioxidantes, que mejoran el flujo sanguíneo cerebral y pueden aumentar la concentración.

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El aceite de oliva virgen extra es rico en polifenoles con propiedades antiinflamatorias, beneficiosas para la salud vascular y cerebral. Los huevos aportan colina, esencial para la producción de neurotransmisores vinculados a la memoria. La palta ofrece grasas monoinsaturadas, vitamina K y folato, que mejoran la circulación y previenen coágulos cerebrales. Todos ofrecen compuestos antioxidantes o antiinflamatorios que protegen y potencian la función cerebral.