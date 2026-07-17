Salud

Los alimentos que Harvard recomienda para proteger la memoria y retrasar el deterioro cognitivo

Estudios sobre nutrición cerebral identificaron compuestos específicos que reducen la inflamación, estimulan nuevas neuronas y mejoran el flujo sanguíneo al cerebro. Cómo incorporarlos a la dieta

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Un cerebro estilizado se conecta con líneas onduladas que transportan pescados, frutos secos, frutas, verduras y brotes de energía sobre un fondo azul.
Una dieta equilibrada con omega-3, antioxidantes, vitaminas y minerales favorece la función cerebral, la memoria y la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro es el órgano central del sistema nervioso y desempeña un papel fundamental en todas las funciones del cuerpo, desde el pensamiento y la memoria hasta las emociones y el control de los movimientos. Su correcto funcionamiento resulta esencial para afrontar las exigencias cotidianas, como el estudio, el trabajo y las relaciones sociales. La salud cerebral incide directamente en la capacidad de concentración, el aprendizaje, la toma de decisiones y la gestión del estrés.

La alimentación influye de manera directa en la salud. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede aportar los elementos necesarios para mantener la energía mental, favorecer la plasticidad neuronal y proteger frente a enfermedades neurodegenerativas. Los ácidos grasos omega-3, antioxidantes, vitaminas y minerales son clave para el desarrollo, el mantenimiento y el rendimiento cerebral. Por ello, mantener una nutrición adecuada no solo ayuda a potenciar la memoria y la atención, sino que también resulta crucial para preservar el bienestar general y la calidad de vida.

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Cuáles son los alimentos que potencian al cerebro

Mesa de madera con nueces, almendras, semillas de calabaza, semillas de girasol, mezcla de frutos secos, espinacas, kale, berza, brócoli, salmón, caballa, sardinas y arenque.
Harvard vincula una mayor ingesta de pescados azules con niveles más bajos de beta-amiloide, una proteína asociada al Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutos secos y semillas

Los frutos secos destacan por su aporte de grasas saludables, antioxidantes y vitamina E, nutrientes que protegen las células cerebrales del estrés oxidativo y la inflamación. Entre ellos, las nueces y las almendras sobresalen por su contenido en ácidos grasos omega-3 y vitamina B6, esenciales para la estructura y el funcionamiento neuronal. Las semillas, como las de calabaza y girasol, ofrecen proteínas, omega-3, vitaminas del grupo B y zinc, todos vinculados a la mejora de la memoria y el estado de ánimo. Estos alimentos pueden incorporarse crudos, en ensaladas, como snack o mezclados en yogur.

El consumo regular proporciona grasas buenas y micronutrientes que ayudan a mantener la salud cerebral, mejorar la función cognitiva y favorecer la concentración durante actividades exigentes como el estudio.

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Pescados

Los denominados azules, como el salmón, la caballa, las sardinas y el arenque, son fuente principal de ácidos grasos omega-3, especialmente DHA, crucial para la función cerebral. La Universidad de Harvard y varios nutricionistas señalan que una mayor ingesta se asocia con niveles más bajos de beta-amiloide, proteína vinculada al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Los expertos recomiendan consumirlos al menos dos veces por semana, optando por variedades bajas en mercurio.

El pescado, fresco o enlatado, puede cocinarse o sumarse a ensaladas, y aporta también vitamina D y calcio, especialmente cuando se consume con espinas. La inclusión habitual en la dieta promueve la estructura y reparación de las células cerebrales, optimiza el aprendizaje y la memoria, y ayuda a mantener el flujo sanguíneo cerebral.

Verduras de hoja verde

Vegetales como la espinaca, la col rizada, la berza y el brócoli son ricos en vitaminas del grupo B, magnesio, vitamina C, vitamina K, luteína, folato y betacaroteno. Estos nutrientes favorecen la producción de energía, el funcionamiento del sistema nervioso y ofrecen protección antioxidante.

Harvard sugiere que el consumo frecuente puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo. Estas verduras pueden incorporarse al vapor, en guisos, sopas o simplemente como guarniciones. El consumo regular contribuye a mantener la vitalidad cerebral, fortalecer las conexiones neuronales y proteger la memoria frente al paso del tiempo.

Una mesa de madera con cuencos de arándanos, frutillas, moras, arroz, pasta, avena, pan integral, batido, huevos, aguacate, chocolate negro y aceite de oliva.
Las bayas y frutas rojas como arándanos, frutillas y moras contienen flavonoides y antioxidantes que reducen la inflamación cerebral y protegen la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bayas/frutas rojas

Especialmente arándanos, frutillas y moras, contienen altos niveles de antioxidantes, flavonoides y vitamina C. Los flavonoides presentes en estos frutos, como las antocianinas y la quercetina, han demostrado reducir la inflamación cerebral, estimular el crecimiento de nuevas neuronas y mejorar el flujo sanguíneo a áreas cerebrales clave para la memoria y la concentración. Los expertos de Harvard muestran que un consumo regular puede retrasar la pérdida de memoria hasta 2,5 años.

Pueden consumirse frescas o congeladas, en licuados, con avena o yogur. Las bayas aportan compuestos que protegen las células cerebrales del daño oxidativo y potencian la función cognitiva, siendo un tentempié ideal para quienes buscan mejorar su rendimiento mental.

Cereales integrales

El pan, arroz, pasta y avena aportan carbohidratos complejos que liberan glucosa de manera sostenida, proporcionando energía constante para el cerebro. Mantener niveles estables es esencial para la concentración y el enfoque durante el estudio. Optar por los integrales en lugar de refinados ayuda a evitar picos de azúcar y caídas de energía, favoreciendo una agudeza mental prolongada.

El consumo de cereales integrales resulta clave para mantener la atención y el rendimiento cognitivo a lo largo del día.

Otros alimentos relevantes

Existen otros alimentos que, aunque menos mencionados, poseen beneficios específicos para la función cerebral. El chocolate negro con al menos 70% de cacao contiene flavonoides y antioxidantes, que mejoran el flujo sanguíneo cerebral y pueden aumentar la concentración.

El aceite de oliva virgen extra es rico en polifenoles con propiedades antiinflamatorias, beneficiosas para la salud vascular y cerebral. Los huevos aportan colina, esencial para la producción de neurotransmisores vinculados a la memoria. La palta ofrece grasas monoinsaturadas, vitamina K y folato, que mejoran la circulación y previenen coágulos cerebrales. Todos ofrecen compuestos antioxidantes o antiinflamatorios que protegen y potencian la función cerebral.

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