Rodríguez Larreta no descartó una alianza con el peronismo porteño para 2027

Rodríguez Larreta se refirió a una posible alianza con el peronismo porteño de cara a las próximas elecciones. (Net TV)

Con una definición tajante, Horacio Rodríguez Larreta evitó pronunciarse sobre un eventual acuerdo con el peronismo porteño para las elecciones de 2027, pero no negó esa posibilidad, ante la chance de volver a competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Llegada la elección, veremos”, dijo el exjefe de Gobierno en una entrevista con Net TV al ser consultado sobre esa posibilidad.

Actualmente, Rodríguez Larreta integra el bloque opositor Confianza y Desarrollo en la Legislatura porteña junto a Guadalupe Tagliaferri, Emmanuel Ferrario y representantes de Confianza Pública encabezados por Graciela Ocaña, además del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El espacio tiene seis legisladores y Ferrario está a cargo de la presidencia del bloque.

PUBLICIDAD

Desde marzo, el exdirigente de PRO y legislador porteño lanzó su propio espacio, Metrópolis, con el que busca posicionarse para 2027 y volver a replicar su experiencia de gestión en la Ciudad, que llevó a cabo en los mandatos 2015-2019 y 2019-2023.

Sin abandonar su perfil de candidato, Ferrario lo acompaña en las recorridas barriales que realiza como parte de su estrategia de acercamiento a los vecinos.

PUBLICIDAD

Rodríguez Larreta busca desafiar a Jorge Macri en las urnas el año próximo. En ese escenario se alistan para competir el peronismo porteño y, eventualmente, La Libertad Avanza (LLA), si no se concreta un acuerdo con PRO.

"No estoy buscando acuerdos ni nada. Después, llegada la elección, veremos", dijo Larreta (Crédito: Máximiliano Luna)

Sin embargo, el exjefe de Gobierno plantea que hoy no está enfocado en cerrar alianzas. En la entrevista con Net TV, afirmó: “Estoy caminando solo con el equipo nuestro. Estoy en la Legislatura con Graciela Ocaña, con Emanuel Ferrario, con Guadalupe Tagliaferri... Como te decía, estoy sentado en un bar acá en Once, que ahora voy a tomar un café con un par de personas que se me acercaron. Eso es lo mío hoy. No estoy buscando acuerdos ni nada. Después, llegada la elección, veremos”.

PUBLICIDAD

Jorge Macri ya confirmó que buscará la reelección, en medio de tensiones con los libertarios. En ese marco, Rodríguez Larreta intenta ubicarse en la oposición al actual jefe de Gobierno, porque considera que “el PRO ya tomó esa decisión” de ser parte de una misma coalición y aliarse con Javier Milei.

“En las últimas elecciones, que fueron hace seis meses, fueron a la cola de la Libertad Avanza, ni siquiera con el sello partidario. No veo ningún gesto de revertir eso. Lo veo al jefe de Gobierno haciendo todos los deberes para que Milei lo ponga de su candidato, con posiciones muy extremas. El PRO jamás planteaba que hay que poner un muro en la General Paz. Jamás planteaba que hay que sacar a patadas a la gente que está en la calle y agredirla”, argumentó.

PUBLICIDAD

Consultado sobre un eventual balotaje presidencial entre Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof, Rodríguez Larreta tomó distancia de ambas opciones. “Si me hubiera enfrentado a un balotaje entre Milei y Kicillof, votaría en blanco, que es una forma de expresarse”, aseguró.

El ex jefe de gobierno porteño lanzó su carrera para competir en las elecciones de 2027 (Prensa Horacio Rodríguez Larreta)

Ante la situación política actual, el legislador porteño afirmó que “la Argentina necesita de un acuerdo”, sostuvo, y señaló que el país necesita una suerte de alternativa de centro para “terminar con esta grieta que está cada día más profunda” y que “represente ideas desarrollistas”.

PUBLICIDAD

“Cualquier proyecto político que parta de que lo que nos une es que somos anti algo, en este caso anti Milei, a mí no me gusta. Tenemos que unificarnos en una idea, una propuesta que no es ni el libertarismo extremo ni el de Milei, pero tampoco es el kirchnerismo y sus posiciones extremas, estatistas, con Estados muy grandes”, sostuvo.

Y concluyó: “Que plantee que la Argentina necesita un plan de desarrollo, que sea capaz de trazarlo, que nos cuente cómo va a insertar a la Argentina en el mundo, qué le vamos a vender al mundo, cómo generamos valor agregado. Acá, en definitiva, al final se necesita generar trabajo. Eso es lo que un presidente tiene que hacer, que tenga un plan y nos cuente eso. Yo creo en eso y lo voy a apoyar. Hoy no tiene una personificación porque nadie lo está haciendo”.

PUBLICIDAD