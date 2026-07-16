300 homicidios en seis meses en Panamá, el peor registro desde 2022

Las provincias de Panamá, Colón y el distrito de San Miguelito concentraron cerca del 80% de los homicidios ocurridos durante el primer semestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá cerró el primer semestre de 2026 con 300 víctimas de homicidio, la cifra más alta para un período enero-junio desde al menos 2022, lo que confirma una tendencia sostenida al alza de la violencia letal en el país y coloca nuevamente a los hombres jóvenes como las principales víctimas de estos delitos.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran que el incremento no es un hecho aislado. En el primer semestre de 2022 se contabilizaron 210 homicidios; en 2023 fueron 277; en 2024 la cifra aumentó a 293; en 2025 descendió ligeramente a 274 y este año volvió a dispararse hasta 300 casos, el registro más elevado de la serie reciente.

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El comportamiento mensual también refleja momentos de mayor intensidad. Abril registró 62 homicidios, el pico del semestre, seguido de mayo con 58, mientras que marzo acumuló 53 víctimas. Solo entre esos tres meses se concentró cerca del 58% de todos los homicidios ocurridos en el país durante la primera mitad del año.

La provincia de Panamá continúa encabezando la estadística nacional con 133 víctimas, equivalentes al 44% del total. Le siguen San Miguelito, con 54 homicidios (18%), y Colón, con 52 casos (17%).

Las personas de entre 18 y 34 años representaron más de la mitad de las víctimas de homicidio registradas este año. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro)

En conjunto, estas tres jurisdicciones concentraron 239 de los 300 homicidios, es decir, casi ocho de cada diez asesinatos registrados en el país. Panamá Oeste reportó otros 27 casos, mientras que Chiriquí sumó 17. Las comarcas Emberá, Guna Yala y Ngäbe Buglé no registraron víctimas por homicidio durante el período evaluado.

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El perfil de las víctimas mantiene un patrón prácticamente inalterable. De las 300 personas asesinadas, 279 eran hombres, equivalentes al 93%, mientras que 21 eran mujeres. La violencia homicida sigue golpeando principalmente a la población masculina joven.

Por edades, el grupo más afectado fue el de 18 a 24 años, con 75 víctimas, seguido por quienes tenían entre 25 y 29 años, con 54 casos, y el grupo de 30 a 34 años, con 42 homicidios. En total, las personas entre 18 y 34 años representaron 171 víctimas, más de la mitad de todos los asesinatos registrados durante el semestre.

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También preocupa la violencia contra menores de edad: el informe contabiliza 20 víctimas entre 15 y 17 años, además de cinco adolescentes de entre 10 y 14 años y un niño menor de cinco años.

El Ministerio Público contabilizó 300 víctimas de homicidio entre enero y junio de 2026, el mayor registro semestral desde 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de armas de fuego continúa siendo el principal factor detrás de la violencia letal. De acuerdo con el Ministerio Público, 255 de los 300 homicidios, equivalentes al 85%, fueron cometidos con este tipo de arma.

Las armas blancas estuvieron presentes en 34 casos, mientras que el resto corresponde a asfixia mecánica, objetos contundentes, golpes, otros mecanismos y casos aún bajo investigación.

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En Colón, un hombre de 34 años fue condenado a 22 años de prisión como cómplice primario del homicidio de un estudiante, ocurrido en agosto de 2023.

Según la investigación, trasladó al autor material hasta Sabanitas, donde este abordó un autobús vestido con uniforme escolar y disparó en múltiples ocasiones contra la víctima menor de edad.

Las armas de fuego fueron utilizadas en aproximadamente el 85% de los homicidios investigados por el Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro caso, una menor de edad quedó en detención provisional en Chiriquí tras ser imputada por su presunta participación en un homicidio y robo en grado de tentativa relacionados con un crimen ocurrido en junio de 2023 en David Sur.

La víctima fue atacada con un proyectil de arma de fuego al salir de un bar y murió como consecuencia de las heridas.

Aunque ambos procesos corresponden a hechos ocurridos hace tres años, reflejan el prolongado trabajo investigativo que requieren los homicidios y el peso que siguen teniendo las armas de fuego en la criminalidad panameña.

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Las cifras del primer semestre dejan un mensaje claro: tras la reducción observada en 2025, los homicidios volvieron a crecer y alcanzaron el nivel más alto de los últimos cinco años.

El desafío para las autoridades no solo pasa por aumentar las capturas y lograr condenas, sino por contener una violencia que continúa concentrándose en jóvenes, en las áreas urbanas de mayor densidad poblacional y, sobre todo, en delitos cometidos con armas de fuego.