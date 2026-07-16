Guatemala

Hallaron un cadáver en descomposición en el segundo nivel de una vivienda abandonada en Guatemala

Vecinos alertaron por el olor y la presencia de perros; la víctima tenía heridas de arma blanca y golpes en la cabeza, según los Bomberos Municipales

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El cuerpo de un hombre fue localizado en una vivienda abandonada ubicada en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Los restos presentaban evidente estado de descomposición.
Los Bomberos Municipales encontraron el cuerpo sin vida junto a un ventanal tras inspeccionar la vivienda abandonada. (Bomberos Municipales de Guatemala)

El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición conmocionó este miércoles 15 de julio a los vecinos de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

El cadáver, que presentaba múltiples señales de violencia, fue localizado en el segundo nivel de una vivienda abandonada que, según denuncias de los residentes del sector, se ha convertido en un foco de delincuencia e insalubridad.

La vivienda está ubicada en la 4a. calle y 13 avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

La alerta se activó, cuando vecinos del área se percataron de un olor fétido y persistente que emanaba del inmueble, sumado a la inusual concentración de varios perros que merodeaban la entrada del lugar. Ante la sospecha de que algo andaba mal, solicitaron la intervención de los cuerpos de socorro para inspeccionar la propiedad.

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El cuerpo de un hombre fue localizado en una vivienda abandonada ubicada en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Los restos presentaban evidente estado de descomposición.
Los Bomberos Municipales encontraron el cuerpo sin vida junto a un ventanal tras inspeccionar la vivienda abandonada. (Bomberos Municipales de Guatemala)

Al ingresar al lugar y realizar un rastreo por las habitaciones, elementos de los Bomberos Municipales de Guatemala ingresaron a la vivienda abandonada y subieron al segundo nivel. Junto a un ventanal, localizaron el cuerpo sin vida de una persona.

Vapuleado y herido

De acuerdo con el reporte de los paramédicos, la víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y el rostro, así como traumas severos en la cabeza, aparentemente provocados con piedras.

Los socorristas detallaron que el cadáver ya se encontraba en proceso de descomposición, lo que sugiere que la muerte ocurrió varios días atrás. Asimismo, explicaron que las condiciones del rescate fueron complejas, debido a que el inmueble es utilizado habitualmente por personas en situación de calle para pernoctar y acumular desechos.

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Para realizar las diligencias correspondientes, personal de los Bomberos Municipales, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) tuvieron que ingresar a la vivienda a través de un agujero en el portón principal, el cual es el mismo acceso que utilizan las personas que frecuentan el sitio de forma ilegal.

Un foco de peligro constante

Tras el hallazgo, los residentes del sector manifestaron su preocupación y exigieron a las autoridades una intervención definitiva en la propiedad.

Según declararon los afectados, la vivienda abandonada representa un peligro constante, especialmente durante las noches, ya que aseguran que varios transeúntes han sido víctimas de asaltos cometidos por personas que se refugian en ese lugar, pues es utilizado para el consumo de alcohol y de drogas, principalmente por indigentes o personas sin hogar.

El cuerpo de un hombre fue localizado en una vivienda abandonada ubicada en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Los restos presentaban evidente estado de descomposición.
El hallazgo de un cuerpo en descomposición conmocionó a los vecinos de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales de Guatemala)

Además del problema de la delincuencia, los vecinos señalaron que el inmueble ha sido escenario de incendios provocados en repetidas ocasiones, por lo que tanto la PNC como los bomberos ya conocen el historial de este punto.

Fiscales del Ministerio Público recolectaron evidencias en la escena para iniciar la investigación y determinar la identidad de la víctima, así como el móvil del crimen. El cuerpo fue trasladado como XX (no identificado) a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la necropsia de ley, así como su eventual identificación.

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