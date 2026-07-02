Qué ocurre con el colesterol en la dieta cetogénica y por qué preocupa a los cardiólogos

La dieta cetogénica ganó popularidad para bajar de peso, pero en algunas personas eleva de forma marcada el colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta cetogénica se consolidó como una estrategia para bajar de peso y mejorar distintos indicadores metabólicos, pero un aspecto comenzó a generar preocupación entre los especialistas: en algunas personas, este patrón alimentario se asocia con un incremento muy marcado del colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”. Ese fenómeno dio lugar a un debate científico sobre sus posibles consecuencias para la salud cardiovascular.

Un informe publicado por Science Focus analizó la evidencia disponible y reunió las opiniones de cardiólogos e investigadores que estudian este fenómeno.

Mientras algunos defensores de la alimentación cetogénica sostienen que un colesterol LDL muy elevado no implica necesariamente un mayor riesgo en determinadas personas, la mayor parte de la comunidad médica considera que las pruebas actuales siguen respaldando la relación entre niveles elevados de LDL y un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular.

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Por qué preocupa el aumento del colesterol LDL

La dieta cetogénica fue desarrollada en la década de 1920 como tratamiento para algunos casos de epilepsia infantil. Su funcionamiento consiste en limitar al máximo el consumo de carbohidratos para que el organismo deje de utilizar la glucosa como principal fuente de energía y recurra a las grasas, que el hígado transforma en cetonas.

La dieta cetogénica prioriza el consumo de grasas y limita al mínimo los carbohidratos para inducir un estado metabólico conocido como cetosis, en el que el organismo utiliza la grasa como principal fuente de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

En determinados casos, este cambio metabólico se acompaña de un marcado incremento del colesterol LDL. Para el profesor Kosh Ray, cardiólogo y catedrático de salud pública del Imperial College de Londres, se trata de un aspecto que merece atención.

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“Muchas personas que siguen la dieta cetogénica, debido a que su alimentación es tan rica en grasas saturadas, pueden experimentar mejoras en otros parámetros, como la pérdida de peso, pero su colesterol se dispara”, afirmó.

El especialista agregó en diálogo con Science Focus que “si no supieras que siguen esta dieta, dirías que tienen una afección genética que les impide eliminar el colesterol correctamente”.

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Según explicó el experto, el colesterol LDL transporta colesterol desde el hígado hacia distintos tejidos del organismo. Cuando sus niveles permanecen elevados durante largos períodos, aumenta la probabilidad de que se formen placas de grasa en las paredes de las arterias, un proceso asociado con enfermedades cardiovasculares.

El colesterol LDL transporta colesterol desde el hígado y, cuando permanece elevado, favorece la formación de placas de grasa en las arterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ray sostuvo que la evidencia acumulada durante décadas respalda esta relación. “Sabemos, por cientos de miles, si no millones de personas, que tener niveles más bajos de colesterol LDL reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares”, señaló.

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La teoría de los “hiperrespondedores de masa magra”

En los últimos años surgió una hipótesis impulsada por integrantes de la llamada ciencia ciudadana que cuestiona esa interpretación para un grupo específico de personas.

Se trata de los llamados “hiperrespondedores de masa magra”, individuos delgados, físicamente activos y metabólicamente sanos cuyos niveles de colesterol LDL aumentan hasta valores muy superiores a los considerados normales después de iniciar una dieta cetogénica.

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Los defensores de esta teoría sostienen que ese incremento sería consecuencia de una mayor utilización de la grasa como fuente de energía y no implicaría necesariamente un mayor riesgo cardiovascular.

La teoría de los hiperrespondedores de masa magra plantea que algunas personas delgadas y activas elevan el colesterol LDL en la dieta cetogénica sin aumentar necesariamente su riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terapeuta nutricional Moira Newiss resumió esa hipótesis: “La teoría es que existe una mayor dependencia de la grasa como fuente de energía”. También explicó que “en personas con un metabolismo poco saludable, no conviene transportar mucha grasa por el cuerpo, porque no la utilizan. Pero si se utiliza la grasa de forma óptima como combustible, es lógico que se transporte más grasa por el cuerpo”.

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Un estudio reavivó la discusión

En abril de 2025, un grupo de investigadores publicó un trabajo que siguió durante un año a 100 personas con este perfil metabólico mientras evaluaba la progresión de placas en sus arterias.

El primer autor del estudio, el investigador clínico Adrian Soto-Mota, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, explicó que “la cantidad de LDL en la sangre no fue un buen indicador para determinar quién tenía un riesgo alto y quién uno bajo”.

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El estudio recibió fuertes cuestionamientos por parte de la comunidad científica. Entre las principales críticas figura la ausencia de un grupo de control con personas que no presentaran esos niveles elevados de colesterol, además de que prácticamente todos los participantes mostraron progresión de placa arterial durante el seguimiento.

Cardiólogos cuestionaron ese estudio sobre dieta cetogénica y recomendaron estudios por imágenes, menos grasas saturadas y más carbohidratos saludables ante un colesterol LDL muy elevado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Soto-Mota, ese hallazgo no resultó inesperado. “La progresión de la placa es lo normal, no la excepción”, indicó, al señalar que múltiples factores, como la presión arterial, la alimentación, el tabaquismo, el sueño, la inflamación, el peso corporal y la genética, también influyen sobre el riesgo cardiovascular.

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Ray rechazó las conclusiones del trabajo y aseguró que el estudio era “contrario a todos los principios científicos”. Además, sostuvo que los resultados sugerían una tasa de progresión de la placa cuatro veces mayor que la que observamos en una población de pacientes supuestamente sanos, lo que significa que es más probable sufrir un infarto.

Por su parte, el cardiólogo Scott Murray, director médico de Venturi Cardiology, afirmó que el concepto de “hiperrespondedor de masa magra” todavía carece de validación clínica. “El término ‘hiperrespondedor de masa magra’ no aparece en ningún libro de texto médico y no se ha verificado como un diagnóstico real”, advirtió.

De acuerdo con Murray, cuando un paciente que sigue una dieta cetogénica presenta un colesterol LDL muy elevado, recomendó realizar estudios por imágenes para evaluar la presencia de placas arteriales y, según los resultados, introducir cambios en la alimentación, reduciendo las grasas saturadas e incorporando carbohidratos saludables.