Política

Jorge Macri presentó BAX, un asistente de inteligencia artificial para agilizar la consulta de trámites y servicios

La nueva plataforma del gobierno porteño habilita reclamos, turnos médicos, consultas de faltas viales y acceso a documentación con texto o voz, y busca simplificar la interacción digital de los vecinos con la administración local

Guardar
Google icon
Jorge Macri presenta la plataforma digital BAX en un evento público, mostrando su interfaz en una pantalla gigante.
Jorge Macri presentó la plataforma de inteligencia artificial BAX en un evento público, mostrando su interfaz en una pantalla gigante. (Captura de video)

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó este jueves BAX, una plataforma de inteligencia artificial conversacional que reúne los principales servicios de la Ciudad de Buenos Aires en una única aplicación. La herramienta permite a los vecinos iniciar reclamos, sacar turnos médicos, consultar infracciones y acceder a documentación a través de texto o voz, en lenguaje natural.

“No es una aplicación más, es una nueva manera de vincularnos con la ciudad”, afirmó Macri durante la presentación en La Usina del Arte. El mandatario describió el objetivo central de la plataforma: reducir la cantidad de pasos que antes demandaba cualquier gestión digital ante el Estado porteño. Como ejemplo, señaló que reportar un auto mal estacionado requería ingresar a una web, identificarse, cargar contraseña, encontrar la categoría del reclamo y completar un formulario. Con BAX, el proceso se reduce a abrir la aplicación, sacar una foto del vehículo y enviarla.

PUBLICIDAD

La app opera tanto en modo texto como en modo voz. Durante la presentación, Macri realizó una demostración en vivo: al preguntarle dónde ver el próximo partido de la selección argentina, BAX respondió de forma oral que la transmisión sería en el Buenos Aires Fan Fest de Plaza Seeber, en Palermo, a las 17. Ante la consulta sobre renovación de licencia de conducir, el asistente entregó la respuesta en formato escrito.

“Lo que antes llevaba quince minutos o más, hoy lo resolvés en un minuto”, subrayó el jefe de Gobierno. Entre los servicios disponibles figuran la gestión de turnos en salud, la orientación para trámites de licencias, la consulta de infracciones de tránsito, el acceso a documentación personal y la búsqueda de actividades culturales.

PUBLICIDAD

El lanzamiento se enmarca en el Plan de Inteligencia Artificial del gobierno porteño, que el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, presentó el miércoles ante la Legislatura. En ese informe semestral, Sánchez Zinny describió a BAX como “el principal hito” de la transformación digital en curso y precisó que la aplicación “reúne en un solo lugar los servicios, trámites, credenciales, alertas e información relevante para los vecinos, utilizando inteligencia artificial y lenguaje natural para simplificar su interacción con la Ciudad”.

El funcionario también adelantó que el gobierno trabaja en el primer sistema de atención automatizada por voz para la línea 147, la automatización del trámite de copia de planos y la incorporación de inteligencia artificial para la validación documental y la pre-resolución de multas. Todas estas iniciativas, explicó, se apoyan en la Plataforma de Inteligencia Artificial de la Ciudad, “que permitirá desplegar asistentes conversacionales, automatizar procesos y brindar servicios más ágiles y eficientes”.

Macri también señaló el componente de accesibilidad de la plataforma. “Una persona ciega o una persona mayor puede resolver un trámite, hacer una consulta sin depender de un hijo, un nieto o alguien que lo asista. Porque la innovación también es integración”, dijo. La interfaz conversacional apunta a reducir la brecha tecnológica para usuarios que no están familiarizados con los sistemas digitales tradicionales.

El jefe de Gobierno afirmó que Buenos Aires es “la primer ciudad del mundo en incorporar la tecnología de esta manera, con este nivel de integración conversacional y transaccional”. La plataforma fue desarrollada en conjunto con empresas privadas del sector tecnológico. En el discurso ante la Legislatura, Sánchez Zinny situó el lanzamiento dentro de un proceso más amplio: “Buenos Aires es hoy una Ciudad menos burocrática y más inteligente, con 600 trámites simplificados, y una nueva forma de vincularse entre los porteños y el gobierno que incorpora herramientas de Inteligencia Artificial”.

En esta línea, este año el Gobierno porteño propuso además la creación del Distrito IA, que deberá aprobar la Legislatura. El plan busca reconvertir el microcentro en un polo tecnológico regional y transformar los edificios vacíos en un ecosistema de innovación. A través de exenciones impositivas y créditos blandos del Banco Ciudad, atraerá a startups, universidades y centros de investigación.

Jorge Macri durante la presentación en La Usina del Arte
Jorge Macri durante la presentación en La Usina del Arte (GCBA)

Cómo usar BAX

BAX, la IA de la Ciudad” se puede descargar en Google Play o App Store. Al descargarla, hay que crear una cuenta validando la identidad en miBA (nivel 3) para sincronizar todos los documentos digitales.

Texto o dictado por voz: en la pantalla principal está chat de IA: se puede pedir turnos, reclamar por un bache mandando una foto, o consultar cortes de tránsito usando lenguaje natural o notas de voz.

Documentos: en la pestaña “Documentos” figuran todas las credenciales unificadas; en la sección “Actividad” se pueden seguir los trámites en tiempo real y en “Accesos rápidos”, la agenda cultural o el estado del subte.

Temas Relacionados

Jorge MacriCiudad de Buenos AiresInteligencia artificialÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En Casa Rosada explicaron a qué se debe la suba del dólar y afirman que el crédito volverá con la baja de la inflación

Funcionarios del Ejecutivo analizaron el leve crecimiento de la cotización de la divisa que se registró en los últimos días. Preocupa el nivel de recaudación y la tasa de mora por su impacto político. Esperan que las cifras de inflación de los próximos meses sean auspiciosas

En Casa Rosada explicaron a qué se debe la suba del dólar y afirman que el crédito volverá con la baja de la inflación

El diputado Esteban Paulón propuso declarar de interés público al documental “Amor trava”

El legislador socialista presentó un proyecto en donde destacó el aporte de la película dirigida por Lucrecia Mastrángelo

El diputado Esteban Paulón propuso declarar de interés público al documental “Amor trava”

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori y anunció una nueva etapa en la relación bilateral con Perú

El Presidente se comunicó vía llamada telefónica con la ganadora de las elecciones en el país andino. “Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”, señaló el jefe de Estado

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori y anunció una nueva etapa en la relación bilateral con Perú

Hartfield defendió la gestión legislativa del oficialismo y negó que el Congreso haya estado paralizado tras la causa Adorni

El diputado nacional por Misiones aseguró que la actividad parlamentaria continuó pese a las controversias que atravesó el Gobierno

Hartfield defendió la gestión legislativa del oficialismo y negó que el Congreso haya estado paralizado tras la causa Adorni

Sorpresiva reunión entre Victoria Villarruel y Rubén “Pollo” Sobrero por el estado de los trenes

La vicepresidenta se reunió con el dirigente de la Unión Ferroviaria, que planteó sus reclamos por la falta de inversión. El sindicalista de izquierda dialogó también con el bloque peronista

Sorpresiva reunión entre Victoria Villarruel y Rubén “Pollo” Sobrero por el estado de los trenes

DEPORTES

El debate que abrió Bielsa en Uruguay: la frase sobre las charlas de 10 minutos para no “sobreexigir la atención” de la nueva generación de futbolistas

El debate que abrió Bielsa en Uruguay: la frase sobre las charlas de 10 minutos para no “sobreexigir la atención” de la nueva generación de futbolistas

Los Pumas comenzarán su participación en un nuevo torneo: enfrentarán a Escocia por el Nations Championship

Una leyenda de Alemania detalló las causas de la “profunda” crisis de la selección y apuntó contra los jugadores que evitaron patear los penales

Revelaron los manejos del entrenador de Alemania que generaron una grieta en el vestuario durante el Mundial

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Santiago del Moro destacó el juego de Gran Hermano Generación Dorada y eligió la edición más aburrida

Santiago del Moro destacó el juego de Gran Hermano Generación Dorada y eligió la edición más aburrida

La escapada romántica de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini a Villa la Angostura: bosque, piscina infinita y relax

El recuerdo de Fabio Alberti para Santiago Ríos y los tiempos de Cha Cha Cha: “Era muy humilde y trabajador”

Tiene 15 años y cautivó a Jimena Barón con su talento y su actitud: “¿Viniste a humillar a Christina Aguilera?”

Hablaron los youtubers argentinos luego de su detención durante el Mundial: “Nosotros fuimos a trabajar”

INFOBAE AMÉRICA

El sector industrial dominicano firma un acuerdo con Aenor para acelerar su modernización

El sector industrial dominicano firma un acuerdo con Aenor para acelerar su modernización

Guatemala: La manifestación contra el alcalde Francisco Coché termina en disturbios y el incendio del Ecomuseo Chuk Muk

Crean la célula sintética más completa de la historia: 5 claves para entender qué implica

Ecuador mantiene el retorno de sus ciudadanos tras los terremotos en Venezuela y refuerza la asistencia consular

Brigada médica de Israel realizará cirugías gratuitas en Honduras