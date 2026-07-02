Jorge Macri presentó BAX, un asistente de inteligencia artificial para agilizar la consulta de trámites y servicios

Jorge Macri presentó la plataforma de inteligencia artificial BAX en un evento público, mostrando su interfaz en una pantalla gigante. (Captura de video)

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó este jueves BAX, una plataforma de inteligencia artificial conversacional que reúne los principales servicios de la Ciudad de Buenos Aires en una única aplicación. La herramienta permite a los vecinos iniciar reclamos, sacar turnos médicos, consultar infracciones y acceder a documentación a través de texto o voz, en lenguaje natural.

“No es una aplicación más, es una nueva manera de vincularnos con la ciudad”, afirmó Macri durante la presentación en La Usina del Arte. El mandatario describió el objetivo central de la plataforma: reducir la cantidad de pasos que antes demandaba cualquier gestión digital ante el Estado porteño. Como ejemplo, señaló que reportar un auto mal estacionado requería ingresar a una web, identificarse, cargar contraseña, encontrar la categoría del reclamo y completar un formulario. Con BAX, el proceso se reduce a abrir la aplicación, sacar una foto del vehículo y enviarla.

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La app opera tanto en modo texto como en modo voz. Durante la presentación, Macri realizó una demostración en vivo: al preguntarle dónde ver el próximo partido de la selección argentina, BAX respondió de forma oral que la transmisión sería en el Buenos Aires Fan Fest de Plaza Seeber, en Palermo, a las 17. Ante la consulta sobre renovación de licencia de conducir, el asistente entregó la respuesta en formato escrito.

“Lo que antes llevaba quince minutos o más, hoy lo resolvés en un minuto”, subrayó el jefe de Gobierno. Entre los servicios disponibles figuran la gestión de turnos en salud, la orientación para trámites de licencias, la consulta de infracciones de tránsito, el acceso a documentación personal y la búsqueda de actividades culturales.

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El lanzamiento se enmarca en el Plan de Inteligencia Artificial del gobierno porteño, que el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, presentó el miércoles ante la Legislatura. En ese informe semestral, Sánchez Zinny describió a BAX como “el principal hito” de la transformación digital en curso y precisó que la aplicación “reúne en un solo lugar los servicios, trámites, credenciales, alertas e información relevante para los vecinos, utilizando inteligencia artificial y lenguaje natural para simplificar su interacción con la Ciudad”.

El funcionario también adelantó que el gobierno trabaja en el primer sistema de atención automatizada por voz para la línea 147, la automatización del trámite de copia de planos y la incorporación de inteligencia artificial para la validación documental y la pre-resolución de multas. Todas estas iniciativas, explicó, se apoyan en la Plataforma de Inteligencia Artificial de la Ciudad, “que permitirá desplegar asistentes conversacionales, automatizar procesos y brindar servicios más ágiles y eficientes”.

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Macri también señaló el componente de accesibilidad de la plataforma. “Una persona ciega o una persona mayor puede resolver un trámite, hacer una consulta sin depender de un hijo, un nieto o alguien que lo asista. Porque la innovación también es integración”, dijo. La interfaz conversacional apunta a reducir la brecha tecnológica para usuarios que no están familiarizados con los sistemas digitales tradicionales.

El jefe de Gobierno afirmó que Buenos Aires es “la primer ciudad del mundo en incorporar la tecnología de esta manera, con este nivel de integración conversacional y transaccional”. La plataforma fue desarrollada en conjunto con empresas privadas del sector tecnológico. En el discurso ante la Legislatura, Sánchez Zinny situó el lanzamiento dentro de un proceso más amplio: “Buenos Aires es hoy una Ciudad menos burocrática y más inteligente, con 600 trámites simplificados, y una nueva forma de vincularse entre los porteños y el gobierno que incorpora herramientas de Inteligencia Artificial”.

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En esta línea, este año el Gobierno porteño propuso además la creación del Distrito IA, que deberá aprobar la Legislatura. El plan busca reconvertir el microcentro en un polo tecnológico regional y transformar los edificios vacíos en un ecosistema de innovación. A través de exenciones impositivas y créditos blandos del Banco Ciudad, atraerá a startups, universidades y centros de investigación.

Jorge Macri durante la presentación en La Usina del Arte (GCBA)

Cómo usar BAX

“BAX, la IA de la Ciudad” se puede descargar en Google Play o App Store. Al descargarla, hay que crear una cuenta validando la identidad en miBA (nivel 3) para sincronizar todos los documentos digitales.

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Texto o dictado por voz: en la pantalla principal está chat de IA: se puede pedir turnos, reclamar por un bache mandando una foto, o consultar cortes de tránsito usando lenguaje natural o notas de voz.

Documentos: en la pestaña “Documentos” figuran todas las credenciales unificadas; en la sección “Actividad” se pueden seguir los trámites en tiempo real y en “Accesos rápidos”, la agenda cultural o el estado del subte.

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