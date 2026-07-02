La paz y la inteligencia humana

Miembros del ejército libanés montan guardia junto a un vehículo blindado de transporte de personal, mientras la gente regresa a sus hogares tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, en Bir Al-Salasil, distrito de Tiro, en el sur de Líbano. REUTERS/Aziz Taher

Al invocar la paz debemos trascender hasta una dimensión humanista de justicia a través de la cual construyamos sociedades en que la libertad se asegure al oprimido y la felicidad sea dada aun a los más desposeídos y vulnerables. Una sociedad en que cada Derecho cuente. Tampoco se puede olvidar jamás la máxima de Desmond Tutu: “No debemos permitirnos llegar a ser como el sistema al que nos oponemos. No podemos permitirnos emplear métodos de los que nos avergoncemos al mirar atrás, al decir: «...no deberíamos haber hecho eso». Debemos recordar, amigos míos, que se nos ha confiado una causa maravillosa: ¡la causa de la libertad! Y ustedes y yo debemos ser quienes caminen con la frente en alto. Diremos: «Utilizamos métodos capaces de resistir el riguroso escrutinio de la historia»”.

El objetivo de lograr la paz comienza por evitar las crisis de confrontación, algunas de las cuales han sembrado en el pasado masiva destrucción, pero también alcanzar el ritmo de un mundo razonablemente realista que se logra conectando cada pueblo (en el sentido amplio) con las particularidades de la naturaleza de las relaciones internacionales en cada coyuntura política, evitando la generación de causalidades de gravedad y la generación espontánea de desavenencias políticas internacionales. Se ha consolidado de una manera muy tangible a nivel global la contraposición de intereses polarizados, algunos de ellos políticos y algunos económicos/comerciales. Durante algún tiempo, el sistema multilateral contribuyó a aliviar tensiones y este ideal vivió dentro del sistema.

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Pero el ideal de reducción de conflictos está determinado muy claramente por la personalidad de los actores internacionales, los cuales determinan los contenidos de las relaciones internacionales, cómo se da la participación en la política internacional y sus reflejos condicionados. Cuando el mecanismo de paz vive dentro del sistema, la reducción de las dinámicas de confrontación puede ayudar o intentar ayudar a las personalidades extremas de los liderazgos a establecerse con estabilidad en su proyección internacional conforme al Derecho Internacional y aceptar los mecanismos preestablecidos por los cuales se evitan las conflagraciones entre países. Esto tiene también sus problemas, pues ocurre que en esos casos recurrentemente el sistema opera absorbiendo violaciones de Derechos Humanos, el enriquecimiento de uranio, crímenes de lesa humanidad, alteraciones del orden constitucional, rupturas de la democracia. Ello se hace sobre la base de creer que las muertes que ocurren dentro de un país no son responsabilidad de la comunidad internacional y que no hay nada que hacer respecto a violaciones de Derechos Humanos que ocurren establecidamente en un Estado por no existir condiciones de una ejecutoriedad obligatoria o forzadamente obligatoria del Derecho Internacional. La reducción del conflicto entre países lleva incluso a obviar estos temas en las relaciones entre Estados.

El ideal de paz solo puede percibir un nivel relativamente bajo de conocimiento “socavado” de principios que deben ser sacrificados en el altar de la soberanía de los países o en el tribunal de ignorar las violaciones de Derechos Humanos que empiezan y terminan en la gente o las violaciones del Derecho Internacional que empiezan y terminan en la letra del Derecho sin que trasciendan más que como la violación de obligaciones genéricas que no le hacen daño a nadie (aunque sí lo hagan). Esto se hace funcionar como si la paz poseyera algún tipo de habilidad mecánica, pero la misma solo puede sostenerse sobre determinadas condiciones de educación internacional que reflejan condiciones internas, aunque esto es probablemente un profundo error.

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Toda solución basada en la armonía ficticia que prescinde de las realidades de la gente, o en las cuales esas realidades de la gente quedan prisioneras de la soberanía de los Estados, o cuando se trata de hacer parecer una unidad beneficiosa de la aplicación del principio, o algo así, es un ideal muy falso, y por eso los conflictos ocurren. Los defensores del statu quo a menudo se disfrazan de guardianes de la armonía, como dijo Mark Shepard. Son los casos en que falta la conexión basada en el nivel de civilidad internacional que la proyección de los asuntos exteriores de los países conforma. Muchas veces se mostró una auténtica arrogancia intelectual la cual estaba basada en supuestos que eran falsos, como decir que este ideal de la paz entre las naciones implica la paz de los pueblos. Esta teoría suele intentar hacer prevalecer que lo falso de este ideal es alcanzable y que, si se equivocan, si lo único que importa es la dimensión de ausencia de conflicto entre las naciones, entonces el mundo cae a los pies de este principio y todo funcionará perfectamente. Obviamente que los pueblos, como por ejemplo el iraní, el venezolano o el cubano se sienten monstruosamente traicionados por este ideal. El concepto tiene que ver con formas perimidas en que los reyes encarnaban la soberanía, esa forma se transformó en que hoy los tiranos o dictadores encarnan la soberanía. También que esos reyes arrastraban a los pueblos enteros a sus guerras y, por lo tanto, hacían pagar al pueblo entero por ello. Este sigue siendo el sueño de los tiranos, dictadores o déspotas de cualquier tipo. El ejemplo más exitoso ha sido el de los autócratas de Hamas, que prácticamente lograron que la totalidad del pueblo de Gaza pagara por su agresión a Israel.

Por otra parte, estas autocracias tienen la posibilidad de generar anticuerpos antidemocráticos en nuestras sociedades, es así que Hamas, Irán, o los dictadores venezolanos o cubanos tendrán sus mecanismos de conflicto social y protesta política activados ante la menor amenaza a la continuidad de sus crímenes. Se aferran a sus “intercambios de cooperación” entre países como a un ídolo (y es un ídolo), mostrando una peligrosa, idealista, incluso sexual reverencia por inducir estupidez suficiente como para reivindicar dictadores o y dictaduras responsables de ejecuciones, tortura y desapariciones, responsables de crisis humanitarias y migratorias. Es como conceptualizar que la paz debe ser edificada sobre las violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, por no mencionar la Democracia que generalmente es la primer víctima.

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Es obvio que el ideal del mundo político es estructurar un funcionamiento de paz, el hecho de que las ventanas indelebles de la paz no fueran prácticamente nunca debidamente reconocidas… a veces no ha sido muy útil saber esto, porque estar equivocado es bueno y ayuda a vivir con menos problemas (o, por lo menos, dejarlos para después). Y, sin embargo, la proyección de las ideas a la práctica nos quiere decir si no se usa correctamente, te consumirá, como un sinsentido cualquiera, ¿verdad? Así que podría ser una oportunidad. Sin embargo, esta acción, aunque cualquier sistema amigo de la paz es susceptible de ser profundamente engañado (aunque no tan engañado como se creía, por desgracia) o por la aplicación errada de un principio fundamental o simplemente por no juzgar adecuadamente una situación (como el genocidio en Ruanda). Es así que la paz de Hamas es la paz para atacar nuevamente a Israel (como lo ha hecho en las xs violaciones de ceses del fuego), la paz de Irán es para enriquecer uranio como para tener un arma nuclear susceptible de ser utilizada por sus proxys terroristas como el anteriormente mencionado, Hezbollah, los hutíes, milicias chiíes, así como la paz de las dictaduras latinoamericanas les ha permitido acrecentar e incluso acelerar sus crímenes de lesa humanidad.

No tomar las medidas necesarias en la interacción entre países para reflejarla adecuadamente en un “mundo ideal” —lo que también habría destruido el conflicto interno de la personalidad de la paz— porque se comprende que, aun si se actúa a la perfección, no se podría lograr más de lo que permitía el rol aparentemente limitado asignado por un Estado de Derecho internacional que no existe, dado que si el Derecho no tiene la capacidad para hacer el enforcement de sus principios, entonces el Estado de Derecho no existe como tal, sea a nivel nacional o a nivel internacional. Mientras este rol del Derecho no sea parte de la vida de la gente —pues siempre debemos saber por lo que pasan las personas sin comida, sin salud, sin derechos, sin hogar en este momento— tenemos que encontrar un trabajo adecuado para la paz por encima de soluciones técnicas que matan más y que son perversamente contrarias a la dignidad de la gente y de los pueblos. Es importante darse cuenta de que esta actividad de la paz no debe separarse de las situaciones personales o comunitarias o sociales en general, ya que, si se abordan incorrectamente, podrían convertirse en acciones hostiles. Quizás así es precisamente como se mantiene la escala de percepción: la arrogancia puede llevar a considerar a los pueblos por debajo de la dignidad de la paz entre países, aunque, de hecho y conceptualmente, no existe nada tan degradante para la paz que un tirano o un autócrata que oprime y ejerce la violencia contra su pueblo.

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Pero más importante aún, no es en absoluto obvio que el nivel de indiferencia inherente a la paz esté por debajo de cierto umbral de los Derechos Humanos. La gente lo entiende, porque incluso si imaginamos a un país como una figura histórica en la estructura de la comunidad internacional, queda claro que a menudo se trata de países con prácticas patéticas, desafortunadas, repugnantes y contrarias a los Derechos Humanos. Y se nota el conflicto interno, cometiendo errores, asegurándose de que cada ser humano en ese país tenga un día un poco peor del que podría tener, y todo esto sabiendo que con el tiempo le permite estas transgresiones y que incluso hablarán en su defensa, aunque se sabe que está haciendo lo incorrecto. La importancia de la acción policial profesional es permanentemente subestimada, aun cuando es la única forma de tener una dinámica de convivencia, porque si la convivencia dependiera de la veleidad de las personas seríamos permanentemente vulnerables respecto a aquellos que quisieran matarnos, de aquellos que quieren robarnos, de aquellos que quisieran secuestrar, ejercer violencia, violar, en fin, de conculcar cada uno de nuestros Derechos. Pues bien, eso es lo que ocurre en la comunidad internacional, no existe policía que actúe contra aquellos que cometen crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de Derechos Humanos o enriquezcan uranio con fines armamentistas, respecto a aquellos que realizan o financian acciones terroristas, por lo tanto, se involuciona graciosamente en la sociedad de países hacia la permisividad de esas prácticas de asesinato, robo o violaciones.

El subdesarrollo se asienta fundamentalmente en variables de falta de Derechos Humanos y/o de violaciones de Derechos Humanos. Y esas dinámicas dejan en el suelo esos principios y valores, en esa pegajosidad sucia de violaciones de Derechos Humanos y discriminación que se acumula con los años en las sociedades y que son la principal razón de retroceso. Un país con un ingreso per cápita altísimo es subdesarrollado simplemente por sus prácticas violatorias de Derechos Humanos, y un país con la mitad de esos ingresos puede ser desarrollado simplemente por tener políticas consistentes y transversales de Derechos Humanos. Los países latinoamericanos tenemos extendidas culturas de negación de Derechos Humanos y de discriminación, siendo este probablemente el lastre más pesado para nuestras políticas de desarrollo. Por otra parte, estas prácticas de “subdesarrollización” de los Derechos Humanos se pueden extender, ganar espacios y revertir procesos de conquista de Derechos.

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Lo vemos en procesos cada vez más frecuentes de permisibilidad de la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. O del Derecho Internacional respecto a crímenes de lesa humanidad o del Derecho Internacional de no proliferación de armamento nuclear o del Derecho Internacional contra actividades terroristas. Y perdonen las reiteraciones, pero es importante tener claro que todo esto constituye violación al Derecho Internacional, pero son violaciones que son “normalizadas” en el discurso político del liderazgo de la región. Cuando falla este “enforcement” del Derecho, cuando falla o no hay un sistema de “policía internacional” funcional, entonces puede ocurrir que cada uno se defenderá cuando quiera, como quiera, donde quiera. Sobre la base de la ley del más fuerte.

Y muchos de nuestros países en la región enfrentan un retroceso democrático que no es otra cosa que un retroceso del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, estas políticas pasan a constituirse en procesos de “subdesarrollización” continuos con importantes regresiones en cuanto a tejido social, productividad e inteligencia social/colectiva. Los países desarrollados no son ajenos a esto, en un ejemplo menor (aunque muy conocido) en estas dinámicas regresivas está, por ejemplo, Hamtramck, Michigan, que es un enclave conocido por haber elegido al primer ayuntamiento y al primer alcalde totalmente musulmanes en la historia de Estados Unidos. En 2023, el ayuntamiento aprobó una resolución que prohibía exhibir banderas del orgullo LGBTQ+ en propiedades municipales.

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La paz no puede estar contenta con el tipo de regresiones que se cometen desde detrás del mostrador de la gobernanza. Si seguimos bajando las escaleras de los Derechos Humanos, vamos a terminar en el baño, y más abajo en las cloacas, en las cuales las condiciones de los Derechos Humanos van a estar todavía peor. Si se continúa este proceso de “subdesarrollización” de los Derechos Humanos se terminará en peligrosas lógicas de normalización y/o de acercamiento -que ya están ocurriendo y son absolutamente visibles- a los procesos autocráticos como el iraní y venezolano/cubano. Todo esto conducirá a una sociedad internacional cada vez más atrasada y cada vez más violenta. Como cualquier sociedad sin policía.