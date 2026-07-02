Salud

Cuál es el té recomendado por expertos que ayuda a bajar la presión arterial

Un metaanálisis con más de 1.600 participantes asocia su consumo con descensos modestos en valores sistólicos y diastólicos. Qué otras infusiones pueden colaborar con el control de esta condición

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Tetera vierte té matcha en taza de porcelana azul y blanca sobre platos a juego. Cerca hay bayas en cuenco, juego de servicio de té de plata y una publicación.
El té verde se perfila como la opción más asociada a descensos modestos de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde es la principal opción entre los tés para ayudar a reducir la presión arterial alta, según EatingWell, que basa esa recomendación en datos clínicos sobre descensos de la presión sistólica y diastólica.

Diversos estudios revisados por la American Heart Association han resaltado el potencial del té verde para la salud cardiovascular. Un metaanálisis publicado en The Journal of Hypertension analizó datos de más de 1.600 participantes y concluyó que el consumo regular de té verde se vinculó a reducciones modestas pero significativas en la presión arterial, reforzando el papel de esta bebida como un complemento en estrategias contra la hipertensión.

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Según el medio citado, el mejor té para ayudar a reducir la presión arterial alta es el té verde entre las variedades elaboradas con Camellia sinensis. La publicación cita un metaanálisis según el cual su consumo, como bebida o suplemento, se asoció con reducciones de 3 mmHg en la presión sistólica y de 1 mmHg en la diastólica.

Manos vierten té verde humeante de una tetera de vidrio con hojas en una taza blanca. Se ve vapor, encimera de cocina y plantas borrosas al fondo.
Un metaanálisis con más de 1.600 participantes vincula su consumo regular con cambios medibles en la tensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial alta, o hipertensión, ocurre cuando la sangre empuja con demasiada fuerza contra los vasos sanguíneos. El medio señala que la alimentación y las bebidas influyen en su control y menciona como referencia la dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH).

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Ese plan alimentario prioriza verduras, frutas, cereales integrales, proteína magra y lácteos bajos en grasa. También limita la sal, la carne roja, los azúcares añadidos y los alimentos con alto contenido de grasa saturada.

Por su parte, la Mayo Clinic destaca que, si bien el té verde puede ofrecer beneficios para el control de la presión arterial, su eficacia es mayor cuando se integra en un patrón de vida saludable que incluya actividad física regular y una dieta equilibrada.

Una taza de té blanca con líquido marrón caliente y vapor, sobre un plato blanco. Hojas verdes de boldo esparcidas en una encimera de mármol.
La reducción promedio reportada ronda 3 mmHg en la sistólica y 1 mmHg en la diastólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución subraya que el té verde no sustituye los tratamientos médicos ni las recomendaciones personalizadas para personas con hipertensión diagnosticada.

La publicación distingue además entre los “tés verdaderos” y las infusiones de hierbas. Entre los primeros figuran el negro, el verde, el blanco y el oolong, todos procedentes de la planta Camellia sinensis.

Cómo podría actuar el té verde sobre la presión arterial

Una mano sostiene una tetera oscura vertiendo té verde Kukicha en una pequeña taza clara sobre una superficie de madera. Una planta borrosa está en primer plano.
Las catequinas del té verde aparecen como un posible mecanismo por su acción antioxidante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto atribuye ese posible efecto a las catequinas, compuestos antioxidantes presentes en el té verde. Según EatingWell, estas sustancias pueden mejorar la función de los vasos sanguíneos y favorecer la salud del corazón.

La fuente añade que esos compuestos podrían evitar el estrechamiento de las arterias, mejorar la producción de óxido nítrico y reducir el estrés oxidativo y la inflamación. El óxido nítrico ayuda a ensanchar los vasos sanguíneos.

El artículo menciona además la cafeína presente en cantidades moderadas en el té. Señala que puede estimular un aumento de corto plazo del flujo sanguíneo, con un posible beneficio para la salud cardiovascular general.

Primer plano de manos vertiendo agua hirviendo de una tetera blanca en una taza, mientras se sostiene un cuenco de cristal con hojas de té verde secas.
La cafeína en dosis moderadas se menciona por su efecto de corto plazo sobre el flujo sanguíneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumirlo sin perder el enfoque cardiosaludable

La forma más simple de incorporarlo consiste en infusionar las hojas de té verde en agua caliente entre tres y cinco minutos. Después, la fuente aconseja retirar las hojas o la bolsita antes de beberlo.

También puede tomarse frío. El texto aclara que no existe una recomendación específica sobre cuánto té verde consumir para apoyar una presión arterial saludable.

Una mujer con suéter gris toma de una taza en un sillón de cuero marrón junto a una ventana con gotas de lluvia, sobre una mesa hay una tetera y galletas.
El té verde se plantea como complemento y no como sustituto de tratamientos médicos para la hipertensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, según el medio citado, incluir té verde en la rutina junto con agua puede ser una buena elección. Si se busca un sabor más dulce, admite añadir azúcar o un poco de miel, aunque aconseja moderación por su vínculo con una presión arterial elevada en algunas personas.

Entre las bebidas, el té verde figura como una de las alternativas más compatibles con el cuidado de la presión arterial. La recomendación de EatingWell lo sitúa como una opción respaldada por datos clínicos, aunque sin fijar una cantidad concreta de consumo.

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