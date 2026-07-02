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Qué decía el diario íntimo de Liu, el piloto que se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre divorciado y sin empleo fijo, sufría desde hacía mucho tiempo de insomnio y ansiedad

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Vista de los daños en la estructura de la Torre Citic de Beijing el 26 de junio de 2026. El impacto a seis kilómetros de la sede del poder político dejó un muerto y 13 heridos. (AP Foto/Han Guan Ng)
Vista de los daños en la estructura de la Torre Citic de Beijing el 26 de junio de 2026. El impacto a seis kilómetros de la sede del poder político dejó un muerto y 13 heridos. (AP Foto/Han Guan Ng)

Un piloto que murió tras estrellar su avioneta contra el edificio más alto de Beijing, donde 13 personas resultaron heridas, había dejado constancia en su diario personal de ideas suicidas, informaron el jueves las autoridades chinas, que atribuyeron el siniestro a “motivos personales”.

El hombre, identificado solo por su apellido, Liu, de 66 años, condujo la aeronave contra la Torre CITIC, de 528 metros de altura, la tarde del viernes 26 de junio, en el distrito financiero de Guomao, en pleno horario de salida laboral. El impacto dejó un agujero en la fachada de vidrio del edificio de 108 pisos, apodado “Zun” por su parecido con una antigua vasija ceremonial china.

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Chocó un avión contra un edificio en Beijing 3

El hecho generó dudas sobre la seguridad aérea en el corazón político de la capital china, ya que la torre se ubica a entre seis y siete kilómetros de Zhongnanhai, el complejo residencial donde viven el presidente Xi Jinping y la cúpula del Partido Comunista Chino.

Según un comunicado difundido en redes sociales por el gobierno del distrito de Chaoyang, Liu no tenía un empleo fijo, estaba divorciado y vivía solo en Beijing. Las autoridades indicaron que “sufría desde hacía mucho tiempo de insomnio y ansiedad” y que su diario contenía múltiples referencias a la idea de “terminar con su vida”.

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Los restos del avión que se estrelló en la Citic Tower de Beijing.
Los restos del avión que se estrelló en la Citic Tower de Beijing.

“Este fue un incidente que puso en peligro la seguridad pública por motivos personales”, agregó el comunicado oficial, sin ofrecer mayores precisiones sobre el contenido del diario ni sobre el proceso que llevó a esa conclusión.

El vuelo y la pérdida de contacto

Chocó un avión contra un edificio en Beijing 2

De acuerdo con la versión oficial, Liu despegó en un vuelo solitario a bordo de una avioneta de entrenamiento biplaza desde un aeródromo de aviación general ubicado en las afueras de la ciudad, en el distrito de Pinggu. Durante el trayecto, se desvió de la zona de vuelo designada y las autoridades perdieron contacto con él antes de que se produjera el choque contra la torre.

El saldo del siniestro fue de un muerto —el propio piloto— y 13 heridos, ninguno de gravedad. Según el comunicado del gobierno distrital, uno de los heridos ya recibió el alta hospitalaria.

Chocó un avión contra un edificio en Beijing

El episodio derivó en un fuerte hermetismo informativo por parte del régimen. Fotografías y videos del accidente fueron borrados rápidamente de las redes sociales chinas, y la policía impidió que periodistas y transeúntes tomaran fotografías del edificio dañado. Beijing mantiene estrictos controles del espacio aéreo en su zona céntrica, donde residen y trabajan los principales líderes del país, que incluyen además una prohibición a la venta de drones.

Fachada dañada de la Torre CITIC en Beijing el 26 de junio de 2026 tras el choque de una avioneta. El gobierno chino impuso restricciones de vuelo y censura sobre el incidente. (REUTERS/M. Shemetov)
Fachada dañada de la Torre CITIC en Beijing el 26 de junio de 2026 tras el choque de una avioneta. El gobierno chino impuso restricciones de vuelo y censura sobre el incidente. (REUTERS/M. Shemetov)

El caso también había despertado especulaciones fuera de los canales oficiales sobre un posible vínculo entre el piloto y CITIC, el conglomerado financiero estatal dueño del rascacielos, aunque la versión difundida por las autoridades el jueves centró la explicación del hecho exclusivamente en la salud mental del piloto y no hizo mención a ese señalamiento.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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