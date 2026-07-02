Política

Paoltroni aseguró que el oficialismo trabaja para tratar la reforma electoral este mes

El senador de La Libertad Avanza sostuvo que el Gobierno busca debatir este mes la iniciativa, que incluye la eliminación de las PASO, la Ley de Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de las campañas

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El Senado argentino se prepara para debatir la reforma electoral que impulsa el Gobierno con eje en la eliminación de las PASO

El Senado argentino se prepara para debatir la Ley de Reforma Electoral, centrada en la posible eliminación de las PASO y nuevas reglas sobre candidaturas y financiamiento. El gobierno impulsa la medida como prioridad legislativa y busca consenso político con gobernadores y aliados para avanzar en el Congreso. Así lo afirmó en diálogo con Infobae Al Amanecer Francisco Paoltroni, senador por La Libertad Avanza.

La Ley de Reforma Electoral propone la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como otras modificaciones al sistema político. El proyecto, impulsado por la administración nacional, busca implementarse el próximo año. El gobierno considera urgente la discusión y apunta a lograr el respaldo de los gobernadores aliados para asegurar la votación favorable.

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La presidencia, según Paoltroni, instruyó a los legisladores a dar máxima relevancia a este proyecto, que también incluye la Ley de Ficha Limpia y nuevas restricciones para candidatos condenados. El oficialismo considera que el debate debe resolverse antes del receso invernal para evitar retrasos en la agenda parlamentaria.

Paoltroni detalló que la posibilidad de sesionar depende de la convocatoria a labor parlamentaria por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La intención original era sesionar el miércoles próximo, pero la agenda podría postergarse hasta el jueves 16, lo que acerca los tiempos al receso de invierno y podría trasladar el debate a agosto.

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(Infobae en Vivo)
Francisco Paoltroni aseguró que el oficialismo busca tratar este mes la reforma electoral antes del receso invernal (Infobae en Vivo)

Reforma electoral y foco en la eliminación de las PASO

El proyecto de reforma electoral no solo plantea la eliminación de las PASO. También abarca el financiamiento de campañas políticas y la ley de ficha limpia, que impediría postularse a personas con condenas firmes. Según Paoltroni, “para ficha limpia ya está el consenso hace tiempo, lo que pasa es que no se la quiere desarmar a la ley”. Así, “impulsarla lo más pura de cómo ingresó al Congreso”, indicó.

El senador remarcó que la prioridad del Ejecutivo se centra en la suspensión o eliminación de las PASO. Paoltroni afirmó: “La suspensión o eliminación de las PASO es determinante para buscar un gran ahorro, una gran economía, pero sobre todo este freno que se pone el país cada vez que tiene un proceso electoral”. El legislador explicó que la medida busca reducir el impacto económico de los años electorales y optimizar el funcionamiento institucional.

Paoltroni señaló que las conversaciones sobre el proyecto incluyen negociaciones con gobernadores y aliados legislativos. El apoyo de estos sectores resulta clave para la aprobación de la reforma, según el senador. “Depende mucho de la conversación con los aliados, sobre todo con los gobernadores aliados, que son los que vienen acompañando con sus votos y con el apoyo legislativo en todo lo que hasta aquí se ha podido avanzar en materia del Congreso”, expresó.

Francisco Paoltroni apoya a Victoria Villarruel portada
La reforma electoral incluye la Ley de Ficha Limpia, que impediría candidaturas de personas con condenas firmes

En esta misma línea, las alianzas provinciales cobran especial relevancia en este contexto. El senador subrayó: “Acá hay dieciséis gobernadores que tienen reelecciones. El presidente también busca la reelección, por supuesto, y todos le apoyamos”.

En esta misma línea consideró que “el presidente tiene gran posibilidad de salir reelecto en primera vuelta y eso no nos dejaría perder el impulso que vamos a ir logrando a medida que avancen los meses y obviamente consolidar la dirección en materia económica y en todo lo que se viene haciendo”.

Efectos de los procesos electorales sobre la economía

El debate por la eliminación de las PASO se relaciona con el impacto de los procesos electorales en la economía argentina. Paoltroni sostuvo que “cuanto más corto sea también el proceso eleccionario, mejor para la economía del país, porque si no entramos en modo pausa, como siempre ocurre y nunca te permite avanzar”.

El senador afirmó que las elecciones generan tensiones económicas y paralizan la actividad productiva. Recordó: “Lo vivimos con Macri en su momento. Se derrumbó toda la economía después de esas PASO”. Según Paoltroni, la dolarización de carteras y la presión financiera durante los procesos electorales afectan de manera directa la economía nacional.

Paoltroni agregó que las elecciones de medio término y la incertidumbre política provocaron aumentos de tasas y restricciones financieras. “Son momentos muy tensos donde la economía se te desordena, se te desacomoda. Hubo que hacer un apretón financiero que llega hasta hoy”, manifestó el senador.

El proyecto también plantea cambios en el financiamiento de las campañas políticas dentro del sistema electoral (Matías Chiofalo/Europa Press)
El proyecto también plantea cambios en el financiamiento de las campañas políticas dentro del sistema electoral (Matías Chiofalo/Europa Press)

Cambios en la Jefatura de Gabinete y clima político en el Congreso

El oficialismo presentó recientemente a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros. Durante la reunión en la Casa Rosada, participaron veintiún senadores y 95 diputados. Según Paoltroni, Santilli “tiene muy buen diálogo con todos desde siempre. Es un político profesional”.

La designación de Santilli se produce en un contexto de cambios internos en el gobierno. El senador destacó la importancia de retomar la agenda legislativa y superar los meses de inactividad en el Congreso. Paoltroni afirmó que la gestión anterior enfrentó dificultades para capitalizar avances económicos debido a la atención pública en otros temas.

En la interna oficialista, Santilli responde a Karina Milei, presidenta del partido, y mantiene buen vínculo con Santiago Caputo. El legislador consideró que el nuevo jefe de Gabinete puede facilitar el diálogo y el consenso dentro del Ejecutivo y con la oposición.

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