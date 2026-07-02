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Videos: el frío polar hizo nevar en la provincia de Buenos Aires y en varias zonas del interior del país

Un total de 18 provincias están bajo alerta amarilla por temperatura extremas frías y, en consecuencia, se registraron nevadas en numerosas localidades

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Ayacucho nieve
La localidad bonaerense de Ayacucho, de blanco por la nieve

El país está bajo una masa de frío polar que tiene como consecuencia la alerta amarilla por temperaturas frías extremas en muchas provincias de la Argentina.

En ese sentido, anoche se registraron nevadas en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires y hoy el territorio bonaerense amaneció pintado de blanco.

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En este sentido, una de las ciudades que más nieve recibió fue Tres Arroyos, que actualmente está con una temperatura de -2°C. A su vez, también se registraron lluvias fuertes.

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