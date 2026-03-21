Cuál es el valor normal de colesterol LDL, según las nuevas guías de valores sugeridos

Las nuevas guías del ACC y la AHA redefinen los valores normales de colesterol LDL para la prevención cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras del colesterol LDL adquieren un nuevo protagonismo en la prevención de enfermedades cardiovasculares. La reciente actualización de las guías clínicas del American College of Cardiology (ACC) y la American Heart Association (AHA) redefine los valores normales y ajusta las recomendaciones de tratamiento, con el objetivo de reducir el impacto del infarto y el accidente cerebrovascular.

Las nuevas pautas establecen límites más estrictos y detallan cómo abordar el riesgo según las características individuales de cada paciente. El documento se publicó en las revistas especializadas JACC y Circulation, y reemplaza la versión anterior, vigente desde 2018.

¿Qué es el colesterol LDL y por qué es relevante?

El colesterol LDL es una partícula lipídica que transporta colesterol desde el hígado hasta los tejidos. Niveles elevados de este tipo de colesterol se asocian a la formación de placas en las arterias, lo que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, el colesterol LDL es el principal marcador lipídico que se monitorea para prevenir eventos cardiovasculares.

El documento publicado en JACC y Circulation reemplaza la versión vigente desde 2018 INTERMOUNTAIN HEALTHCARE HEART INSTITUTE

Nuevos valores normales de colesterol LDL, según riesgo cardiovascular

Las guías revisadas por el ACC y la AHA clasifican el riesgo cardiovascular en tres categorías principales y establecen valores objetivos de colesterol LDL para cada una:

En personas con riesgo cardiovascular límite o intermedio , el colesterol LDL debe situarse por debajo de 100 mg/dl .

En individuos con alto riesgo cardiovascular , el valor objetivo desciende a menos de 70 mg/dl .

Para quienes ya han sufrido un evento cardiovascular —como un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular—, el colesterol LDL debe mantenerse por debajo de 55 mg/dl.

Estos valores, confirmados por el documento original de las entidades científicas, reflejan el consenso actual sobre la necesidad de un control más riguroso de los lípidos en sangre. “Un LDL más bajo es mejor, especialmente para quienes tienen mayor riesgo de infarto o accidente cerebrovascular”, explicó Pamela Morris, vicepresidenta del comité de redacción y directora del Seinsheimer Cardiovascular Health Program en la Medical University of South Carolina.

El colesterol LDL transporta lípidos desde el hígado a los tejidos y su exceso favorece la formación de placas en las arterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias de intervención: cambios en el estilo de vida y medicación

El enfoque propuesto por el ACC y la AHA enfatizó la importancia de modificar hábitos desde edades tempranas. Se recomienda mantener un peso saludable, realizar actividad física regularmente, evitar el tabaquismo y asegurar un buen descanso nocturno. Si, pese a los cambios en el estilo de vida, no se alcanzan los valores recomendados de colesterol LDL, las guías aconsejan iniciar tratamiento farmacológico antes y con mayor intensidad que en protocolos anteriores.

La base del tratamiento farmacológico la constituyen las estatinas, medicamentos ampliamente utilizados para reducir el colesterol LDL. En caso de que estos no sean suficientes, las guías sugieren combinar estatinas con otros fármacos, como ezetimiba, ácido bempedoico o anticuerpos monoclonales PCSK9. El inclisirán, una opción inyectable de administración menos frecuente, se encuentra en evaluación para determinar su impacto en la reducción de eventos cardíacos.

“Sabemos que el 80 por ciento o más de las enfermedades cardiovasculares se puede prevenir y que el colesterol de las LDL elevado, a veces llamado colesterol ‘malo’, es una parte importante de ese riesgo”, afirmó Roger Blumenthal, presidente del comité de redacción de la guía y director del Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease.

Las guías distinguen tres categorías de riesgo cardiovascular y establecen valores objetivos de LDL para cada una

Herramientas de cálculo y factores adicionales para la personalización del tratamiento

La actualización incorpora la calculadora PREVENT-ASCVD, una herramienta que estima el riesgo de sufrir un evento cardiovascular a 10 años. Según la clasificación de riesgo de esta calculadora, las categorías son:

Bajo: menos del 3%

Límite: 3-4%

Intermedio: 5-9%

Alto: 10% o más

Esta evaluación permite personalizar la estrategia de tratamiento en función del riesgo individual, guiando tanto el inicio como la intensidad de la terapia hipolipemiante.

Además del perfil lipídico, las guías consideran factores adicionales para definir el tratamiento más adecuado. Entre los “potenciadores de riesgo” se encuentran los antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, enfermedades inflamatorias crónicas, obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, ascendencia del sur de Asia o filipina, y marcadores biológicos como la lipoproteína(a), la apolipoproteína B, la proteína C reactiva de alta sensibilidad y los triglicéridos elevados.

“La medición de otros biomarcadores puede brindar un panorama más completo del riesgo cardiovascular y fundamentar decisiones sobre si es necesario un tratamiento para reducir los lípidos más temprano o si se justifica una terapia más intensiva”, indicó Blumenthal.

El proceso de actualización de las guías incluyó la colaboración de nueve asociaciones científicas adicionales, entre ellas la American Diabetes Association, la National Lipid Association y la Preventive Cardiovascular Nurses Association.

“Los ensayos clínicos han demostrado beneficios significativos en la reducción de eventos cardiovasculares cuando los niveles de colesterol LDL son incluso inferiores a los recomendados en guías anteriores”, según concluyó Morris.