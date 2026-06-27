El segundo tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” rompe récord con casi 600 millones de vistas en una semana

El segundo tráiler de Spider-Man: Brand New Day alcanzó 590,8 millones de visualizaciones en su primera semana, según WaveMetrix. (Sony Pictures)

El segundo tráiler de la película Spider-Man: Brand New Day consiguió 590,8 millones de visualizaciones en su primera semana, según el monitoreo de la consultora digital WaveMetrix. El avance, lanzado el 17 de junio, se ubicó como el segundo más reproducido a escala mundial, detrás únicamente del primer adelanto de la misma producción, que superó los 1.000 millones de vistas en cuatro días. El fenómeno impacta a la industria del cine y redefine las estrategias de promoción en plataformas digitales para grandes estudios como Sony Pictures y Marvel Studios.

De acuerdo con Deadline, la cifra alcanzada por el segundo avance fue certificada por WaveMetrix, empresa encargada de medir la repercusión de lanzamientos audiovisuales. Deadline destaca que el primer tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”, difundido en marzo, estableció una marca sin precedentes para la industria, superando el millar de millones de reproducciones en menos de una semana. Ambas cifras han situado a la película como un caso de referencia en campañas de marketing digital de alto alcance.

PUBLICIDAD

Según información oficial de Sony Pictures y Marvel Studios, la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya llegará a los cines el 31 de julio. El filme inicia una nueva etapa para el personaje de Peter Parker y suma la participación de Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo. El proyecto fue dirigido por Destin Daniel Cretton y cuenta con la producción de Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad y Rachel O’Connor.

¿Cuántas vistas tuvo el segundo tráiler de Spider-Man: Brand New Day?

El segundo tráiler de Spider-Man: Brand New Day acumuló 590,8 millones de visualizaciones en su primera semana, de acuerdo con la consultora WaveMetrix y reportes publicados por Deadline. El registro posiciona este avance como el segundo más visto de la historia, solo superado por el tráiler inicial de la misma película, que alcanzó 1.000 millones de vistas en cuatro días.

PUBLICIDAD

La cifra fue avalada por medios especializados como ComicBook.com y WDW News Today, que citaron a WaveMetrix como la fuente principal de la medición. Según información de la consultora, el conteo abarca reproducciones en plataformas de video y redes sociales, tanto en canales oficiales de Sony Pictures como en otras cuentas verificadas.

Spider-Man: Brand New Day se ubicó como el segundo tráiler más visto de la historia, detrás del primer adelanto de la misma película. (Marvel Studios)

¿Quién certifica los récords de visualizaciones de tráilers?

La auditoría de visualizaciones en lanzamientos digitales de la industria cinematográfica está a cargo de firmas especializadas como WaveMetrix, modelo seguido por estudios y medios internacionales. Deadline informó que WaveMetrix se especializa en el análisis de datos de consumo digital, utilizando herramientas que contabilizan vistas orgánicas y pagas, con especial atención al comportamiento durante la primera semana después del lanzamiento.

PUBLICIDAD

En declaraciones recogidas por ComicBook.com, WaveMetrix explicó que “el segundo tráiler alcanzó 590,8 millones de vistas en siete días”, confirmando el liderazgo de la película en el ranking histórico de visualizaciones.

¿Qué cifras de visualizaciones y preventa se registraron en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el impacto del segundo tráiler de Spider-Man: Brand New Day se reflejó tanto en las cifras de visualización como en la venta anticipada de boletos. Deadline informó que la preventa de entradas en territorio estadounidense durante el primer día superó los 78 millones de dólares, una cifra que no se alcanzaba desde el estreno de “Spider-Man: No Way Home” en 2021. Este volumen de ventas posicionó a la nueva entrega como el estreno con mayor preventa en los últimos cinco años para el mercado norteamericano, según datos oficiales de Sony Pictures.

PUBLICIDAD

Las visualizaciones del tráiler en plataformas estadounidenses contribuyeron de manera significativa al total global, según WaveMetrix. Los canales oficiales de Sony Pictures y Marvel Studios en Estados Unidos reportaron millones de reproducciones en las primeras horas, impulsando la tendencia en redes sociales y posicionando el avance entre los contenidos más populares del país.

La estrategia de lanzamiento incluyó colaboraciones con cines estadounidenses y campañas específicas para el público local, de acuerdo con la información difundida por la productora. Además, los protagonistas del filme, Tom Holland y Zendaya, participaron en eventos presenciales y entrevistas en medios estadounidenses durante los días posteriores al lanzamiento del tráiler.

PUBLICIDAD

¿Por qué el segundo tráiler de Spider-Man: Brand New Day batió récords?

El éxito del segundo tráiler de Spider-Man: Brand New Day se atribuye a varios factores, entre ellos la consolidación de la franquicia en el mercado global y la estrategia de promoción coordinada por Sony Pictures y Marvel Studios. Deadline informó que el adelanto se lanzó el mismo día que comenzó la preventa de entradas para el estreno mundial, lo que potenció la difusión y el interés de los seguidores.

Las cifras de preventa también fueron destacadas por Deadline, que indicó que “el primer día de preventa superó los registros de los últimos cinco años, con valores superiores a los 78 millones de dólares en entradas anticipadas, una marca que no se alcanzaba desde el lanzamiento de Spider-Man: No Way Home en 2021”.

PUBLICIDAD

La campaña de promoción incluyó una gira de los protagonistas, Tom Holland y Zendaya, por ciudades como Roma y París, según confirmó Sony Pictures, buscando reforzar el impacto internacional del filme.

¿Qué se sabe del estreno de Spider-Man: Brand New Day?

La fecha de estreno internacional de Spider-Man: Brand New Day está fijada para el 31 de julio, según detallaron Sony Pictures y Marvel Studios en sus comunicados oficiales. La película se distribuirá en salas de cine de América, Europa y Asia, con funciones especiales y eventos de lanzamiento en ciudades seleccionadas.

PUBLICIDAD

El filme representa una nueva etapa para el personaje de Peter Parker, quien deberá enfrentar las consecuencias de vivir en un mundo donde nadie lo recuerda. La historia cuenta con la incorporación de nuevos personajes y la participación de actores como Sadie Sink, Jon Bernthal y Mark Ruffalo, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton.

(Sony Pictures y Marvel Studios fijaron el estreno de Spider-Man: Brand New Day para el 31 de julio en cines de América, Europa y Asia. Sony Pictures)

¿Cuál es el impacto de este récord en la industria del cine?

El doble récord logrado por los tráilers de Spider-Man: Brand New Day evidencia el alcance global de las franquicias de superhéroes y la penetración de las campañas digitales en la promoción de películas. Según WDW News Today, la producción se convirtió en el primer filme con dos avances en los primeros puestos del ranking histórico de visualizaciones, por encima de otras sagas como “Avengers” y “Star Wars”.

PUBLICIDAD

La tendencia refuerza la importancia de los tráilers como herramienta de marketing y la capacidad de las plataformas digitales para viralizar contenido en cuestión de horas. Analistas citados por Deadline aseguran que estos resultados influyen en la planificación de futuras campañas y pueden modificar los calendarios de estrenos de las grandes productoras.

¿Qué datos comparativos existen con otros tráilers recientes?

El segundo avance de Spider-Man: Brand New Day superó ampliamente el desempeño de lanzamientos recientes de otras franquicias, según datos de ComicBook.com y Dark Horizons. Por ejemplo, los tráilers más vistos de sagas como “Avengers: Endgame” y “Star Wars: The Force Awakens” no superaron los 300 millones de vistas en su primera semana, cifra muy inferior a la alcanzada por la nueva entrega del universo arácnido.

La diferencia se explica por el crecimiento exponencial del consumo de video en plataformas digitales y la estrategia de promoción simultánea en múltiples mercados. Deadline resaltó que “el fenómeno registrado por la nueva entrega de Spider-Man establece un nuevo parámetro de referencia para futuras campañas en la industria”.

¿Qué estrategias de promoción utilizaron Sony Pictures y Marvel Studios?

La promoción de Spider-Man: Brand New Day combinó el lanzamiento estratégico del tráiler con la apertura de la preventa de entradas y la realización de una gira internacional con los protagonistas. Sony Pictures confirmó que la gira incluyó presentaciones en Roma y París, y proyecta continuar en otras ciudades antes del estreno.

El diseño de la campaña contempló la presencia de actores clave en entrevistas y eventos, así como la difusión de material exclusivo en redes sociales. La sinergia entre promoción y contenido exclusivo fue señalada por Deadline como uno de los factores que favorecieron el alto volumen de visualizaciones y la viralización del tráiler.

La película Spider-Man: Brand New Day abre una nueva etapa para Peter Parker en un mundo donde nadie lo recuerda. (Marvel Studios)

¿Qué se puede esperar tras el récord del segundo tráiler?

El desempeño del segundo tráiler anticipa una alta demanda de entradas para el estreno mundial de Spider-Man: Brand New Day, según proyecciones de la industria recogidas por Deadline. El dato será observado por estudios y analistas como un indicador de tendencia para futuras estrategias de promoción en el sector audiovisual.

El impacto del récord de visualizaciones en la preventa de boletos y la recaudación definitiva dependerá del comportamiento del público en las semanas previas y posteriores al lanzamiento.