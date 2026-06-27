Diego Lugano fulminó a Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial: “Nunca entendió dónde estaba”

Diego Lugano apuntó contra Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo en fase de grupos

La eliminación de Uruguay de la Copa del Mundo 2026 desencadenó una ola de críticas en el entorno futbolístico charrúa, pero pocas fueron tan contundentes como la de Diego Lugano. El ex capitán de la selección uruguaya, actualmente comentarista, apuntó directamente contra Marcelo Bielsa, seleccionador nacional, luego de la derrota ante España en la fase de grupos. El resultado selló la salida temprana del equipo sudamericano y generó cuestionamientos sobre la gestión técnica y el rumbo del proyecto deportivo.

En la transmisión de Telemundo, Lugano respondió a una consulta de Miguel Gurwitz sobre sus sensaciones tras la derrota. La presencia del ex futbolista Guti completó el panel que analizó el partido en Guadalajara, donde Uruguay concluyó su participación en el torneo sin victorias. El equipo uruguayo no logró inquietar a la defensa española y volvió a despedirse en la etapa inicial del certamen, una situación que el propio Lugano calificó de “difícil de describir en palabras”.

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La declaración de Lugano fue directa: “La decepción, ¿no? La tristeza que siento también. También por los jugadores, porque dejaron todo, pero no tuvieron la oportunidad de repente de pelear de igual a igual con otras selecciones, porque bueno, no tuvieron, creo yo, ni un entrenador, un entrenador que los guiara por buen camino. Cambios inentendibles, tácticas inentendibles. Creo que Bielsa nunca entendió dónde estaba. Los jugadores nunca entendieron a Bielsa”, expresó el ex defensor.

El análisis de Lugano incluyó una crítica a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por la contratación del entrenador argentino. “Un gran error de la Asociación uruguaya haber llegado al Mundial con Bielsa, prisioneros de un contrato millonario. Esa es la verdad. Y bueno, en la cancha se paga”, afirmó. Para el ex capitán, el ciclo de Bielsa estuvo marcado por una desconexión profunda entre el cuerpo técnico y los futbolistas, lo que se reflejó en las decisiones tácticas durante los partidos. En la previa al trascendental encuentro, se filtraron detalles de la reunión que tuvieron los referentes del plantel y el Loco.

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Marcelo Bielsa no pudo meter a Uruguay en 16avos de final tras perder con España (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Lugano también mostró empatía con los jugadores uruguayos, quienes, a su criterio, fueron los más perjudicados por la coyuntura. “Me apenan los jugadores, me apena, porque cuando el ambiente es complicado, cuando no tenés una estructura de entrenamiento como tus rivales, energía para competir de igual a igual, obviamente que se expone el jugador, quien sufre las críticas es ese jugador, el que queda marcado en la historia del fútbol uruguayo como el peor Mundial de nuestra historia va a ser el jugador, y el técnico se va para otro país [ríe] y se olvida lo que pasó, ¿no?”.

Luego de tener una furiosa reacción en el campo de juego, Marcelo Bielsa brindó una conferencia de prensa en la que analizó lo acontecido con la Celeste en la Copa del Mundo. “Vincular lo que pasó hace dos años (3° en la Copa América 2024) con lo que sucede ahora es muy difícil de articular. Respecto del Mundial nosotros jugamos para obtener siete puntos y obtuvimos dos. Está descripto en ese comentario el resultado de mi gestión. Me tocó administrar y disponer de un grupo de jugadores calificados y no logré que el grupo se convierta en una fuerza que no tuviera que tener que explicar por qué sucedió lo que sucedió más allá del trabajo, esfuerzo y dedicación. Pero si quiere explicaciones, que creo que no es lo que quiere, le reiteró: de siete puntos que merecimos ganar, obtuvimos dos”, esbozó.

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“Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. Y el cuarto puesto de la Eliminatoria no tuvo valor, el tercer puesto de la Copa América tampoco, y obviamente esta actuación no necesito definirla. Por lo cual, si me pregunta cómo será recordado mi paso, será recordado como un paso que no dejó nada”, añadió el argentino.