Salud mantiene bajo vigilancia 200 casos sospechosos de sarampión tras confirmar seis contagios en Honduras

Las autoridades realizan rastreo de contactos para evitar nuevos contagios. (FOTO: Confidencial HN)

La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene bajo vigilancia epidemiológica a 200 personas sospechosas de haber contraído sarampión, luego de la confirmación de seis casos importados en el país, informó este miércoles el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Homer Mejía.

Las autoridades sanitarias señalaron que las investigaciones se concentran principalmente en los círculos cercanos de las personas diagnosticadas, debido a la alta capacidad de transmisión del virus.

Según explicó Mejía, los casos sospechosos podrían confirmarse o descartarse en los próximos días, mientras los equipos de salud continúan realizando monitoreo, rastreo de contactos y vacunación preventiva.

“La contención se puede venir abajo si las personas expuestas no se vacunan, por eso estamos haciendo un llamado a la responsabilidad de la población”, advirtió el funcionario.

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Un paciente puede contagiar hasta 18 personas

Hasta la fecha, la Sesal ha confirmado seis casos de sarampión en territorio nacional, todos relacionados con personas que ingresaron al país procedentes del extranjero.

Las autoridades recuerdan que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo.

El epidemiólogo Tito Alvarado advirtió recientemente que u na sola persona infectada puede contagiar hasta 18 personas si no existen medidas de prevención o esquemas completos de vacunación.

Debido a esta capacidad de transmisión, la vigilancia epidemiológica se ha extendido a cientos de personas que tuvieron contacto cercano con los pacientes confirmados.

La Secretaría de Salud confirmó seis casos de sarampión en Honduras. (FOTO: Secretaría de Salud)

Cortés, Yoro e Islas de la Bahía bajo vigilancia

La Secretaría de Salud informó que las investigaciones epidemiológicas se concentran principalmente en los departamentos de Cortés y Yoro, así como en los municipios de Roatán y Utila, donde se han identificado contactos relacionados con algunos de los casos confirmados.

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Los equipos de salud desarrollan visitas domiciliares, monitoreo médico y campañas de vacunación para evitar la propagación del virus.

Además, las autoridades mantienen una vigilancia especial en puntos de ingreso al país y centros de salud donde podrían presentarse nuevos casos.

La Sesal considera fundamental detectar tempranamente cualquier contagio para evitar brotes comunitarios.

Una enfermedad altamente contagiosa

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite a través de las gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar.

El virus puede permanecer suspendido en el aire durante varias horas, lo que aumenta considerablemente el riesgo de contagio.

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición e inicialmente pueden confundirse con un resfriado común.

Entre las manifestaciones más frecuentes figuran:

Fiebre alta.

Tos.

Secreción nasal.

Ojos rojos.

Dolor de cabeza.

Erupción cutánea o sarpullido.

Posteriormente aparece la característica erupción que se extiende por distintas partes del cuerpo.

Equipos de salud mantienen vigilancia epidemiológica en varias regiones del país. (FOTO: Proceso HN)

Riesgos y complicaciones

Los especialistas advierten que el sarampión puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores no vacunados, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

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Entre las principales complicaciones figuran la neumonía y la encefalitis, una inflamación del cerebro que puede dejar secuelas permanentes o incluso causar la muerte.

Por ello, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de completar los esquemas de vacunación.

Actualmente, la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible en los establecimientos públicos de salud del país.

Llamado a la vacunación

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres de familia y ciudadanos a verificar sus esquemas de inmunización.

Las autoridades recordaron que la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, constituye la principal herramienta de prevención.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo. (FOTO: Secretaría de Salud)

Además, algunos países como Estados Unidos, Canadá y México exigen constancias de vacunación contra el sarampión para determinados viajeros.

La Sesal advirtió que el cumplimiento de las jornadas de vacunación será clave para evitar la propagación del virus en Honduras.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen activa la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional ante la posibilidad de nuevos casos.