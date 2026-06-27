Las generaciones más jóvenes de EE. UU. temen cada vez más la adultez, según un estudio.

VIERNES, 26 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las generaciones más jóvenes de Estados Unidos parecen estar adoptando el miedo de Peter Pan a madurar, según un nuevo estudio

Los estudiantes universitarios millennials (nacidos entre 1981 y 1996) temían la adultez más que las generaciones anteriores, deseando poder volver a la seguridad y felicidad de la infancia, según el estudio.

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Sin embargo, acabaron abrazando la adultez a medida que envejecían, y crecer se volvió menos aterrador con el tiempo, según los investigadores.

Los estudiantes universitarios encuestados en 2002 tenían niveles significativamente mayores de ansiedad respecto a la edad adulta que los encuestados en 1982 o 1992, según informaron recientemente investigadores en la revista Developmental Psychology.

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Pero al ser encuestados 20 años después, sus preocupaciones sobre la adultez habían disminuido a niveles similares a los de sus homólogos mayores, la Generación X o los Baby Boomers, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que los temores sobre envejecer no son necesariamente fijos; "Parece que disminuyen para muchas personas a medida que adquieren experiencia navegando roles y responsabilidades adultas", dijo la investigadora principal April Smith, profesora de psicología en la Universidad de Auburn en Alabama, en un comunicado de prensa.

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"Al mismo tiempo, generaciones más recientes de estudiantes universitarios han informado de forma constante sobre un mayor temor a la madurez, lo que sugiere que factores sociales más amplios como la incertidumbre económica, las presiones sociales y las preocupaciones sobre el futuro pueden estar moldeando la forma en que los jóvenes ven la adultez", dijo Smith.

Para este estudio a largo plazo, los investigadores analizaron datos de encuestas recogidas de 1.200 estudiantes universitarios en 1982, 1992 y 2002.

La encuesta preguntó a los participantes cuánto estaban de acuerdo con afirmaciones como: "Ojalá pudiera volver a la seguridad de la infancia" y "El momento más feliz de la vida es cuando eres un niño."

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Los resultados mostraron que los estudiantes universitarios en 2002 (Millennials) estaban significativamente más preocupados por asumir responsabilidades adultas que los de 1992 (Generación X) o 1982 (Baby Boomers).

Estos participantes fueron encuestados de nuevo 20 años después -- en 2002 para los Baby Boomers, 2012 para la Generación X y 2022 para los Millennials.

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Los investigadores descubrieron que los temores a la madurez disminuían con la edad en todas las generaciones, pero mucho más pronunciado en los Millennials. Como resultado, todas las generaciones habían abrazado la adultez en la misma medida que se dirigían a la mediana edad.

Esto puede deberse a que la gente se da cuenta de que envejecer no es tan terrible como piensan, dijo Smith. Lo ven como algo fuera de su control, pero esos temores podrían disminuir a medida que ganen seguridad e independencia financiera.

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La pregunta que queda es por qué los millennials estaban más preocupados por la adultez en primer lugar, dijo Smith.

"Nuestro estudio muestra que estas diferencias de cohorte existen, pero no nos dice exactamente qué las impulsa", dijo Smith. "Las investigaciones futuras deberían examinar el papel de factores como la incertidumbre económica, las preocupaciones climáticas, las grandes alteraciones sociales como la pandemia de COVID-19 y la creciente influencia de las redes sociales."

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"Si la gente percibe el futuro como cada vez más incierto, tendría sentido que envejecer pueda resultar más abrumador que para generaciones anteriores", concluyó Smith.

Más información

La Universidad de Harvard habla más sobre cómo hacer la transición a la adultez.

FUENTE: Asociación Americana de Psicología, comunicado de prensa, 25 de junio de 2026