Salud

Análisis de sangre de nueva generación mejora la detección del cáncer de próstata agresivo

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VIERNES, 26 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Un análisis de sangre de nueva generación podría mejorar la detección temprana de las formas más peligrosas de cáncer de próstata.

"El principal desafío en el cribado del cáncer de próstata no es solo encontrar más casos de cáncer, sino identificar los cánceres que son realmente peligrosos", dijo el primer autor Thorgerdur Palsdottir, investigador del Instituto Karolinska de Estocolmo.

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"Nuestros resultados muestran que Stockholm3 identifica casos de cáncer significativamente más agresivos que el PSA [antígeno prostático], sin aumentar el número de seguimientos innecesarios", añadió en un comunicado de prensa.

Investigadores en Suecia analizaron a más de 12.600 hombres de entre 50 y 74 años utilizando tanto el nuevo análisis de sangre Stockholm3 como el test estándar PSA, y luego los siguieron durante dos años a través de los registros nacionales de cáncer.

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A diferencia de la prueba estándar de PSA, que mide una sola proteína sanguínea, la prueba de Estocolmo3 combina múltiples marcadores proteicos y genéticos con factores como la edad y los antecedentes familiares para evaluar mejor el riesgo de cáncer de próstata agresivo.

El estudio --publicado el 23 de junio en Annals of Internal Medicine-- mostró que Stockholm3 detectó el 90% de los cánceres de próstata, frente al 74% del PSA, sin someter a más hombres a pruebas innecesarias.

Los investigadores señalaron que la prueba más reciente también pasó significativamente por alto menos cánceres graves, identificando un número similar de hombres de alto riesgo que no tenían enfermedad agresiva.

"Estos resultados apuntan a un posible cambio en la forma en que se puede realizar el cribado del cáncer de próstata", dijo Palsdottir. "Un análisis de sangre más preciso podría permitir la detección más temprana de enfermedades agresivas y reducir el número de exámenes y procedimientos de seguimiento innecesarios."

Sigue siendo necesario un seguimiento a largo plazo para determinar si la prueba mejora la supervivencia y otros resultados para los pacientes, según los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el cribado del cáncer de próstata.

FUENTE: HealthDay TV, 26 de junio de 2026

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