Boxeo en River Plate: Lucas Bastida ganó y retuvo el título Fedelatin AMB supermediano

Lucas Bastida retuvo el cinturón y se fue victorioso

El corazón del barrio porteño de Núñez se transformó en epicentro de una noche especial de boxeo, que se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Club Atlético River Plate. La propuesta no solo reunió a jóvenes promesas del River Boxing Team, sino que también presentó dos peleas profesionales, que tuvieron como ganadores a Bruno Acosta y a Lucas Bastida.

Tras subir las escaleras que llevan hacia el Más Monumental -y que recuerdan a los icónicos escalones del Museo de Arte de Filadelfia, retratados en la saga de películas Rocky-, un cuadrilátero se erigió en el medio de la Carpa San Martín.

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Jorge Brito, junto a Rodolfo D'Onofrio y Diego Bossio.

Desde las 18, y ante la atenta mirada de Jorge Brito, ex presidente de la institución de Núñez y un apasionado del boxeo, el River Boxing Team sacó a relucir sus talentos. Peleadores de diferentes categorías y gimnasios salieron a exhibirse y a mostrarse, ante la mirada atenta de fanáticos y familias, que se hicieron presentes en esta nueva velada. También dijo presente en la velada pugilística otro ex mandatario riverplatense, Rodolfo D’Onofrio, junto a los ex diputados nacionales Emilio Monzó y Diego Bossio, y el juez federal y de boxeo, Jorge Gorini.

Las luces rojas y blancas iluminaron la fría noche porteña. Mientras que en el ring los jóvenes peleadores medían sus capacidades, a sus alrededores se entrenaban los próximos luchadores a subir, en una danza sin fin de jabs y cambios de ritmo. Cerca de las 22.20, Norberto Beto Alonso se sumó a los espectadores y respondió a la euforia colectiva millonaria. Así culminó la previa para dar paso a la primera pelea estelar.

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El "Beto" Alonso saluda al público riverplatense junto a Jorge Brito

Bruno Acosta vs Rolando Wenceslao Mansilla

El primer encuentro enfrentó al “Matador” Acosta, uno de los nombres destacados del boxeo argentino en la categoría supermediano (12-1-0, 9 K.O.), contra “Peligro” Mansilla (21-17-1, 11 K.O.).

Ambos llegaban en inmejorables condiciones: Acosta venía de derrotar a Juan Andrés Figueroa, mientras que Mansilla salió victorioso de su encuentro ante Sergio Mauricio Carabajal.

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Si bien la pelea fue pautada en 8 rounds en la categoría supermediano, el encuentro duró mucho menos de lo esperado. En el primer round, ambos se estudiaron y Mansilla conectó algunos jabs.

La pelea entre Acosta y Mansilla

Sin embargo, el quiebre tuvo lugar en el siguiente asalto: Acosta tomó la iniciativa y fue al frente. Pero una salida en falso de “Peligro” hizo que impactara su cabeza contra la ceja izquierda del “Matador”, lo que le generó un corte profundo al local. Tras la revisión médica pertinente, y luego de que Mansilla le pidiera perdón hasta a los espectadores, se determinó que el combate no podía continuar. Y el árbitro resolvió la descalificación de Mansilla, decretando así el triunfo de Acosta.

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Lucas Bastida vs Alexander Moreno Palacio

Finalmente, llegó el turno del plato principal: desde el rincón rojo, Lucas “El Tornado” Bastida (24-4-1, 14 K.O.) defendía a 10 rounds el título Fedelatin AMB de la categoría supermediano contra Alexander “La Roca” Moreno Palacio (11-4-0, 9 K.O.). El marplatense llegaba victorioso, luego de su encuentro ante Brian Agustín Arregui, en tanto que el colombiano hizo lo propio al ganarle a Nelson Banguero.

Desde el primer round, Bastida mostró sus credenciales, al conectar un cross de derecha y poner contra las cuerdas a Moreno Palacio, quien se mostró más agresivo, pero sin precisión en el inicio. Desde el segundo asalto, el colombiano buscó siempre la zona alta del argentino, mientras que Bastida trabajó arduamente la zona baja de su contrincante.

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Bastida hizo tambalear a Moreno Palacio

Las chispas saltaron en el cuarto round: Bastida conectó un cross de derecha en la cabeza de Moreno, ante el griterío del público local. Pero “La Roca”, que tambaleó, a los pocos minutos respondió con un golpe certero en la cabeza de Bastida. Lo que generó que ambos terminaran extenuados al sonar la campana.

Para el quinto round, el nacido en Mar del Plata continuó con sus cruces en la zona baja, mientras su rival mostró más entrega que técnica. En el sexto y último round, el trabajo de Bastida dio sus frutos: el desgaste acumulado hizo que Moreno Palacio escupiera el bucal y decidiera no salir a disputar el séptimo round. De esta forma, Bastida culminó exitosamente una nueva defensa de su cinturón, tras el nocaut técnico.

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El equipo de peleadores de River Boxing Team se enfrentó a diferentes gimnasios, en varias peleas de exhibición

“Yo sabía que venía por ahí porque él tenía muy buena defensa arriba, entonces se descuidaba mucho abajo. Pero así y todo, el loco se la vino a jugar y fue una digna pelea. Fue un digno rival, duro por momentos y mañero, pero son de las peleas que suman”, estableció Bastida a Infobae.

Además, se refirió a la importancia de presentarse como luchador del cuadro millonario: “La verdad es que estoy muy feliz por representar a River, creo que mi viejo está en el cielo super feliz porque él es muy hincha, así que hoy lo sentí conmigo”.

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De esta manera, culminó una nueva velada boxística en River, una iniciativa que comenzó en 2022, y que busca colocar de nuevo al boxeo como una de las disciplinas más importantes de la institución de Núñez.

Fotografía: Jaime Olivos