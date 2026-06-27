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Investigadores afirman que las estatinas rara vez causan problemas musculares graves

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VIERNES, 26 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Las preocupaciones sobre los graves problemas musculares de las estatinas están exageradas, según un nuevo estudio.

Se espera que los fármacos para bajar el colesterol rara vez causen problemas musculares graves, informaron los investigadores el 25 de junio en The Lancet Digital Health.

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Más del 98% de las personas elegibles para estatinas tienen bajo riesgo de sufrir problemas musculares graves, según una nueva calculadora desarrollada por investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

"Los trastornos musculares graves son una de las preocupaciones más debatidas sobre las estatinas, pero nuestros hallazgos sugieren que el riesgo es muy bajo para la gran mayoría de las personas que podrían beneficiarse del tratamiento", dijo el autor principal Ting Cai, investigador investigador de la universidad, en un comunicado de prensa.

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El dolor muscular es el efecto secundario más común de las estatinas, y los comentarios en línea han generado preocupaciones de que estos medicamentos puedan afectar a adultos activos de mediana edad y a personas mayores.

Para ver si esas preocupaciones están justificadas, los investigadores utilizaron datos de historiales electrónicos de casi 1,8 millones de personas entre 1998 y 2018 para crear una calculadora de riesgos para estatinas y trastornos musculares graves que resultan en hospitalización o muerte.

El modelo utiliza 22 factores registrados rutinariamente --incluyendo la edad, el sexo, problemas musculares previos, deficiencia de vitamina D y otras prescripciones-- para evaluar el riesgo de trastornos musculares derivados del uso de estatinas.

El equipo probó esa calculadora con otros 3,9 millones de personas para validar su precisión.

Los resultados mostraron que las estatinas rara vez provocan problemas musculares que resulten en hospitalización.

"Comprender el riesgo de una persona puede ayudar a poner esas preocupaciones en perspectiva, apoyar decisiones de tratamiento más informadas y proporcionar tranquilidad", afirmó Cai. "Para el pequeño número de personas con mayor riesgo, proporciona a los clínicos una base más clara para discutir el seguimiento, las revisiones o opciones de tratamiento alternativas."

Aunque el estudio se centró en trastornos musculares graves, los investigadores señalaron que síntomas más leves como dolores musculares generalmente no son causados por estatinas.

El estudio también encontró que más del 60% de las personas elegibles para estatinas no las tomaban, a pesar de su alto riesgo de infarto y ictus.

"Las decisiones clínicas suelen basarse en estimaciones de posibles beneficios, pero comprender los posibles daños es igualmente importante", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Constantinos Koshiaris, profesor adjunto de estadística médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nicosia en Chipre.

"Este modelo proporciona una forma de cuantificar ese riesgo a nivel individual, ayudando a fomentar un debate más equilibrado sobre las opciones de tratamiento", afirmó Koshiaris.

Más información

Cleveland Clinic tiene más información sobre estatinas y dolor muscular.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Oxford, 25 de junio de 2026

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