Cuáles son los efectos del té masala en el organismo y cómo prepararlo en el hogar

El té masala, o másala chai, es una bebida originaria de la India que ganó popularidad por su sabor especiado y como alternativa al café o al té convencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té masala, también conocido como masala chai, es una bebida originaria de la India que se consume en distintos países por su sabor especiado.

Según la doctora en Ciencias Biológicas Yolanda Vázquez Mazariego, en Sport Life, esta infusión aporta por su tradición y por las propiedades que aporta. El consumo habitual de té masala se ha convertido en un consumo habitual que ofrece una alternativa al café o al té convencional para quienes buscan una alternativa al café o al té convencional.

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Su popularidad ha ido en aumento gracias a su capacidad para combinar sabor y propiedades atribuidas a sus ingredientes, y se ha convertido en una elección apreciada tanto por quienes buscan su sabor especiado como por quienes desean incorporarla a su dieta mientras disfrutan de una bebida caliente.

La preparación del té masala consiste en hervir las especias con agua, añadir té negro y leche, endulzar al gusto y colar la infusión antes de servir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta tradicional y preparación del té masala

Preparar té masala en casa es sencillo y permite adaptar la receta a los gustos personales. Para medio litro (dos tazas): se necesitan una taza de agua y una taza de leche —que puede ser de origen vegetal, como almendra o avena—, dos cucharaditas de té negro en hojas o dos bolsitas, dos o tres semillas de cardamomo ligeramente trituradas, una rama de canela, dos o tres clavos de olor, un trozo pequeño de jengibre fresco, pelado y machacado, uno o dos granos de pimienta negra si se busca un toque picante, y una o dos cucharaditas de azúcar o miel al gusto.

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El proceso consiste en triturar las especias para liberar sus aceites esenciales y hervirlas junto al agua, la canela y el jengibre durante unos minutos. Después se añade el té negro y se deja hervir a fuego lento.

Se incorpora la leche, se lleva nuevamente a ebullición y se endulza al gusto. Finalmente, se cuela la mezcla antes de servirla caliente. Este método conserva los aromas y propiedades de las especias, y permite disfrutar de una bebida equilibrada y llena de matices.

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El jengibre y el cardamomo del té masala ayudan a mejorar la digestión y la absorción de nutrientes, un punto relevante para la recuperación muscular en deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del té masala para deportistas

El té masala ofrece una combinación de ingredientes que resultan especialmente valiosos para quienes practican deporte. Esta bebida aporta beneficios concretos gracias a las propiedades naturales de sus componentes.

Mejora la digestión y la absorción de nutrientes

El jengibre presente en el té masala ayuda a mejorar la digestión y la absorción de nutrientes esenciales. Esto resulta fundamental para los deportistas, ya que una digestión eficiente permite que el organismo asimile mejor los nutrientes provenientes de los alimentos y suplementos, facilitando así la recuperación muscular.

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El cardamomo, por su parte, también tiene propiedades digestivas que pueden reducir la sensación de pesadez tras las comidas.

El jengibre y el cardamomo del té masala mejoran la digestión y la absorción de nutrientes, lo que favorece la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades antiinflamatorias y alivio de dolores musculares

El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, lo que puede contribuir a disminuir el dolor muscular y la rigidez que suelen experimentarse después de entrenamientos intensos.

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La canela, otro de los ingredientes clave, también exhibe efectos antiinflamatorios y puede aliviar la inflamación de músculos y articulaciones, apoyando la recuperación tras el ejercicio físico.

El jengibre y la canela del té masala tienen propiedades antiinflamatorias que pueden reducir el dolor muscular y la rigidez tras entrenamientos intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumento de la energía y la resistencia

La cafeína presente en el té negro mejora la alerta mental, la concentración y la energía general. Esto se traduce en un mejor rendimiento y mayor resistencia durante la actividad física.

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Además, la cafeína puede aumentar la liberación de adrenalina y la quema de grasa durante el ejercicio, optimizando así la utilización de las reservas energéticas del cuerpo.

La cafeína del té negro en el té masala mejora la alerta mental, la concentración, la energía y la resistencia durante la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejora de la circulación sanguínea

La pimienta negra ayuda a mejorar la circulación sanguínea, un factor esencial para que el oxígeno y los nutrientes lleguen de manera rápida y eficiente a los músculos durante el ejercicio.

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La canela también favorece la circulación, lo que puede mejorar la oxigenación de los tejidos y acelerar el proceso de recuperación.

La pimienta negra y la canela del té masala favorecen la circulación sanguínea y la llegada de oxígeno y nutrientes a los músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción del estrés y la ansiedad

La canela y el cardamomo actúan como especias con efecto calmante. Su consumo regular puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, algo crucial para los deportistas, pues el estrés puede afectar tanto el rendimiento físico como el mental.

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Mantener la mente tranquila antes de competencias o entrenamientos intensos favorece la concentración y el enfoque.

La canela y el cardamomo del té masala pueden reducir el estrés y la ansiedad, dos factores que influyen en el rendimiento físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acción antioxidante

El té negro es rico en polifenoles, antioxidantes que contribuyen a reducir el daño celular causado por los radicales libres.

El esfuerzo físico intenso genera estrés oxidativo, y los antioxidantes presentes en el té masala ayudan a proteger las células musculares y mejorar la recuperación. Las especias también aportan compuestos antioxidantes que combaten el daño muscular y disminuyen el riesgo de lesiones.

El té negro y las especias del té masala aportan antioxidantes, y con leche suman proteínas y carbohidratos que ayudan a la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratación y recuperación muscular

Cuando se consume con leche, el té masala se convierte en una bebida que aporta proteínas y carbohidratos, lo que resulta ideal para la recuperación muscular después del ejercicio.

Esta combinación ayuda a reponer las reservas de glucógeno y promueve la reparación de los músculos.

El té masala con leche aporta proteínas y carbohidratos para la recuperación muscular después del ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo antes y después del entrenamiento

El té masala puede integrarse en la rutina deportiva de diferentes maneras. Antes del entrenamiento, su contenido moderado de cafeína ayuda a mejorar la energía y la concentración, aunque no se recomienda consumirlo justo antes de la actividad física para evitar posibles molestias digestivas.

Después del ejercicio, el té masala con leche es especialmente útil para la recuperación, ya que proporciona líquidos, proteínas y carbohidratos esenciales para reponer las reservas de glucógeno y favorecer la reparación muscular.