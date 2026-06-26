Salud

Cuáles son los efectos del té masala en el organismo y cómo prepararlo en el hogar

La doctora Yolanda Vázquez Mazariego, especialista en Ciencias Biológicas, detalló en Sport Life los beneficios concretos de esta infusión india y las claves para preparar en casa una versión que conserve todas sus propiedades

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Ilustración de una persona sentada en una silla, sosteniendo una taza humeante, con canela, cardamomo, jengibre, clavos de olor y una toalla sobre la mesa.
El té masala, o másala chai, es una bebida originaria de la India que ganó popularidad por su sabor especiado y como alternativa al café o al té convencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té masala, también conocido como masala chai, es una bebida originaria de la India que se consume en distintos países por su sabor especiado.

Según la doctora en Ciencias Biológicas Yolanda Vázquez Mazariego, en Sport Life, esta infusión aporta por su tradición y por las propiedades que aporta. El consumo habitual de té masala se ha convertido en un consumo habitual que ofrece una alternativa al café o al té convencional para quienes buscan una alternativa al café o al té convencional.

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Su popularidad ha ido en aumento gracias a su capacidad para combinar sabor y propiedades atribuidas a sus ingredientes, y se ha convertido en una elección apreciada tanto por quienes buscan su sabor especiado como por quienes desean incorporarla a su dieta mientras disfrutan de una bebida caliente.

Taza de cerámica con té chai caliente, especias flotando (anís estrellado, canela, cardamomo), tetera de cerámica, bol con especias y manta sobre madera.
La preparación del té masala consiste en hervir las especias con agua, añadir té negro y leche, endulzar al gusto y colar la infusión antes de servir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta tradicional y preparación del té masala

Preparar té masala en casa es sencillo y permite adaptar la receta a los gustos personales. Para medio litro (dos tazas): se necesitan una taza de agua y una taza de leche —que puede ser de origen vegetal, como almendra o avena—, dos cucharaditas de té negro en hojas o dos bolsitas, dos o tres semillas de cardamomo ligeramente trituradas, una rama de canela, dos o tres clavos de olor, un trozo pequeño de jengibre fresco, pelado y machacado, uno o dos granos de pimienta negra si se busca un toque picante, y una o dos cucharaditas de azúcar o miel al gusto.

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El proceso consiste en triturar las especias para liberar sus aceites esenciales y hervirlas junto al agua, la canela y el jengibre durante unos minutos. Después se añade el té negro y se deja hervir a fuego lento.

Se incorpora la leche, se lleva nuevamente a ebullición y se endulza al gusto. Finalmente, se cuela la mezcla antes de servirla caliente. Este método conserva los aromas y propiedades de las especias, y permite disfrutar de una bebida equilibrada y llena de matices.

Mujer joven de cabello rizado y suéter marrón, sosteniendo una taza de té, sentada en mesa de madera junto a ventana con una planta de ruda en maceta.
El jengibre y el cardamomo del té masala ayudan a mejorar la digestión y la absorción de nutrientes, un punto relevante para la recuperación muscular en deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del té masala para deportistas

El té masala ofrece una combinación de ingredientes que resultan especialmente valiosos para quienes practican deporte. Esta bebida aporta beneficios concretos gracias a las propiedades naturales de sus componentes.

Mejora la digestión y la absorción de nutrientes

El jengibre presente en el té masala ayuda a mejorar la digestión y la absorción de nutrientes esenciales. Esto resulta fundamental para los deportistas, ya que una digestión eficiente permite que el organismo asimile mejor los nutrientes provenientes de los alimentos y suplementos, facilitando así la recuperación muscular.

El cardamomo, por su parte, también tiene propiedades digestivas que pueden reducir la sensación de pesadez tras las comidas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El jengibre y el cardamomo del té masala mejoran la digestión y la absorción de nutrientes, lo que favorece la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades antiinflamatorias y alivio de dolores musculares

El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, lo que puede contribuir a disminuir el dolor muscular y la rigidez que suelen experimentarse después de entrenamientos intensos.

La canela, otro de los ingredientes clave, también exhibe efectos antiinflamatorios y puede aliviar la inflamación de músculos y articulaciones, apoyando la recuperación tras el ejercicio físico.

Una mujer de cabello castaño con suéter beige claro, ojos cerrados y sonrisa serena, está en el centro de una sala de estar iluminada con un ventanal al fondo.
El jengibre y la canela del té masala tienen propiedades antiinflamatorias que pueden reducir el dolor muscular y la rigidez tras entrenamientos intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumento de la energía y la resistencia

La cafeína presente en el té negro mejora la alerta mental, la concentración y la energía general. Esto se traduce en un mejor rendimiento y mayor resistencia durante la actividad física.

Además, la cafeína puede aumentar la liberación de adrenalina y la quema de grasa durante el ejercicio, optimizando así la utilización de las reservas energéticas del cuerpo.

Ilustración digital de un cerebro azul brillante con conexiones neuronales rojas y naranjas, conectado por haces de luz dorada a una taza de café humeante.
La cafeína del té negro en el té masala mejora la alerta mental, la concentración, la energía y la resistencia durante la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejora de la circulación sanguínea

La pimienta negra ayuda a mejorar la circulación sanguínea, un factor esencial para que el oxígeno y los nutrientes lleguen de manera rápida y eficiente a los músculos durante el ejercicio.

La canela también favorece la circulación, lo que puede mejorar la oxigenación de los tejidos y acelerar el proceso de recuperación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La pimienta negra y la canela del té masala favorecen la circulación sanguínea y la llegada de oxígeno y nutrientes a los músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción del estrés y la ansiedad

La canela y el cardamomo actúan como especias con efecto calmante. Su consumo regular puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, algo crucial para los deportistas, pues el estrés puede afectar tanto el rendimiento físico como el mental.

Mantener la mente tranquila antes de competencias o entrenamientos intensos favorece la concentración y el enfoque.

Ilustración acuarela de hombre maduro meditando con ojos cerrados, ondas azules y verdes alrededor, y un corazón coral en el pecho. Fondo ocre suave.
La canela y el cardamomo del té masala pueden reducir el estrés y la ansiedad, dos factores que influyen en el rendimiento físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acción antioxidante

El té negro es rico en polifenoles, antioxidantes que contribuyen a reducir el daño celular causado por los radicales libres.

El esfuerzo físico intenso genera estrés oxidativo, y los antioxidantes presentes en el té masala ayudan a proteger las células musculares y mejorar la recuperación. Las especias también aportan compuestos antioxidantes que combaten el daño muscular y disminuyen el riesgo de lesiones.

Ilustración 3D de un cerebro humano flotando, rodeado por un torbellino de partículas doradas brillantes de vitamina E, con un fondo de laboratorio desenfocado.
El té negro y las especias del té masala aportan antioxidantes, y con leche suman proteínas y carbohidratos que ayudan a la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratación y recuperación muscular

Cuando se consume con leche, el té masala se convierte en una bebida que aporta proteínas y carbohidratos, lo que resulta ideal para la recuperación muscular después del ejercicio.

Esta combinación ayuda a reponer las reservas de glucógeno y promueve la reparación de los músculos.

Una persona de espaldas a la cámara exhibiendo sus músculos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El té masala con leche aporta proteínas y carbohidratos para la recuperación muscular después del ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo antes y después del entrenamiento

El té masala puede integrarse en la rutina deportiva de diferentes maneras. Antes del entrenamiento, su contenido moderado de cafeína ayuda a mejorar la energía y la concentración, aunque no se recomienda consumirlo justo antes de la actividad física para evitar posibles molestias digestivas.

Después del ejercicio, el té masala con leche es especialmente útil para la recuperación, ya que proporciona líquidos, proteínas y carbohidratos esenciales para reponer las reservas de glucógeno y favorecer la reparación muscular.

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