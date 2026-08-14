Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo podría ocurrir, según el Servicio Meteorológico Nacional

El período asociado a la tormenta de Santa Rosa abarca los últimos días de agosto y los primeros de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cercanía con el fin de agosto reaviva una de las tradiciones meteorológicas más arraigadas en la memoria colectiva de la Argentina: la expectativa ante la posible aparición de la tormenta de Santa Rosa.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno no corresponde a un evento meteorológico específico, sino a una tradición que asocia las lluvias y tormentas de fines de agosto y principios de septiembre con la figura de Santa Rosa de Lima como protagonista.

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¿Qué es la tormenta de Santa Rosa?

La tradición asocia lluvias intensas cerca de la fecha de Santa Rosa de Lima con intervenciones milagrosas de la santa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denominada tormenta de Santa Rosa es, en realidad, una concepción popular que vincula episodios de lluvias y tormentas intensas con la festividad religiosa dedicada a Santa Rosa de Lima.

El fenómeno suele identificarse con cualquier temporal que ocurra en las cercanías del 30 de agosto, fecha en la que, en muchas regiones, se conmemora a la santa.

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La tradición tiene su origen en una leyenda de 1615, cuando la religiosa habría logrado, a través de sus oraciones, desatar una tormenta que impidió el desembarco de piratas en Lima.

¿Por qué se llama tormenta de Santa Rosa?

El fenómeno debe su nombre a la festividad religiosa que conmemora a Santa Rosa de Lima (Andina)

El nombre remite a Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, quien fue declarada patrona de Lima y de América. El relato cuenta que la intervención milagrosa de la santa protegió a la ciudad de un ataque pirata, tras lo cual los temporales que se presentan hacia el final del invierno en el hemisferio sur comenzaron a asociarse a su figura.

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La fecha de la festividad, originalmente el 30 de agosto, fue modificada por la Iglesia Católica en 1969, ubicándola el 23 de agosto, aunque en muchos lugares de la Argentina se mantiene la conmemoración tradicional a fin de mes.

¿Cuándo sucede la tormenta de Santa Rosa?

Las tormentas asociadas a la tradición pueden presentarse hasta quince días antes o después de la fecha central (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta de Santa Rosa no tiene una fecha fija, aunque la costumbre la sitúa en torno al 30 de agosto.

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El organismo explicó que la tormenta puede producirse unos días antes o después de la efeméride: “Generalmente, ocurre entre cinco días antes y cinco días después del 30 de agosto, aunque puede adelantarse o postergarse hasta quince días alrededor de esa fecha”.

Así, cualquier tormenta fuerte que se registre en la última semana de agosto o la primera de septiembre suele ser adjudicada a la santa, sin que exista un patrón invariable.

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¿Qué dice la ciencia sobre este fenómeno?

Los registros históricos muestran que solo en el 57% de los años analizados hubo tormentas cerca del 30 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista meteorológico, el SMN indica que la llamada tormenta de Santa Rosa corresponde al período de transición entre el invierno y la primavera, cuando se dan cambios en la circulación atmosférica.

Según explicó en una nota previa de Infobae la especialista en ciencias de la atmósfera Paola Salio (UBA/Conicet), “lo que favorece la formación de tormentas hacia fines de agosto o principios de septiembre es la llegada de aire húmedo del norte, que vuelve inestable la atmósfera”.

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Desde el SMN, en tanto, detallan que “la proximidad de la primavera genera condiciones propicias para que se desarrollen tormentas, como la presencia de aire cálido y mayor humedad”. En ese período, los frentes fríos todavía son frecuentes y, al combinarse con el aire cálido y húmedo, pueden originar tormentas de mayor intensidad. El organismo, además, remarcó que “no hay evidencia de que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra tormenta del año”.

¿Con qué frecuencia ocurre la tormenta de Santa Rosa?

El Servicio Meteorológico Nacional señala que la tormenta de Santa Rosa no ocurre todos los años, pese a la fuerza de la creencia popular (AP)

Un análisis estadístico del SMN que abarcó 118 años de registros, entre 1906 y 2023, focalizándose en el período comprendido entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre reveló que en 67 oportunidades —el 57% de los años analizados— se presentaron tormentas en ese lapso. Sin embargo, no todas esas tormentas estuvieron acompañadas por lluvias intensas o acumulados excepcionales.

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“Aunque la creencia popular espera un temporal destacado, los registros muestran que no siempre ocurre una tormenta relevante cerca de la fecha de Santa Rosa”, puntualizaron desde el SMN en declaraciones recogidas por Infobae.

¿Qué esperar para la tormenta de Santa Rosa 2026?

El SMN recomienda seguir los pronósticos oficiales para anticipar la evolución del tiempo en el cierre del invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El invierno de 2026 mostró una sucesión de días nublados y lluviosos en distintas zonas del país. El SMN advirtió que, aunque existe una probabilidad estadística mayor de que se registren tormentas entre fines de agosto y principios de septiembre, la ocurrencia de un evento de gran magnitud no está asegurada.

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La institución recomienda seguir los pronósticos oficiales para obtener información precisa sobre la evolución de las condiciones atmosféricas en los últimos días de agosto. “Habrá que esperar la evolución de la atmósfera y los reportes diarios, porque la presencia de lluvias o tormentas fuertes no se puede afirmar con anticipación absoluta”, resaltó el SMN.

En años anteriores, como en 2024, la tormenta se produjo exactamente el 30 de agosto, impulsada por un sistema de baja presión sobre la región pampeana. Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el este de La Pampa y la ciudad de Buenos Aires resultaron las más afectadas, según registros de Infobae. El organismo meteorológico prevé que, hacia el cierre de la última semana de agosto, podrían repetirse episodios de lluvias y tormentas en la región central y el litoral.

El fenómeno conocido como tormenta de Santa Rosa continúa siendo un referente del folclore climático argentino, aunque la ciencia no lo reconoce como un evento extraordinario ni exclusivo de la fecha. Los especialistas recomiendan prestar atención a los avisos oficiales y mantener la precaución habitual frente a cualquier temporal en el cambio de estación.