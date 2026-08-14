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Por qué hidratarse bien es más importante de lo que parece

Especialistas explican cómo el agua influye en funciones claves del cuerpo, desde la energía y la concentración hasta la regulación de la temperatura y el equilibrio interno

Silueta de una mujer bebiendo agua directamente de una botella de plástico. El sol brilla por detrás de ella contra el cielo azul con nubes dispersas.
La hidratación adecuada sostiene funciones del organismo como la circulación, la actividad cerebral y el equilibrio interno del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando faltan líquidos, el cuerpo suele enviar señales rápidas, como dolor de cabeza, cansancio o irritabilidad. Lo que recibe menos atención es que una hidratación adecuada sostiene funciones básicas del organismo durante todo el día, desde la circulación hasta la actividad cerebral.

Real Simple reunió la mirada de especialistas en medicina deportiva, emergencias y bienestar para explicar por qué el agua no solo evita la deshidratación, sino que también participa en procesos esenciales para el funcionamiento de células, tejidos y órganos.

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Los expertos coinciden en un punto central: el beneficio de beber agua con regularidad no aparece solo en contextos extremos, como el calor intenso o el ejercicio, sino también en tareas cotidianas como pensar con claridad, conservar la energía y mantener el equilibrio interno del cuerpo.

Qué funciones cumple el agua en el organismo

La médica especialista en medicina deportiva Mariam Zakhary explicó a Real Simple que los niveles de hidratación influyen en el cuerpo en distintas escalas. A nivel celular, el agua facilita el transporte de oxígeno y nutrientes hacia las células, un mecanismo que sostiene la producción de energía. En una dimensión más amplia, también contribuye al funcionamiento del cerebro y al sistema inmune.

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La médica de emergencias Elizabeth Rubin definió la hidratación como una base del funcionamiento general del organismo. Según indicó en declaraciones recogidas por Real Simple, “el agua ayuda a regular la temperatura corporal, favorece el flujo sanguíneo, participa en el transporte de nutrientes y acompaña el desempeño normal de músculos y cerebro”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El agua facilita el transporte de oxígeno y nutrientes hacia las células y sostiene la producción de energía, según Mariam Zakhary (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa acción múltiple se relaciona con un dato estructural: la mayor parte del cuerpo humano está compuesta por agua. A partir de ese punto, los especialistas consultados por el medio sostienen que su presencia adecuada repercute en varios sistemas al mismo tiempo y explica por qué sus efectos se perciben en distintas funciones de manera simultánea.

El impacto sobre el cerebro, los músculos y otros órganos

Entre los órganos que más se benefician aparece el cerebro. Zakhary señaló que el agua interviene en la producción de neurotransmisores como serotonina y dopamina, compuestos vinculados con el estado de ánimo. Esa relación ayuda a entender por qué una baja ingesta de líquidos puede asociarse con fatiga mental, mal humor o menor concentración.

Real Simple también remarcó que el efecto de la hidratación se extiende a los tejidos y órganos en general. Si las células cuentan con el soporte necesario para funcionar, el resto de los procesos del cuerpo puede sostenerse con mayor equilibrio. Esa cadena alcanza la digestión, la salud muscular, las articulaciones y el foco mental en actividades diarias.

La especialista Kellyann Petrucci añadió que la hidratación no depende solo del consumo de agua, sino también del balance de líquidos y electrolitos. Minerales como sodio y potasio participan en la regulación de ese equilibrio y tienen incidencia directa sobre la señalización nerviosa y la función muscular.

Por qué el equilibrio de líquidos también importa

Mujer con cabello corto bebe agua de un vaso de cristal en la cama. Hay un despertador digital que marca las 7:03 AM y una ventana al fondo.
El cerebro se beneficia de la hidratación porque el agua interviene en la producción de neurotransmisores como serotonina y dopamina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El planteo de Petrucci introduce un aspecto que suele quedar fuera de la conversación pública. Mantenerse hidratado no equivale únicamente a tomar agua en cantidad suficiente, sino a conservar un entorno interno estable para que el organismo administre bien sus fluidos.

Ese punto cobra más relevancia en situaciones de pérdida de agua, como jornadas de mucho calor o actividad física intensa. En esos casos, el sudor arrastra parte de los electrolitos que el cuerpo necesita para sostener el equilibrio hídrico. Sodio y potasio cumplen un papel directo en esa regulación, según los especialistas citados por Real Simple.

Rubin sostuvo que, en días de sudoración abundante o exposición prolongada a altas temperaturas, puede resultar útil sumar electrolitos. Zakhary coincidió con esa evaluación, aunque aclaró que para la mayoría de las personas, en condiciones habituales, el agua sola suele alcanzar para cubrir las necesidades diarias.

Cómo incorporar el hábito de hidratarse

Los expertos consultados por Real Simple coincidieron en una recomendación práctica: tomar agua debe formar parte de la rutina y no quedar sujeto a la aparición de la sed. Esa estrategia busca evitar que la reposición de líquidos llegue tarde, sobre todo en épocas de calor o en jornadas con muchas actividades.

Una mano femenina sostiene un vaso de vidrio transparente con agua. El vaso presenta gotas de condensación en su superficie externa.
Los expertos recomendaron incorporar el hábito de tomar agua en la rutina diaria y reservar las bebidas con electrolitos para ejercicio prolongado o sudoración intensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas sugeridas figuran programar recordatorios cada pocas horas, llevar una botella reutilizable y asociar la ingesta de agua a hábitos ya instalados, como las comidas o la salida del hogar. La idea es volver automático un gesto que muchas personas postergan hasta notar cansancio o sequedad.

En esa misma línea, los especialistas señalaron que las bebidas con electrolitos tienen un uso más específico. Su aporte cobra sentido en contextos de ejercicio prolongado o sudoración intensa, mientras que para el consumo diario regular, el agua sigue como la opción principal.

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