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Los amaba, los mató: el caso de una madre que asesinó a sus tres hijos conmueve a Estados Unidos

Lindsay Clancy es juzgada en Massachusetts por los crímenes cometidos en 2023. En Infobae a las Nueve, una psicóloga perinatal abordó los riesgos de la salud mental en el posparto y la falta de prevención

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Durante la emisión de Infobae a las Nueve, el equipo analizó el inicio del juicio a Lindsay Clancy, la madre estadounidense acusada de asesinar a sus tres hijos en 2023. La psicóloga perinatal Noelia Kasperavicius aportó su mirada sobre las enfermedades mentales vinculadas al puerperio.

Los abogados defensores de la acusada no negaron el crimen, pero sostuvieron que la acusada no es penalmente responsable porque sufría psicosis posparto, condición diagnosticada por varios profesionales que declararon en el tribunal. La psiquiatra que la trató confirmó que Clancy había solicitado ajustes en su medicación en reiteradas oportunidades y que consultó por ayuda en distintos centros de salud.

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En una entrevista durante el ciclo matutino de Infobae en Vivo, la especialista de la Red Latinoamericana de Salud Mental Perinatal explicó que el cuadro que atravesó la acusada corresponde a una “psicosis puerperal”, el trastorno mental más grave del posparto: “Es un trastorno mental muy grave porque implica tanto suicidio como infanticidio, que es lo que sucedió con Lindsay”.

Una psiquiatra busca frenar la demanda civil de Lindsay Clancy en medio del juicio por el crimen de sus hijos
La defensa sostiene que Lindsay Clancy atravesó un cuadro de psicosis posparto, un diagnóstico avalado por psiquiatras y psicólogos que declararon en el juicio (Reuters)

Aclaró que se diferencia de la depresión posparto, que es mucho más frecuente y, aunque puede ser tratable, el periodo de maternidad constituye “el momento más vulnerable para las mujeres”.

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En diálogo con los conductores de Infobae a las Nueve —Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet—, Kasperavicius profundizó: “El puerperio puede durar hasta dos o tres años. Los cuarenta días que se suelen mencionar son solo un parámetro médico. Después hay un puerperio emocional que continúa mucho más allá”.

Subrayó la importancia de la contención y de consultar a tiempo con profesionales: “Lindsay, de hecho, pidió ayuda un montón de veces, fue a distintos centros y no la pudieron escuchar”.

El caso Lindsay Clancy y la discusión judicial sobre la salud mental

Una mujer de perfil con cabello oscuro y blusa clara mira hacia abajo en un ambiente interior, con una figura borrosa al fondo
Lindsay Clancy, en el tribunal de Massachusetts durante el inicio de su juicio por el asesinato de sus tres hijos, ocurrido en enero de 2023 (Reuters)

En enero de 2023, la detención de Lindsay Clancy por el asesinato de sus tres hijos en Massachusetts sacudió a la sociedad estadounidense y abrió un debate sobre la salud mental materna. Mientras la defensa argumentó que la acusada sufría psicosis posparto, la fiscalía sostuvo que actuó con premeditación, apoyada en los testimonios y las circunstancias del hecho.

La psicóloga Noelia Kasperavicius explicó que la psicosis puerperal puede aparecer tanto en mujeres con antecedentes como en quienes atraviesan el primer episodio tras el parto: “En este caso, hubo señales: la paciente estuvo cuarenta y ocho horas sin dormir, le cambiaron ocho veces la medicación en tres semanas”.

Según la especialista, este cuadro afecta a uno o dos casos cada mil mujeres y genera una desconexión total con la realidad: “Ella escuchaba voces. En ese momento no estaba razonando, vino una voz que le dijo eso y lo hizo”.

La psicóloga perinatal Noelia Kasperavicius, invitada en Infobae a las Nueve, explicó que la psicosis puerperal puede involucrar alucinaciones y desconexión con la realidad
La psicóloga perinatal Noelia Kasperavicius, invitada en Infobae a las Nueve, explicó que la psicosis puerperal puede involucrar alucinaciones y desconexión con la realidad

Los riesgos invisibles del puerperio y el rol de la prevención

Kasperavicius enfatizó los factores de riesgo que pueden desencadenar cuadros graves en el puerperio: “La falta de sueño es tremendamente vulnerable para una mujer, puede desencadenar estos cuadros. Pero si hay un equipo y se puede tratar, se previene muchísimo”.

Resaltó que muchas mujeres no consultan por miedo al estigma o por subestimar sus síntomas: “Muchas veces piensan que debe ser normal sentirse así. Hay temor a ser tildada de loca o a que le saquen el bebé si se siente muy mal”.

La especialista advirtió que la presión social sobre la maternidad puede agravar el malestar: “Se pone una presión enorme en las mujeres para que el embarazo y la maternidad sean lo más feliz del mundo. Y la mayoría de las veces no sucede así”. Recomendó prestar atención a señales como alteraciones del sueño, dificultades para descansar o expresiones de malestar persistente, tanto por parte de la madre como de su entorno cercano.

Kasperavicius postuló la necesidad de incluir estos temas en los cursos preparto y en la consulta obstétrica: “Se habla muy poco. Los cursos preparto enseñan lo biológico, pero nadie te dice lo que puede pasar con la salud mental”.

La psicóloga subrayó la importancia de escuchar y acompañar: “La mamá que está mal lo dice. La red, el descanso y la consulta a tiempo son claves”.

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