Por qué madrugar puede mejorar la salud: cuatro efectos positivos, según la ciencia

Madrugar se asocia con mejoras en el bienestar mental y en la salud metabólica según especialistas citados por EatingWell. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madrugar y salud se asocia con cuatro posibles beneficios, según expertos de EatingWell: apoyo al bienestar mental, mejores indicadores metabólicos, más constancia para hacer ejercicio y menos tendencia a comer por la noche.

Según el medio citado, esos cuatro beneficios posibles son menor malestar psicológico, mejor salud metabólica, mayor facilidad para mantener una rutina de ejercicio y menos picoteo nocturno. Subraya además que lo principal es dormir entre 7 y 9 horas con buena calidad y horarios regulares.

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Diversas investigaciones respaldan que los ritmos circadianos alineados con los ciclos de luz natural mejoran parámetros de salud. Por ejemplo, la American Academy of Sleep Medicine recomienda mantener horarios regulares de sueño y vigilia, ya que la desincronización se asocia con más riesgo de trastornos metabólicos y del estado de ánimo. Este alineamiento favorece procesos hormonales y metabólicos esenciales para el bienestar integral.

Un horario de sueño más temprano favorece la regularidad de los ritmos circadianos alineados con la luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Madrugar puede favorecer el bienestar mental

La información recogida por el medio señala una relación entre horarios de sueño más tempranos y menores tasas de depresión, ansiedad y malestar psicológico.

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Hannah Holmes, psicóloga clínica y profesora, afirmó al medio que las personas con un cronotipo más temprano “tienden a tener menos depresión, ansiedad y malestar psicológico general” que quienes se acuestan más tarde y duermen hasta más tarde.

Dormir entre 7 y 9 horas con buena calidad se mantiene como la recomendación central del artículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karman Meyer, dietista registrada e instructora de yoga, citada por EatingWell, explicó que despertarse temprano puede ayudar a alinear el cuerpo con la luz natural. Esa sincronía contribuye a regular el ritmo circadiano y podría respaldar el bienestar mental.

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Holmes añadió que la organización social habitual también influye. “Vivimos en una sociedad donde las clases empiezan tan temprano como a las 7 u 8 a.m. y una jornada laboral típica es de 9 a 5”, dijo al medio.

2. Un horario más temprano se asocia con mejor salud metabólica

Mantener horarios estables de sueño y vigilia se vincula con mejores hábitos de salud a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo beneficio que resume EatingWell apunta a la salud metabólica. Simran Malhotra, médica y coach certificada, explicó al medio que los estudios vinculan un horario más temprano con marcadores más favorables, como menor índice de masa corporal, colesterol más bajo y mejor control de la glucosa.

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La nota también menciona un estudio reciente sobre cronotipo vespertino y salud cardiovascular. Según ese trabajo, quienes trasnochan tienden a mostrar peor salud cardiovascular que los madrugadores y a obtener peores resultados en Life’s Essential 8, una medida de la American Heart Association que incluye factores de dieta y estilo de vida.

El artículo atribuye esa diferencia, entre otras posibilidades, a una mejor alineación circadiana en quienes despiertan antes. Añade que ese grupo suele ser más activo, elegir alimentos más saludables y tener menos probabilidad de fumar o beber alcohol.

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Los cronotipos matutinos presentan asociaciones con menor malestar psicológico en diversos estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un meta-análisis publicado en la revista Sleep Medicine Reviews analizó a más de 30 mil adultos y halló que los cronotipos matutinos presentan menos incidencia de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.

Los autores concluyeron que adaptar los horarios de sueño a patrones más tempranos podría ofrecer protección adicional frente a enfermedades metabólicas crónicas.

3. Levantarse temprano puede ayudar a sostener el ejercicio

Entrenar por la mañana se asocia con mayor constancia y más movimiento durante el resto del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio citado subraya que hacer ejercicio aporta beneficios a cualquier hora, aunque cumplir la rutina puede resultar más fácil antes de que arranquen las obligaciones del día.

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La publicación cita investigaciones según las cuales quienes entrenan por la mañana suelen mantener mejor el hábito y moverse más durante la jornada.

Meyer lo resumió así en declaraciones recogidas por el medio: “Las personas madrugadoras pueden tener más probabilidades de encajar un entrenamiento matutino antes de que las exigencias del día se interpongan”.

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Adelantar la rutina puede reducir las oportunidades de comer por la noche y de sostener el picoteo tardío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto añade también puede reforzar el ritmo circadiano y favorecer más alerta por la mañana y más relajación por la noche.

4. Un horario temprano puede reducir la ingesta nocturna

Acostarse y levantarse antes también puede recortar las oportunidades de comer de noche. La fuente indica que trasnochar abre más espacio para consumir alimentos muy calóricos y con alto contenido de azúcar, grasa y sal.

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La ingesta nocturna frecuente se relaciona con peores resultados de salud según lo citado en la nota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meyer sostuvo en EatingWell que un horario más temprano puede reducir los antojos que suelen aparecer a última hora. El artículo añade que la ingesta nocturna frecuente se relaciona con peores resultados de salud, por lo que adelantar la rutina podría ayudar en el control del peso y en la salud general.

El artículo recoge además una recomendación práctica para quienes identifican ese patrón. Si los antojos aparecen a una hora previsible, acostarse antes de ese momento o evitar la cocina desde cierta hora puede ayudar a cortar el hábito.

Holmes y Meyer coinciden en que levantarse temprano no es una obligación para estar sano. Según el medio, la prioridad es un sueño suficiente, de buena calidad y estable en sus horarios, y cualquier cambio de rutina conviene hacerlo poco a poco.