Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

¿​Por qué el cuerpo habla cuando la mente calla? Señales y cómo encontrar alivio, según expertos

Especialistas consultados por Infobae explican cómo algunas molestias físicas pueden reflejar emociones no expresadas. Mediante ejemplos cotidianos, detallan por qué los síntomas pueden ser señales de conflictos internos y describen caminos posibles para encontrar bienestar

Hombre con camisa gris de manga larga y manos entrelazadas sobre el pecho, frente a una ventana luminosa.
Molestias como presión en el pecho o malestar digestivo pueden ser señales de conflictos emocionales que buscan una vía de expresión a través del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El cuerpo puede convertirse en el principal vehículo de expresión para emociones y conflictos internos no verbalizados. Según especialistas, existe una relación directa entre el malestar psíquico y la manifestación de síntomas físicos, fenómeno que se observa tanto en la consulta clínica como en situaciones cotidianas.

El psiquiatra Diego López de Gomara, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), explicó en diálogo con Infobae que “el cuerpo no es simplemente un organismo biológico; es también un lugar donde se inscribe nuestra historia”.

PUBLICIDAD

El experto remarcó que muchas personas creen haber superado situaciones difíciles, como un conflicto, una pérdida o una preocupación, pero aquello que no pudo ponerse en palabras busca otra vía de expresión. Según el especialista, “el cuerpo puede convertirse en ese escenario donde se representan vivencias que no logran ser dichas”.

Por qué cada persona reacciona distinto

Una mujer adulta sentada en un sillón, mira hacia una ventana con luz natural. Se observa una lámpara en el fondo y partículas de polvo en el aire.
Especialistas explican que el cuerpo puede manifestar síntomas físicos cuando existen emociones o conflictos no expresados verbalmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, López de Gomara advirtió que “no todo síntoma físico tiene un origen psicológico”. El profesional subrayó la importancia de no atribuir automáticamente cualquier dolor o molestia a causas emocionales.

PUBLICIDAD

“Es importante aclararlo. Pero sí sabemos que la vida emocional puede influir en el modo en que vivimos el cuerpo; puede intensificar molestias o incluso dar una forma corporal a un sufrimiento que todavía no ha podido ser dicho”, agregó López de Gomara. Esta influencia de lo emocional sobre lo físico se observa en múltiples cuadros, desde molestias digestivas hasta dolores musculares, insomnio o palpitaciones.

El especialista sostuvo que cada persona responde de manera particular ante el estrés, las preocupaciones o los conflictos emocionales. “El cuerpo tiene su estilo propio”, describió López de Gomara.

Algunos individuos presentan tensión en la nuca, otros manifiestan insomnio, problemas digestivos o palpitaciones. Frente a una misma situación, las respuestas físicas pueden ser opuestas. Por esa razón, el psiquiatra indicó: “No existe una traducción automática que permita afirmar que tal dolor significa tal conflicto. Un mismo síntoma puede tener sentidos muy diferentes según quién lo experimente y en qué momento de su vida aparezca”.

Cómo el cuerpo expresa el malestar emocional

Un hombre de espaldas camina por un sendero de tierra en un parque, rodeado de césped verde y árboles iluminados por el sol.
La búsqueda de espacios de calma, como paseos al aire libre, pueden ayudar a encontrar alivio cuando el cuerpo expresa lo que la mente no logra poner en palabras (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida cotidiana, es frecuente observar cómo el cuerpo reacciona ante situaciones de tensión emocional. El nudo en la garganta previo a una conversación difícil, la presión en la boca del estómago al pensar en una deuda pendiente, el dolor de cabeza tras un día de estrés o la contracción muscular al regresar a casa con preocupaciones acumuladas son ejemplos de la manera en que el cuerpo toma la palabra cuando la mente permanece en silencio.

La psiquiatra y psicoanalista Alejandra Gómez, coordinadora del Departamento de Psicosis de la APA, aportó a Infobae que “estos conflictos pueden llegar a manifestarse a través de los síntomas corporales, por ejemplo, las parálisis histéricas que Freud describe a fines del siglo XIX e inicios del XX”

“Aquí lo inconsciente reprimido retorna a través del cuerpo, expresándose como parálisis, anestesias, dolores sin causa orgánica”, agregó Gómez. Y sumó que también puede manifestarse a través del cuerpo una gran cantidad de angustia sin posibilidad de simbolización. “Tenemos aquí el consignado ‘ataque de pánico’ con modalidades sintomáticas varias, que dan cuenta”, explicó la especialista.

Una mujer sentada con las piernas cruzadas, camiseta gris, pantalones oscuros y manos en gesto, con un fondo natural borroso y suelo de madera.
El proceso terapéutico y las técnicas de relajación contribuyen a que las personas puedan simbolizar sus emociones y reducir síntomas físicos asociados al malestar psíquico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de señales físicas asociadas a conflictos emocionales es amplia. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la tensión muscular, los problemas digestivos, la taquicardia, la sudoración, la fatiga y la falta de aire.

Gómez puntualizó que estas expresiones de conflicto o de grandes montos de angustia escapan a la posibilidad de poner en palabras un conflicto profundo: “Son indicadores de un sufrimiento oculto, ni el sujeto lo conoce ni tiene acceso a la palabra”. En muchos casos, la persona consulta a diferentes médicos, se somete a estudios y espera una explicación precisa. Cuando los resultados no arrojan ninguna causa orgánica, la frustración puede incrementarse.

El psiquiatra y profesor emérito Juan Eduardo Tesone, también miembro titular de la APA, explicó a Infobae que “cuando los conflictos son negados o banalizados por la persona, es el cuerpo que comienza a ‘hablar’”.

Tesone detalló que el cuerpo lo hace a través de síntomas corporales que suplantan a los psíquicos. Entre las manifestaciones posibles, el especialista mencionó la fibromialgia, los broncoespasmos, la colitis, las contracturas, las lumbalgias y afecciones en la piel.

Para Tesone, resulta esencial considerar al ser humano como una “unidad cuerpo-psique”. El especialista detalló que ni el psiquismo ni el cuerpo se expresan de manera autónoma. Por ese motivo, se habla de síntomas a predominio psíquico o a predominio somático.

Tesone señaló que el objetivo es “psiquiquizar” el conflicto, es decir, que sea vivido como conflicto psíquico: “Aunque suena paradójico, es ‘preferible’ que se neurotice, lo cual significa una mayor capacidad de simbolizar los conflictos, alcanzando una posibilidad metafórica que proteja al cuerpo”.

La visión de los especialistas sobre la unidad cuerpo-mente

Silueta de persona con cerebro visible, líneas onduladas de colores vibrantes, una luz brillante en el pecho, hojas verdes y círculos concéntricos de agua.
La interacción entre mente y cuerpo es clave en la aparición de síntomas físicos vinculados a emociones no expresadas, destacan expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuadros en los que el cuerpo refleja conflictos emocionales no siempre resultan sencillos de identificar. Los expertos consultados por Infobae coincidieron en que muchas personas buscan alivio a través de consultas médicas, estudios y tratamientos. El abordaje interdisciplinario permite descartar causas orgánicas y, en caso de ser necesario, iniciar un tratamiento psicológico o psiquiátrico orientado a la identificación y elaboración del conflicto subyacente.

López de Gomara advirtió que la tendencia a “silenciar” los problemas emocionales es frecuente. “Hay quienes prefieren no hablar de sus emociones y otros las esconden bajo rutinas, silencios o distracciones. Pero el cuerpo sigue ahí, recordando que lo que no se dice no desaparece”, sostuvo el psiquiatra. En este sentido, el proceso terapéutico busca que la persona logre simbolizar sus conflictos y emociones, transformando el sufrimiento físico en una elaboración psíquica que facilite el bienestar integral.

El trabajo de los profesionales de la salud mental apunta a acompañar a quienes atraviesan estos cuadros, ayudando a que puedan poner en palabras lo que hasta ese momento se expresó a través del cuerpo. No existe una única receta para transitar este proceso. Algunas personas encuentran alivio en la palabra, otras en la música, en el arte o en el contacto con la naturaleza. La búsqueda de apoyo profesional, la confianza en alguien cercano o la expresión creativa pueden abrir caminos hacia la comprensión y el alivio del malestar.

La interacción compleja entre mente y cuerpo plantea interrogantes en la clínica diaria. Los especialistas de la APA enfatizaron la importancia de una mirada integral y de la colaboración entre diferentes disciplinas de la salud. Solo a través de una evaluación cuidadosa y personalizada es posible diferenciar entre síntomas con origen orgánico y aquellos que responden a conflictos emocionales. El reconocimiento de esta trama entre lo físico y lo psíquico permite avanzar en tratamientos más efectivos y ajustados a las necesidades de cada persona.

Temas Relacionados

psicologíaemocionescuerpo y mentesalud mentalúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

La investigación siguió a 5.227 alumnos de Italia y detectó que el uso entre los 11 y 13 años reduce los resultados en lengua y matemáticas, con una pérdida equivalente a medio año de aprendizaje

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

Cómo funciona la IA que podría detectar señales de mayor mortalidad en estudios del sueño

El modelo de Cleveland Clinic analizó más de 10.000 polisomnografías y agrupó a los pacientes en cinco perfiles con trayectorias clínicas distintas. El estudio mostró diferencias que no aparecían con las mediciones tradicionales de apnea

Cómo funciona la IA que podría detectar señales de mayor mortalidad en estudios del sueño

Los 5 alimentos que aportan más fibra por porción que el pan integral

Legumbres, semillas, frutas y verduras concentran cantidades superiores de este nutriente, cuyo consumo insuficiente sigue siendo frecuente y se vincula con efectos sobre la digestión, la saciedad y la salud cardiovascular

Los 5 alimentos que aportan más fibra por porción que el pan integral

¿El azúcar fue un ingrediente clave en la evolución del cerebro humano?

Una revisión publicada en la revista Science reabrió el debate: los investigadores aseguran que la glucosa proveniente de frutas y miel pudo haber sido tan importante como la carne en el desarrollo evolutivo de la especie

¿El azúcar fue un ingrediente clave en la evolución del cerebro humano?

Sentarse derecho puede cambiar el estado de ánimo y las decisiones, según un estudio de la Universidad McGill

Un experimento con casi 200 voluntarios analizó cómo la posición del cuerpo se vincula con procesos emocionales y cognitivos, y abre nuevas preguntas sobre el rol del entorno físico en la conducta cotidiana

Sentarse derecho puede cambiar el estado de ánimo y las decisiones, según un estudio de la Universidad McGill

DEPORTES

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España declaró que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

La millonaria cifra a la que se vendería la pelota que usó Maradona para sus dos goles ante Inglaterra en el Mundial 1986: cuándo será la subasta

TELESHOW

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

Erika Mitdank estalló en sus redes contra su hermana: “La persona que más daño me causó en esta vida”

Joaquín Cavanna: “Vivir esta fama después de los 40 es una fantasía”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá mantiene en prisión preventiva a exdirector de Innovación por presunto enriquecimiento injustificado

Panamá mantiene en prisión preventiva a exdirector de Innovación por presunto enriquecimiento injustificado

El Gobierno de Estados Unidos busca contratar a una empresa para cobrar multas migratorias en Guatemala, México y Honduras

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

En fotos: nuevos soldados se sumarán al Plan Control Territorial para reforzar las tareas de seguridad en El Salvador

Sandinismo familiar: ¿Cómo Ortega convirtió la revolución en un régimen de pareja?