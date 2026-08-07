Intercambiaron el Posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos: los detuvieron

Cuatro detenidos por una estafa millonaria a Shell en una estación de servicio de San Martín

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Cuatro personas fueron detenidas en el marco de una investigación realizada por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense acusadas de integrar una banda que ejecutó una estafa de 38 millones de pesos contra la empresa Shell. La maniobra fue en una estación de servicio ubicada en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.

El caso se originó a principios de mayo, cuando representantes de la firma petrolera denunciaron ante el Ministerio Público Fiscal un faltante millonario detectado en una de sus sucursales, lo que dio inicio a una causa que derivó en la identificación y arresto de los principales sospechosos.

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La maniobra investigada consistió en la intervención fraudulenta de un dispositivo Posnet utilizado para el cobro de combustibles. Según la investigación, la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos recolectó imágenes de cámaras de seguridad que documentan el momento en el que un hombre, aprovechando un instante en que el empleado de playa estaba distraído, descendió de un automóvil Volkswagen Gol y procedió a intercambiar el terminal de cobro electrónico. Este movimiento permitió operar el dispositivo adulterado durante un periodo prolongado, generando un desfasaje económico que recién fue advertido cuando la empresa realizó un control de sus cuentas.

A partir del análisis de los registros electrónicos y bancarios, los investigadores detectaron que fondos por un total de 38 millones de pesos fueron derivados hacia distintas cuentas, cuyas titularidades permitieron a la fiscalía avanzar en la identificación de los involucrados.

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Los cuatro detenidos

Los detenidos fueron identificados como Guillermo Sergio Carrizo (42 años), René Brandan Rodrigo Maximiliano (36), José Agustín Gauna (26) y Florencia Alcaraz (29), quienes resultaron titulares de las cuentas bancarias donde impactaron las transferencias producto de la maniobra delictiva.

La investigación fue coordinada por la UFIJ N° 08, a cargo de la fiscal Verónica Pérez, y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Nicolás Schiavo. Con la recolección de pruebas y la vinculación de los sospechosos con las operaciones detectadas, la justicia autorizó la realización de cuatro allanamientos en domicilios situados en el partido de Almirante Brown.

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Durante los procedimientos, llevados adelante por personal especializado de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos, se incautaron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje, con el objetivo de profundizar el análisis de las comunicaciones y los movimientos financieros asociados a la maniobra.

La investigación permitió desarticular la operatoria que afectó a la firma Shell y arrestar a todos los sospechosos señalados como partícipes necesarios de la maniobra. Los elementos secuestrados y las pruebas recolectadas serán presentados ante la justicia, que continuará con la instrucción del caso para determinar la posible existencia de otros implicados y el destino final de los fondos sustraídos.

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