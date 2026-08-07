La Joaqui defendió a Luck Ra y confirmó que lo bloqueó: “Me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir”

La cantante volvió a hablar de su separación con el cantante de cuarteto (Video: Lape Club Social-América TV)

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La Joaqui salió a hablar y lo hizo con una postura que mantuvo de principio a fin: ni una palabra mala sobre Luck Ra, ni una confirmación sobre Tuli Acosta. Tras su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe), la referente del RKT habló con la prensa y luego redobló en Lape Club Social (América TV), donde volvió a referirse a la separación que sacudió a sus seguidores y que desató una catarata de rumores sobre una tercera en discordia. La ruptura, insistió, fue en buenos términos. Y el cantante, subrayó, merece que lo traten bien.

La defensa de Luck Ra fue el hilo conductor de todas sus declaraciones. “No tengo nada malo para decir de él. Ya les dije, es un caballero, fue mi noviazgo más bonito”, arrancó. Y fue construyendo un relato que no dejó lugar para la ambigüedad: “Él sigue siendo el mismo hombre encantador del que me enamoré, simplemente ya no está encantado conmigo y eso no lo hace un monstruo”.

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El pedido que siguió fue directo a quienes, en nombre del apoyo a ella, salieron a atacar al cantante. “Quiero aprovechar este momento de tantas cámaras para decir que la gente que para apoyarme le hace un mal a él, me hace daño. Porque él sigue siendo un hombre que respeto y amé y yo quiero que a él lo traten bien y que le vaya bien”, sentenció.

Sobre Acosta, señalada por gran parte del ambiente como la tercera en discordia, La Joaqui no cedió un milímetro. “No tengo nada malo para decir de nadie. No hay tercera en discordia. A uno lo dejan de amar y está bien”, repitió cada vez que los noteros insistieron con el tema.

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La Joaqui le confesó a Rosalía cómo Luck Ra decidió terminar su relación

Cuando le remarcaron que en su cuenta de TikTok había subido un video haciendo referencia a “las Tatianas” —término que el influencer Martín Cirio popularizó para referirse a quienes se sienten atraídas por personas que ya están en pareja—, La Joaqui se mostró visiblemente molesta y fue tajante: “Yo soy tiktoker, vivo de eso, facturo con eso muchachos. Yo hago videos y subo TikToks porque soy tiktoker, chicos. Vivo de eso, facturo con eso”.

También descartó que Luck Ra haya quedado mal parado por el episodio del confesionario con Rosalía. “Yo no creo que Facu haya quedado mal parado con lo del confesionario con Rosalía porque él es el mismo de siempre”, cerró sin vueltas.

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Hacia el final de la nota, un cronista le preguntó si era verdad que había bloqueado al cantante de todas sus redes. La Joaqui lo confirmó, pero explicó los motivos con una honestidad que sorprendió: “Es verdad que lo bloqueé de todos lados, pero no porque no lo quiera o porque haya terminado mal, sino porque a mí me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir y que no estaba lista para dejar ir. Eso habla de lo buena persona que él fue conmigo”.

El cierre que eligió fue el más contundente de toda la ronda de declaraciones: “Conocí un príncipe encantador, me mostró un amor distinto al que conocía. No tuve violencia, no tuve infidelidades, simplemente, su felicidad está en otro lado y me gustaría que lo respeten a él también y que lo traten bien porque yo sé que esto a él le está doliendo mucho”.

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El último tema que abordó fue el de los influencers de su entorno que salieron públicamente a cuestionar a Tuli Acosta: Albere, Sasha Ferro, la modelo Sofi Fernández y Facu Guarino. La Joaqui fue clara en deslindarse de sus acciones: “Ellos tienen sus propios problemas con ella. Pregúntenle a ellos. Yo no tengo nada que ver con esos problemas”.