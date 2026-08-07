El Ministerio de Salud incorporó al PAMI a la red nacional para la atención del ACV

El Ministerio de Salud incorporó al PAMI a la red de atención del ACV

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El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) registra alrededor de 25.000 casos de accidente cerebrovascular (ACV) por año entre sus más de 5,4 millones de afiliados. Esa cifra, por sí sola, describe la magnitud del problema que el Estado nacional decidió abordar con una medida de alcance federal: la incorporación de PAMI a la red nacional de atención del ACV, a través de un Convenio Marco de Colaboración suscrito con el Ministerio de Salud de la Nación.

El ACV es una emergencia tiempo-dependiente. Cada minuto que transcurre sin atención durante un episodio agudo puede determinar el grado de daño neurológico definitivo o la posibilidad de recuperación del paciente. Esta particularidad biológica fue la que impulsó al Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, a crear el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV) el 26 de mayo de 2026, mediante la Resolución 609/2026. El programa quedó bajo la órbita de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Lugones precisó, al momento del anuncio, que el esquema incorpora cuatro centros coordinadores regionales, integra hospitales y servicios prehospitalarios, e incluye un sistema digital para reducir los tiempos de atención.

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La incorporación de PAMI a ese esquema no es un detalle menor. El organismo que agrupa a jubilados y pensionados del país concentra una porción significativa de la población en mayor riesgo de sufrir un ACV: las personas mayores. El 64% de ese universo de afiliados se encuentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que también implica una responsabilidad territorial concreta. Al suscribir el Convenio Marco de Colaboración, PAMI se integra formalmente a los circuitos asistenciales del PRONAC-ACV y asume obligaciones precisas en materia de coordinación, derivación y seguimiento de los pacientes.

El PRONAC-ACV se estructura en torno a cuatro herramientas. La primera es un protocolo nacional de ACV con criterios estandarizados de activación, derivación y tratamiento. La segunda es la conformación de centros coordinadores regionales, responsables de articular la derivación de los pacientes hacia los establecimientos con la complejidad adecuada. La tercera es tecnológica: la StrokeApp, una aplicación desarrollada por el Ministerio de Salud que geolocaliza al paciente y lo referencia al centro de salud más cercano con las características que el caso requiere. La cuarta es un registro nacional de ACV para el seguimiento y la evaluación del sistema en su conjunto. Estos componentes se articulan mediante el Código ACV Nacional, un procedimiento estandarizado de activación inmediata ante la sospecha clínica de un episodio, que busca garantizar una respuesta oportuna, coordinada y basada en evidencia.

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Dentro del convenio, las responsabilidades de PAMI son concretas. El organismo deberá recibir las alertas generadas por la activación del Código ACV PAMI, coordinar las decisiones de derivación, asegurar el traslado de los pacientes y garantizar la continuidad asistencial dentro de la red. A eso se suma el establecimiento de acuerdos operativos con municipios, autoridades sanitarias locales y otros financiadores para asegurar la aplicación territorial del programa. En ese marco, PAMI ya había dado pasos previos: entre mayo de 2025 y enero de 2026, el organismo ejecutó una prueba piloto del Protocolo Stroke en el AMBA y en Rosario, con una central de emergencias que opera las 24 horas, los 365 días del año, y que despliega 230 móviles diarios. Durante ese período, el sistema confirmó 1.076 casos de ACV en domicilio y detectó de forma precoz 435 casos adicionales que los propios usuarios o sus familiares no habían identificado como tales, según informó el organismo.

El doctor Mario Lugones presentó el Programa Nacional de ACV en el Ministerial Meeting de la Global Stroke Alliance

La cartera sanitaria nacional, por su parte, tiene a su cargo la conducción técnica del PRONAC-ACV. Entre sus funciones dentro del convenio se encuentran el establecimiento de los lineamientos técnicos, operativos y organizacionales del programa, la evaluación de la acreditación de los Centros Coordinadores Regionales y los Centros Asociados, y la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de los establecimientos incorporados. Los centros que integren la red deberán cumplir criterios técnicos obligatorios aprobados por el Ministerio y suscribir un Convenio Marco de participación. La adhesión de las instituciones al PRONAC-ACV no queda planteada como un trámite formal, sino como integración a un esquema con exigencias técnicas verificables y circuitos de funcionamiento estandarizados.

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La incorporación de PAMI se inscribe en un proceso de expansión federal del programa. En ese marco, la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) firmó recientemente un convenio con el Municipio de Tres de Febrero mediante el cual el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas funcionará como centro receptor de alta complejidad para esa localidad, con su Unidad de ACV y los servicios de Neurocirugía e Intervencionismo disponibles para la red. El PRONAC-ACV contempla también la adhesión de las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo establece el artículo 7° de la Resolución 609/2026.

A través de la incorporación progresiva de financiadores, municipios y establecimientos sanitarios, el programa avanza en la conformación de circuitos regionales coordinados en todo el país, con el objetivo de que, ante una emergencia tiempo-dependiente, los efectores puedan definir en tiempo real el establecimiento más adecuado según la complejidad del caso y la ubicación del paciente.

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